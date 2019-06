Von: Redaktion DER FARANG | 06.06.19

Trump kommt zur D-Day-Feier nach Nordfrankreich

BAYEUX (dpa) - Genau 75 Jahre nach der Landung der alliierten Truppen im Zweiten Weltkrieg wird US-Präsident Donald Trump am Donnerstag (11.00 Uhr) in der Normandie erwartet.



Er will auf dem US-Militärfriedhof Colleville-sur-Mer bei Bayeux gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron an einer Gedenkfeier teilnehmen.

Gesundheitsminister stellen Konferenz-Ergebnisse vor

LEIPZIG (dpa) - Die Gesundheitsminister der Länder stellen am Donnerstag die Ergebnisse ihrer zweitägigen Jahreskonferenz vor.



Ein Thema ihrer Beratungen war die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Sachsen hat dieses Jahr den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz.

Bundestag beschließt schärfere Maßnahmen gegen Schwarzarbeit

BERLIN (dpa) - Der Bundestag will am Donnerstag (14.30 Uhr) schärfere Maßnahmen gegen illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit beschließen.



Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, den dafür zuständigen Zoll mit mehr Personal und Kompetenzen auszustatten.

Ministerpräsidenten suchen Lösung bei Flüchtlingskosten

BERLIN (dpa) - Nach monatelangem Streit wollen die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag (11.30 Uhr) eine Lösung beim Thema Flüchtlingskosten finden.



Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will Regelungen zur Beteiligung des Bundes nicht in der aktuellen Form verlängern.

Städtetag plant «Dortmunder Erklärung» und wählt neue Spitze

DORTMUND (dpa) - Der Deutsche Städtetag setzt seine Hauptversammlung in Dortmund am Donnerstag (10.00 Uhr) mit der Wahl eines neuen Präsidenten fort.



Als Favorit gilt der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Auch die Posten des Vizepräsidenten und der Stellvertreter sind für zwei Jahre neu zu besetzen.

Kultusministerkonferenz will über Abituraufgaben diskutieren

WIESBADEN (dpa) - Die Kultusminister der Länder diskutieren von Donnerstag an in Wiesbaden über drängende Themen wie einen gemeinsamen Aufgabenpool für die Abiturprüfungen.



In diesem Jahr war in einigen Ländern das Mathe-Abitur als zu schwierig kritisiert worden. Hessen hat derzeit den Vorsitz der Kultusministerkonferenz (KMK).

Kabinett will «Masterplan Stadtnatur» beschließen

BERLIN (dpa) - Das Bundeskabinett will am Donnerstag einen «Masterplan Stadtnatur» beschließen.



Damit soll dem Thema Naturschutz erstmals auf Bundesebene eine wesentliche Bedeutung für die Stadtentwicklungspolitik beigemessen werden, wie es im federführenden Umweltministerium hieß.

Neues EU-Urheberrecht tritt in Kraft

BRÜSSEL (dpa) - Nach monatelangem Protest tritt am Donnerstag das neue EU-Urheberrecht in Kraft.



Die EU-Staaten haben nun zwei Jahre - bis zum 7. Juni 2021 - Zeit, die Regeln in nationales Recht umzusetzen. Die Bundesregierung hatte angekündigt, die Reform möglichst ohne die umstrittenen Uploadfilter umzusetzen.

EU-Minister beraten über Zeitumstellung

LUXEMBURG (dpa) - Die zuständigen EU-Minister beraten am Donnerstag über die geplante Abschaffung der Zeitumstellung.



Die Verhandlungen über das Ende des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit in der EU kommen seit Monaten nicht voran. Eine Entscheidung wird es auch bei dem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg (9.30 Uhr) nicht geben.

EZB-Rat tagt in Litauen - Keine Zinswende in Sicht

FRANKFURT/VILNIUS (dpa) - Europas Währungshüter zieht es vorübergehend ins Baltikum: Der EZB-Rat legt am Donnerstag in der litauischen Hauptstadt Vilnius den weiteren geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) fest. Die Ergebnisse der auswärtigen Sitzung werden am Nachmittag (13.45 Uhr) verkündet.

