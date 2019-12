Written by: Redaktion DER FARANG | 26/12/2019

Israels Regierungspartei Likud wählt Parteivorsitzenden

JERUSALEM (dpa) -Israels rechtskonservative Regierungspartei Likud wählt am Donnerstag einen neuen Parteivorsitzenden. Dieser soll den Likud dann auch in die Parlamentswahl am 2. März führen. Rund 112.000 Parteimitglieder sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale sollen von 8.00 Uhr (MEZ) bis 22.00 Uhr geöffnet bleiben. Mit dem Ergebnis wird am Freitag gerechnet.

Bahnmitarbeiter setzen Streik in Frankreich fort

PARIS (dpa) - Mitarbeiter der französischen Staatsbahn SNCF setzen am Donnerstag ihren Streik fort, der bereits seit drei Wochen dauert. Zugreisende müssen sich deshalb auf massive Behinderungen einstellen, auch im Verkehr mit Deutschland.