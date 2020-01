Das bringt der Donnerstag

Written by: Redaktion DER FARANG | 02/01/2020

Türkisches Parlament berät über Truppenentsendung nach Libyen

ANKARA (dpa) - Das türkische Parlament berät am Donnerstag über eine Entsendung von Truppen in das Bürgerkriegsland Libyen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will sich damit für ein Jahr die Erlaubnis für eine Militärintervention in dem nordafrikanischen Land holen. Eine Entscheidung wird am Donnerstagabend erwartet. Eine Zustimmung gilt dabei als sicher: Erdogans islamisch-konservative AKP hat in der Regierungsallianz mit der ultranationalistischen MHP eine Mehrheit in der türkischen Nationalversammlung.

ÖVP und Grüne in Österreich stellen Regierungsprogramm vor

WIEN (dpa) - Die Parteichefs von ÖVP und Grünen in Österreich wollen nach ihrer grundsätzlichen Einigung die Inhalte ihres Regierungspakets am Donnerstag präsentieren. Der designierte neue Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein künftiger Vize Werner Kogler (Grüne) hatten am Mittwochabend angekündigt, dass der Koalitionsvertrag nicht nur minimale Kompromisse enthalte, sondern «das Beste aus beiden Welten».

Drei Mittelmeerstaaten unterzeichnen Gas-Pipeline-Abkommen

ATHEN (dpa) - Zypern, Griechenland und Israel unterzeichnen am Donnerstag in Athen ein Abkommen für den Bau der Mittelmeer-Gas-Pipeline Eastmed. An der Zeremonie werden der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der zyprische Präsident Nikos Anastasiades teilnehmen. Das von den USA und der EU unterstützte Projekt hat auch eine starke geopolitische Dimension. Vor allem die Türkei erhebt Einspruch gegen diese Dreier-Kooperation.

Nach Feuerkatastrophe in Zoo - Sachverständige ermitteln Hergang

KREFELD (dpa) - Nach dem verheerenden Brand im Affenhaus bleibt der Krefelder Zoo am Donnerstag weiter geschlossen. Bei dem Feuer waren in der Nacht zu Neujahr mehrere Menschenaffen gestorben, darunter Orang-Utans, Gorillas und ein Schimpanse. Am Neujahrstag untersuchten Kriminalpolizei und Sachverständige den Brandort. Das Ergebnis wird für Donnerstag erwartet. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Es entstand ein Millionenschaden.

Bremen, Union, Frankfurt und Paderborn starten in Vorbereitung

BREMEN (dpa) - Werder Bremen, der SC Paderborn, Union Berlin und Eintracht Frankfurt starten am Donnerstag zur Rückrunden-Vorbereitung in der Fußball-Bundesliga. Die Hessen fliegen ins Trainingslager nach Bradenton. Im US-Bundesstaat Florida bereitet sich Hertha BSC vor. Das Team von Trainer Jürgen Klinsmann hatte schon im alten Jahr mit dem Training begonnen. Die abstiegsbedrohten Bremer fliegen am Freitag nach Mallorca. In Spanien will sich auch der 1. FC Union Berlin den Schliff für die anstehenden Aufgaben holen.

Deutsche Handballer starten in direkte EM-Vorbereitung

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Deutschlands Handballer starten am Donnerstag in Frankfurt/Main in die direkte Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Zum Lehrgang gehören auch die Test-Länderspiele gegen Island am Samstag in Mannheim und gegen Österreich am kommenden Montag in Wien. Bundestrainer Christian Prokop hat 17 Spieler für die Vorbereitungsphase auf die Endrunde vom 9. bis 26. Januar in Norwegen, Österreich und Schweden nominiert. Vor dem Auftaktspiel gegen die Niederlande muss er noch einen Akteur aussortieren.