Das bringt der Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 05/03/2020

Putin spricht mit Erdogan in Moskau über Eskalation in Idlib

Moskau (dpa) - Inmitten der militärischen Eskalation rund um die syrische Rebellenhochburg Idlib will der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan über die Lage beraten. Bei dem Gespräch in Moskau wollen die Politiker dem Kreml zufolge nach Maßnahmen suchen, damit sich die Situation nicht weiter zuspitzt. Erdogan hatte zuvor gesagt, dass er auf eine «Waffenruhe» oder andere Lösungen hoffe.

Syrien-Konflikt und Migrationslage überlagern EU-Ministertreffen

ZAGREB: Vor dem Hintergrund der Eskalation im Bürgerkriegsland Syrien und der angespannten Lage an der griechischen EU-Außengrenze kommen die EU-Verteidigungs- und Außenminister am Donnerstag in Zagreb zusammen. Beide Treffen dürften von den aktuellen Ereignissen überlagert werden. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und ihre Kollegen treffen sich am Vormittag (8.30 Uhr) in der kroatischen Hauptstadt. Am Nachmittag (14.00 Uhr) folgen dann die Chefdiplomaten der 27 EU-Staaten. Für Deutschland wird Minister Heiko Maas (SPD) zu den informellen Beratungen erwartet.

Bundestag debattiert nach Hanau über Hass und rechten Terror

BERLIN: Einen Tag nach dem zentralen Gedenkakt in Hanau für die Opfer des rassistisch motivierten Anschlags mit zehn Todesopfern diskutiert der Bundestag über Konsequenzen aus den Morden. Zum Auftakt wird sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) am Donnerstag (9.00 Uhr) in einer kurzen Rede zu den Ereignissen äußern. Zu der einstündigen Debatte hat sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angekündigt.

Erste Landtagssitzung mit neuer Thüringer Regierung

ERFURT: Einen Tag nach der Ministerpräsidentenwahl von Bodo Ramelow (Linke) beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) die Arbeit für die rot-rot-grüne Thüringer Minderheitsregierung. Das Parlament, das bis Freitag tagt, hat ein umfangreiches Programm mit etwa 30 Tagesordnungspunkten. Rot-Rot-Grün verfügt im Landtag nur über 42 der 90 Sitze und ist bei Entscheidungen auf Unterstützung der CDU- oder der FDP-Fraktion mit mindestens vier Stimmen angewiesen.

Vertreter dreier Ministerien im Maut-Untersuchungsausschuss erwartet

BERLIN: Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zur gescheiterten Pkw-Maut soll am Donnerstag (14.00 Uhr) erneut zu einer Sitzung zusammenkommen. Geladen sind Vertreter aus dem Wirtschafts-, Verkehrs- und dem Justizministerium. Die Opposition wirft Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei der Maut schwere Fehler zu Lasten der Steuerzahler vor.

Bischöfe beenden Vollversammlung in Mainz

MAINZ: Nach viertägigen Beratungen endet am Donnerstag die Frühjahrsvollsammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Mainz. Der neu gewählte Vorsitzende Georg Bätzing zieht auf einer Pressekonferenz (14.00 Uhr) sein Fazit. Der Limburger Bischof war am Dienstag zum Nachfolger des Münchner Kardinals Reinhard Marx gewählt worden.

Ölkartell Opec auch wegen Coronavirus vor schwieriger Sitzung

WIEN: Das Ölkartell Opec berät am Donnerstag an seinem Hauptsitz in Wien über weitere Kürzungen der Rohölproduktion. Zuletzt ist der Ölpreis auch aufgrund des neuartigen Coronavirus kräftig unter Druck geraten und lag für ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent zeitweise unter 51 US-Dollar. Die Internationale Energieagentur (IEA) geht sogar davon aus, dass die Rohöl-Nachfrage erstmals seit zehn Jahren zurückgehen wird.

Höhere Ziele nach Milliardenkauf: Merck stellt Bilanz vor

DARMSTADT: Merck hat sich im vergangenen Jahr mit viel Geld neu aufgestellt. Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern kaufte für 5,8 Milliarden Euro den US-Halbleiterzulieferer Versum und verstärkte sich auch mit dem Materialspezialisten Intermolecular. Mit beiden Übernahmen zielt Merck-Chef Stefan Oschmann auf Geschäfte mit der Chip- und Elektronikindustrie.

