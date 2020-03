Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.03.20

Urteil gegen mutmaßliches IS-Mitglied erwartet

HAMBURG: Im Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat will das Hanseatische Oberlandesgericht am Donnerstag (12.00 Uhr) das Urteil sprechen. Nach Überzeugung der Anklagebehörde hat sich der 29-Jährige der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland schuldig gemacht. Die Generalstaatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren. In das Urteil solle aber noch eine Strafe aus dem Jahr 2018 einbezogen werden, so dass der Angeklagte für insgesamt vier Jahre und drei Monate ins Gefängnis müsste.

Lufthansa berichtet über Bilanz 2019 und Überlebenskampf 2020

FRANKFURT/MAIN: Die Lufthansa will am Donnerstag (07.00 Uhr) über ihre wirtschaftliche Lage angesichts der Coronakrise berichten. Der Dax-Konzern kämpft mit dem Fast-Zusammenbruch des internationalen Luftverkehrs in Folge der Covid-19-Pandemie. Bereits das noch weitgehend coronafreie Jahr 2019 war von einer Preisschlacht und Gewinnwarnungen geprägt. Am Ende reichte es noch für einen operativen Gewinn von 2,03 Mrd Euro (bereinigtes Ebit) - ein Rückgang von nahezu 29 Prozent.

Neues Coronavirus legt Volkswagen-Werke in Europa vorübergehend lahm

WOLFSBURG: Die wachsende Ansteckungsgefahr und die drastischen wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise zwingen Volkswagen vom Donnerstagabend an zur Schließung der Werke in Deutschland. Auch in weiteren Ländern Europas wird die Produktion vorläufig heruntergefahren. An den Standorten in der Bundesrepublik soll mit dem Ende der Spätschicht um 22.00 Uhr die vorerst letzte reguläre Schicht in der Fertigung enden. Zunächst zehn Arbeitstage lang sollen dann keine Autos oder Bauteile mehr hergestellt werden.