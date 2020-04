Das bringt der Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 23/04/2020 | Überblick

Merkel gibt Regierungserklärung zur Corona-Krise ab

BERLIN: Nach rund einem Monat scharfer Beschränkungen in der Corona-Krise gibt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag im Bundestag eine Regierungserklärung zum Vorgehen der großen Koalition ab. Im Anschluss an ihre Rede (9.00 Uhr) ist eine anderthalbstündige Debatte vorgesehen. Es wird erwartet, dass sich Merkel auch zu den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Nachmittag (15.00 Uhr) äußern wird, bei denen es ebenfalls um die Bekämpfung der Corona-Pandemie gehen wird.

Corona-Krise: Treffen von Söder und Kretschmann in Ulm

ULM: Die Regierungschefs von Bayern und Baden-Württemberg, Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne), beraten am Donnerstag (12.00 Uhr) in Ulm über die Corona-Krise. Bei dem Arbeitsessen im Rathaus solle es um die nächsten Schritte gehen, hieß es vom baden-württembergischen Staatsministerium. Um 13.00 Uhr wollen sich die beiden Regierungschefs per Liveübertragung im Internet an die Öffentlichkeit wenden.

EU-Videogipfel berät über Wiederaufbau-Fonds nach Corona-Krise

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten am Donnerstag (15.00 Uhr) bei einem Videogipfel über einen Plan zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise. Allerdings liegen Kanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen bei der Frage nach gemeinsamen Schulden so weit auseinander, dass noch keine Lösung erwartet wird.

Mutmaßliche syrische Folterer in Koblenz vor Gericht

KOBLENZ: Zum ersten Mal stehen von Donnerstag (9.30 Uhr) an zwei Männer wegen mutmaßlicher Beteiligung an syrischer Staatsfolter vor einem deutschen Gericht. Die Bundesanwaltschaft spricht mit Blick auf das Oberlandesgericht Koblenz vom «weltweit ersten Strafverfahren gegen Mitglieder des Assad-Regimes wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit».

Urteil im Prozess um Hannoveraner Rathausaffäre steht bevor

HANNOVER: Im Prozess gegen den Ex-Oberbürgermeister von Hannover, Stefan Schostok (SPD), und zwei frühere Spitzenbeamte wird am Donnerstag (11.00 Uhr) das Urteil erwartet. Das Trio ist wegen schwerer Untreue angeklagt.

Neue Daten zum US-Arbeitsmarkt inmitten der Corona-Krise

WASHINGTON: Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht an diesem Donnerstag (14.30 MESZ) die Zahl neuer Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Experten rechnen wegen der Corona-Krise mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in der größten Volkswirtschaft der Welt.

GfK stellt Studie zur Verbraucherstimmung vor: Einbruch erwartet

NÜRNBERG: Die Verbraucherstimmung in Deutschland dürfte unter der Corona-Krise massiv gelitten haben. Das Nürnberger Forschungsinstitut GfK stellt am Donnerstag (8.00 Uhr) ihre Konsumklima-Prognose für Mai vor - basierend auf einer Erhebung in den ersten beiden April-Wochen, als die Krise mit Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen bereits voll gegriffen hatte.

Volkswagen fährt Produktion wieder hoch - Start in Zwickau

ZWICKAU: Beim Autobauer Volkswagen läuft am Donnerstag nach mehr als fünf Wochen Corona-Stillstand die Fahrzeugproduktion langsam wieder an. Den Anfang macht das Werk im sächsischen Zwickau, wo seit November mit dem ID3 der vollektrische Hoffnungsträger des Konzerns gebaut wird. Zeitgleich soll das Motorenwerk Chemnitz schrittweise wieder hochgefahren werden, teilte das Unternehmen im Vorfeld mit. Die Gläserne Manufaktur in Dresden folgt demnach am kommenden Montag, ebenso wie die Werke in Wolfsburg, Emden und Hannover.