Vonovia verdient gut und baut mehr neue Wohnungen

BOCHUM: Deutschlands größer Wohnungskonzern Vonovia legt am Donnerstag seine Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr vor. Der Dax-Konzern, dem fast 400 000 Wohnungen gehören, profitiert von steigenden Mieten in den Großstädten, Zukäufen und gesunkenen Finanzierungskosten.

Frist für Einwendungen gegen erste Tesla-Fabrik in Europa endet

GRÜNHEIDE: Die Frist für Einwendungen gegen die Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin läuft am Donnerstag ab. Bürger, Naturschutzverbände oder Bürgerinitiativen konnten bis dahin die Unterlagen für das Projekt einsehen und Kritikpunkte an den Plänen vorbringen. «Es bleiben noch viele Fragen für uns offen», sagte die Landesgeschäftsführerin des Brandenburger Naturschutzbundes, Christiane Schröder. Dabei gehe es unter anderem um die Wasserverfügbarkeit und um Ausgleichsverfahren für von Tesla in Anspruch genommene Flächen.

Jahreszahlen bei Continental - Konzernumbau und Konjunkturschwäche

HANNOVER: Der Autozulieferer Continental stellt am Donnerstag seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vor. Für das dritte Quartal 2019 hatte der Dax-Konzern aus Hannover einen deutlich verringerten Gewinn im laufenden Betrieb gemeldet, das Ergebnis war um ein Fünftel auf knapp 615 Millionen Euro gesunken. Conti muss wie zahlreiche andere Firmen der Branche mit einer schwachen Nachfrage in vielen Ländern zurechtkommen, wegen der mauen Konjunktur entwickelten sich die Verkäufe etlicher Autobauer zuletzt schlecht.

DLRG berichtet über Todesfälle durch Ertrinken

MÜNCHEN: Jedes Jahr sterben in Deutschland Dutzende Menschen beim Baden in Flüssen oder Seen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stellt am Donnerstag (11.00 Uhr) in München aktuelle Zahlen und Statistiken der Todesfälle durch Ertrinken für die einzelnen Bundesländer vor.

Zweijähriger starb an Hitzeschock - Mordprozess gegen Vater beginnt

ESSEN: Nach dem Hitzetod eines zweijährigen Jungen in Essen beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) der Mordprozess gegen den Vater. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 51-jährigen Deutschen vor dem Essener Schwurgericht vor, das Kind Ende Juli 2019 bei großer Hitze in einem Dachgeschosszimmer der Essener Wohnung eingesperrt und seinem Schicksal überlassen zu haben. Der Junge war einen Tag später gestorben.

Missbrauch in Würzburger Kitas - Prozess gegen Logopäden beginnt

WÜRZBURG: Fast ein Jahr nach seiner Festnahme muss sich von Donnerstag (9.00 Uhr) an in Bayern ein Sprachtherapeut wegen schweren sexuellen Missbrauchs von kleinen Jungen vor Gericht verantworten. Der 38-Jährige soll sich in 66 Fällen massiv an sieben Kindern vergangen haben, darunter vor allem körperlich und geistig behinderte. Manche von ihnen waren erst zwei Jahre alt. Einige können gar nicht sprechen, andere nur wenige Worte.

Gericht entscheidet über Beschwerde von Ex-UEFA-Chef Platini

STRAßBURG: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entscheidet über die Beschwerde des ehemaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini gegen seine vierjährige Sperre. Der Gerichtshof in Straßburg will sein Urteil am Donnerstag gegen 10.00 Uhr bekanntgeben. Platini fechtet mit der Beschwerde gegen die Schweiz die Sanktionsverfahren des Fußball-Weltverbandes FIFA und den Schiedsspruch des Internationalen Sportgerichtshofes Cas an.

Deutsche Biathletinnen starten mit Podestambitionen in Weltcup

NOVE MESTO: Angeführt von den beiden Vize-Weltmeisterinnen Denise Herrmann und Vanessa Hinz hoffen die deutschen Biathletinnen beim Auftakt des Weltcups im tschechischen Nove Mesto am Donnerstag auf Top-Resultate. Im Sprint über 7,5 Kilometer (17.35 Uhr/ZDF und Eurosport) gehört vor allem die 31-jährige Herrmann zu den Favoritinnen.