Keine Apotheken-Geschenke mehr? - BGH verkündet Entscheidung

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Donnerstag (9.00 Uhr) eine Entscheidung, die viele Apothekenkunden betrifft.



Die Karlsruher Richter klären, ob es beim Rezepteinlösen auch in Zukunft noch eine kleine Aufmerksamkeit vom Apotheker dazu geben darf.

EU-Gericht urteilt im Streit um Design von Porsche- und VW-Modellen

LUXEMBURG (dpa) - Ein Streit um das Design des 911ers von Porsche und der VW-Modelle Caddy und T5 beschäftigt die EU-Richter in Luxemburg.



Der Fall, in dem am Donnerstag (9.30 Uhr) ein Urteil erwartet wird, geht auf die zwei fränkischen Modellautohersteller Autec und Rietze zurück. Sie hatten beim EU-Amt für geistiges Eigentum in Alicante die sogenannten Geschmacksmuster löschen lassen, mit denen das Aussehen der Fahrzeuge europaweit geschützt ist.

St. Petersburger Wirtschaftsforum beginnt - starke deutsche Präsenz

ST. PETERSBURG (dpa) - Trotz westlicher Sanktionen gegen Russland nehmen zwei Ministerpräsidenten und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg teil. Altmaier will am Donnerstagabend zunächst mit Geschäftsleuten zusammenkommen, bevor er am Freitag russische Ministerkollegen trifft.

Geld für die Ewigkeit - RAG-Stiftung stellt Vermögenszahlen vor

ESSEN (dpa) - Die RAG-Stiftung, die für die Finanzierung der Folgekosten des Steinkohlenbergbaus zuständig ist, stellt am Donnerstag (10.30 Uhr) ihre Geschäftszahlen für 2018 vor.



Die Stiftung war gegründet worden, damit nicht der Steuerzahler für das Abpumpen des Grubenwassers aus den stillgelegten Zechen und für andere dauerhafte Aufgaben aufkommen muss.

EU-Verkehrsminister beraten über Entschädigungen für Bahnfahrer

LUXEMBURG (dpa) - Die EU-Verkehrsminister beraten am Donnerstag (9.30 Uhr) darüber, ob Entschädigungsansprüche von Bahnreisenden in der EU künftig eingeschränkt werden.



Konkret geht es bei dem Treffen in Luxemburg um die Frage, ob Bahnbetreiber in Fällen höherer Gewalt weiter Schadenersatz zahlen müssen oder diese Pflicht beschnitten wird.

Holidaycheck klagt gegen verkaufte Bewertungen - Prozess in München

MÜNCHEN (dpa) - Gefälschte und gekaufte Hotel-Bewertungen sind für viele Urlauber ein Ärgernis. Das Thema wird am Donnerstag (11.30 Uhr) in einem Zivilprozess vor dem Münchner Landgericht verhandelt.



Das zum Medienkonzern Burda gehörende Urlaubsportal HolidayCheck hat die Firma Fivestar Marketing verklagt, die positive Fünf-Sterne-Bewertungen verkauft.

DLRG-Helfer bewahren 974 Menschen vor dem Ertrinken

BAD NENNDORF (dpa) - Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) haben im vergangenen Jahr 974 Menschen vor dem Ertrinken bewahrt.



Das waren erheblich mehr als 2017, als 756 Menschen gerettet wurden. Dies steht in der Jahresbilanz, die die DLRG am Donnerstag (11.00 Uhr) in Bad Nenndorf in Niedersachsen vorstellt.

Urteil im Prozess gegen Patientenmörder Niels Högel erwartet

OLDENBURG (dpa) - Nach rund sieben Monaten Verhandlungsdauer will das Landgericht Oldenburg am Donnerstag (10.00 Uhr) das Urteil gegen den mutmaßlichen Serienmörder Niels Högel sprechen.