War es Mord? - BGH überprüft zweites Urteil gegen Ku'damm-Raser

KARLSRUHE: Zwei als Mörder verurteilten Autorasern aus Berlin droht lebenslange Haft - wenn der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil nicht noch einmal aufhebt. Am Donnerstag (9.30 Uhr) wird in Karlsruhe verhandelt. Die Männer hatten sich nachts auf dem Kurfürstendamm ein illegales Autorennen geliefert. Als sie bei Rot über eine Kreuzung rasten, rammte einer von ihnen mit 160 bis 170 Stundenkilometern ein aus einer Seitenstraße kommendes Auto. Dessen Fahrer starb.

BGH urteilt über Schmerzensgeld für gelähmten Mountainbiker

KARLSRUHE: Ein seit einem Mountainbike-Unfall vom Hals abwärts gelähmter Mann hofft am Donnerstag (14.00 Uhr) auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH). Er streitet in letzter Instanz um eine hohe Summe Schmerzensgeld. Der Marineoffizier war 2012 auf einer Radtour ins Hamburger Umland in einen Feldweg eingebogen. Dieser war nach ungefähr 50 Metern mit gespanntem Stacheldraht für Autos gesperrt. Der Kläger bemerkte das Hindernis zu spät und stürzte beim Bremsen kopfüber in die Absperrung.

Studentin gefesselt und vergewaltigt - Prozess beginnt

LÜBECK: Vor dem Lübecker Landgericht beginnt am Donnerstag (13.30 Uhr) der Prozess um die Entführung und Vergewaltigung einer Studentin. Die junge Frau war am 12. Oktober 2019 gefesselt und geknebelt in einem Knick an der Autobahn 20 bei Mönkhagen in Schleswig-Holstein gefunden worden. Dem Angeklagten, einem 43 Jahre alten Deutschen türkischer Abstammung, wird vorgeworfen, die Studentin nach einer Party in Lübeck in seine Gewalt gebracht, sie vergewaltigt und danach an der Straße zurückgelassen zu haben.

Getötete Nathalie M. - Prozess wegen Totschlags beginnt

FLENSBURG: Am Donnerstag (9.15 Uhr) beginnt der Prozess gegen einen Mann, der im vergangenen Jahr die 23 Jahre alte Nathalie M. aus Nordfriesland getötet haben soll. Der 47 Jahre alte Deutsche ist am Landgericht Flensburg wegen Totschlags angeklagt. Er soll am 17. August 2019 mit der jungen Frau zu einem abgelegenen Waldweg in Schafflund gefahren sein und sie dort getötet haben. Zum Tathergang sowie zu einem möglichen Motiv des Angeklagten ist bislang nichts Näheres bekannt. Ursprünglich sollte der Prozess Ende März beginnen, der Start wurde aufgrund der Corona-Pandemie aber verschoben.

Urteil im Prozess um Schüsse auf Rockerboss auf St. Pauli erwartet

Hamburg (dpa/lno) - Im Hamburger Prozess um die beinahe tödlichen Schüsse auf einen Rockerboss auf St. Pauli wird am Donnerstag ein Urteil erwartet. Für die drei Angeklagten, einen 29-Jährigen, seinen 73-jährigen Vater und einen 27-Jährigen, hatte die Staatsanwaltschaft wegen gemeinschaftlich versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer und gefährlicher Körperverletzung mehrjährige Haftstrafen gefordert. In der Nacht zum 27. August 2018 waren fünf Schüsse auf einen Hells-Angels-Boss abgegeben worden, als dieser mit seinem Wagen vor einer Ampel am Hamburger Millerntor halten musste. Der damals 38-Jährige wurde lebensgefährlich an Kopf und Oberkörper verletzt und ist seitdem querschnittsgelähmt. Die Tat soll ein Racheakt gewesen sein.

DFL stellt Konzept für Fortsetzung der Bundesligasaison vor

FRANKFURT/MAIN: Auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga wird an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) das Konzept für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 1. und 2. Bundesliga vorgestellt. Das von der Task Force «Sportmedizin/Sonderspielbetrieb» unter der Leitung von DFB-Chefmediziner Tim Meyer erarbeitete Strategiepapier soll den Vertretern der 36 Profivereine im Detail erläutert werden und als Grundlage für die von der Liga im Mai erhoffte Fortsetzung der Saison dienen. Nicht zu erwarten ist die Festlegung auf einen konkreten Termin für den Neustart, da dieser maßgeblich von der Politik und den Gesundheitsexperten bestimmt wird.