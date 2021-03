Das bringt der Dienstag

Brüsseler Konferenz sammelt für Opfer des Syrien-Konflikts

BRÜSSEL: Vertreter von mehr als 60 Staaten und Organisationen wollen an diesem Dienstag (13.00 Uhr) bei einer Geberkonferenz neue Hilfen für die Leidtragenden des Syrien-Konflikts auf den Weg bringen. Die bei der Online-Veranstaltung gesammelten Gelder sind unter anderem für Nahrungsmittel, medizinische Hilfen und Schulbildung für Kinder vorgesehen. Sie sollen über Hilfsorganisationen direkt in das Bürgerkriegsland fließen oder Ländern in der Region zugute kommen, die viele Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen haben.

Laschet startet CDU-Beteiligungskampagne für Bundestags-Wahlprogramm

BERLIN: CDU-Chef Armin Laschet startet an diesem Dienstag (11.00 Uhr) offiziell die Beteiligungskampagne für das Wahlprogramm der CDU zur Bundestagswahl im September. An der Erarbeitung des Programmes sollen sich neben Parteimitgliedern interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Verbände und gesellschaftliche Gruppen beteiligen können. Im Anschluss an eine Rede zum Kampagnenstart wollte Laschet mit Gesprächspartnern aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft über Lehren und Erfahrungen aus der Pandemiezeit diskutieren.

Generelle Testpflicht für Flug-Einreisen greift

BERLIN: Für alle Flugpassagiere nach Deutschland greift ab Dienstag eine generelle Testpflicht auf das Coronavirus. Dafür muss man bereits vor dem Start im Abflugland einen Test machen. Wer der Fluggesellschaft keinen Nachweis über ein negatives Ergebnis vorlegen kann, darf nicht in die Maschine einsteigen. Die von Bund und Ländern beschlossenen strengeren Vorgaben sollen vorerst bis einschließlich 12. Mai gelten. Laut Bundesregierung handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um eine Virus-Ausbreitung durch Urlaubsreisen zu vermeiden.

BGH urteilt zu unzulässigen Waffenexporten von Heckler & Koch

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verkündet am Dienstag (10.30 Uhr) sein Urteil zu unzulässigen Waffenlieferungen in mexikanische Unruheprovinzen. Mitarbeiter von Heckler & Koch hatten sich die Ausfuhrgenehmigungen der deutschen Behörden durch eine wahrheitswidrige Angabe unkritischer Empfängerregionen erschlichen. Auf diese Weise verkaufte die Rüstungsfirma von 2006 bis 2009 mehr als 4200 Sturmgewehre vom Typ G36 samt Zubehör für rund 3,7 Millionen Euro an Mexiko. Dort wiederum verkaufte die zentrale Beschaffungsstelle die Waffen an die Polizeien in Provinzen weiter, aus denen Menschenrechtsverletzungen berichtet werden.

Biontech legt Zahlen fürs vierte Quartal und Gesamtjahr vor

MAINZ: Der Mainzer Corona-Impfstoffhersteller Biontech legt an diesem Dienstag seine Ergebnisse für das vierte Quartal vor. Außerdem blickt die Unternehmensführung in einer Telefonkonferenz (14 Uhr) mit Analysten auf das gesamte Geschäftsjahr 2020 zurück.

15-jährige Schülerin in Berlin erwürgt: Plädoyers im Prozess erwartet

BERLIN: Im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder einer 15 Jahre alten Schülerin in Berlin sollen am Dienstag (9.30 Uhr) die Plädoyers beginnen. Möglicherweise werde auch das Urteil verkündet, teilte das Landgericht mit. Der 42-jährige Angeklagte soll das Mädchen in der Nacht zum 5. April 2020 nach einer versuchten Vergewaltigung auf einer Brache an der Rummelsburger Bucht aus Angst vor Entdeckung erwürgt haben. Der Mann hatte vor Gericht eine Tötungsabsicht zurückgewiesen.

Gierig nach dem Erbe? Geplanter Mord sollte wie Suizid aussehen

HEIDELBERG: Sie wollten laut Anklage einem betäubtem Mann im Bett die Pulsadern aufschneiden - und seinen Tod wie Suizid aussehen lassen. Die 36 Jahre alte Ehefrau des Opfers und eine 57-Jährige stehen wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Heidelberg. Die beiden sollen es auf das Erbe des Endfünfzigers abgesehen haben. Sie nahmen der Anklage zufolge an, er werde bald die Scheidung einreichen und damit die finanziellen Zuwendungen an seine Frau verringern. Die Eheleute lebten getrennt.

Deutsche U21 strebt Viertelfinal-Einzug an - Remis genügt

BUDAPEST: Die deutsche U21-Nationalmannschaft will im abschließenden EM-Gruppenspiel gegen Rumänien den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Ein Remis genügt der Auswahl von Trainer Stefan Kuntz in der Partie am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben) in Budapest zum sicheren Weiterkommen. Mit einem Sieg hätte die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes den Gruppensieg sicher. Im Falle einer Niederlage wäre aber auch das Vorrunden-Aus für die deutsche Nachwuchs-Auswahl noch möglich.