Der Ex-Krankenpfleger soll zwischen den Jahren 2000 und 2005 an den Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst in Niedersachsen 100 Patienten ermordet haben.

Kriminalstatistik: Mehr Fälle von Kinderpornografie aufgedeckt

BERLIN (dpa) - Die Zahl der aufgedeckten Fälle von Kinderpornografie steigt.



Der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, stellt am Donnerstag in Berlin eine Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2018 zu kindlichen Gewaltopfern vor.

Nach Fund von Frauenleiche in Garage: Ehemann droht lange Haft

BIELEFELD (dpa) - Nach dem Fund einer stark verwesten Frauenleiche in einer Garage droht dem Ehemann eine lange Haftstrafe. Am Donnerstag (9.30 Uhr) wird das Urteil vor dem Landgericht Bielefeld erwartet.

Börsenverein berichtet über Trends am Buchmarkt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Wohin bewegt sich der Buchmarkt, wer kauft häufig Bücher und welche Genres sind besonders gefragt?



Über diese und andere Fragen informiert der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Donnerstag (11.00 Uhr) in Frankfurt.

2.900 Teilnehmer bei «Jugend musiziert» in Halle

HALLE (dpa) - Mit rund 2.900 Teilnehmern beginnt am Donnerstag der Bundeswettbewerb «Jugend musiziert» in Halle. Die Musikerinnen und Musiker im Alter von 13 bis 27 Jahren wetteifern in verschiedenen Kategorien um den Sieg, ob als Solisten oder im Ensemble.

Neue Erkenntnisse zu Massengräbern auf Gelände von KZ-Außenlager

WALKENRIED (dpa) - Am Donnerstag (11.00 Uhr) werden neue Erkenntnisse zu Massengräbern auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers Ellrich-Juliushütte vorgestellt.



Es handele sich um einen über Jahrzehnte vernachlässigten Ort, der nach 1945 von der deutsch-deutschen Grenze durchschnitten wurde, sagte der Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Jens-Christian Wagner.

Sting startet Deutschlandtour mit beliebtesten Songs

HANNOVER (dpa) - Er hat Welthits geschrieben, ist politisch engagiert und bleibt sich seit mehr als 40 Jahren treu: Mit den beliebtesten Songs seiner Karriere gibt der Musiker Sting im Juni und Juli Open-Air-Konzerte in Deutschland.



Start der «My Songs»-Tour zum im Mai erschienenen gleichnamigen Album ist am Donnerstag (20.00 Uhr) in Hannover.

Nach Regen-Absage: Zverev im Paris-Viertelfinale gegen Djokovic

PARIS (dpa) - Nach der Regen-Absage des kompletten Spieltages kämpft Alexander Zverev bei den French Open der Tennisprofis in Paris am Donnerstag um den Einzug in sein erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier.



Der 22 Jahre alte Hamburger bekommt es im zweiten Match des Tages (nicht vor 14.30 Uhr/Eurosport) mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien zu tun.

Niederlande und England im zweiten Halbfinale der Nations League

GUIMARÃES (dpa) - Die Fußball-Nationalteams aus England und den Niederlanden spielen am Donnerstagabend (20.45 Uhr/DAZN) um den erstmaligen Einzug ins Finale der Nations League.



Im Halbfinale des neuen UEFA-Wettbewerbs treffen beide Mannschaften im portugiesischen Guimarães aufeinander.

Team-WM der Darts-Profis beginnt in Hamburg: Deutschland gegen Ungarn

HAMBURG (dpa) - Die beiden deutschen Darts-Profi Max Hopp und Martin Schindler sind am ersten Abend der Team-WM in Hamburg gleich gefordert.



Zum Auftakt des sogenannten World Cup of Darts trifft das Duo am Donnerstag (ab 19.00 Uhr/DAZN) im Sechzehntelfinale auf Außenseiter Ungarn.