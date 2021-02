Das bringt der Dienstag

Russland, Iran und Türkei beraten über festgefahrene Syrien-Gespräche

SOTSCHI: Russland und die Türkei wollen gemeinsam mit dem Iran Auswege aus den festgefahrenen Gesprächen über eine neue Verfassung für das Bürgerkriegsland Syrien suchen. Dazu reisen Vertreter der drei Länder am Dienstag zu zweitägigen Beratungen in die russische Stadt Sotschi am Schwarzen Meer. Der UN-Syriengesandte Geir Pedersen hatte sich zuletzt tief enttäuscht über den völligen Stillstand bei den Verhandlungen gezeigt. Das russische Außenministerium hatte die Beteiligten zu Kompromissen ohne Einmischung des Auslands aufgerufen.

EU-Minister beraten Nutzung des Corona-Fonds

BRÜSSEL: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und seine EU-Kollegen beraten am Dienstag (ab 10.00 Uhr) die Nutzung des milliardenschweren Corona-Aufbaufonds zur wirtschaftlichen Erholung. In einer Online-Konferenz bereiten die EU-Wirtschafts- und Finanzminister die Aufbau- und Reformpläne vor, mit denen EU-Staaten Gelder aus dem RRF genannten Fonds beantragen können.

Menschenrechtsgericht urteilt zu Klage gegen Deutschland

STRAßBURG: Mehr als elf Jahre nach einem Luftangriff im afghanischen Kundus mit vielen Toten entscheidet der Europäische Menschenrechtsgerichtshof über eine Klage gegen Deutschland. Es geht dabei um die Frage, ob die deutsche Justiz ausreichend ermittelt hat. Die Große Kammer des Gerichts will am Dienstag gegen 10.00 Uhr ihr Urteil verkünden.

Prozess gegen Kremlgegner Nawalny wird in Moskau fortgesetzt

MOSKAU: Der zu mehreren Jahren Straflager verurteilte Kremlkritiker Alexej Nawalny muss sich an diesem Dienstag in Moskau vor Gericht weiter wegen Diffamierung eines Kriegsveteranen verantworten. In dem als politische Inszenierung kritisierten Verfahren geht es darum, dass Nawalny einen 94-Jährigen verunglimpft haben soll. Der 44 Jahre alte Angeklagte bestreitet die Vorwürfe und sieht den Prozess als Teil einer politischen Hetzjagd, um ihn öffentlich als Verbrecher darzustellen und mundtot zu machen.

Sahel-Staaten beraten über Kampf gegen Terror

N'DJAMENA: Mit Unterstützung von Deutschland und Frankreich wollen sich die Staaten der Sahelzone am Dienstag bei einer Konferenz über die Bekämpfung islamistischen Terrors beraten. Vertreter aus den Ländern des G5-Bündnisses - der Niger, Mali, der Tschad, Burkina Faso und Mauretanien - treffen sich dazu in Tschads Hauptstadt N'Djamena. Bundesaußenminister Heiko Maas und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen online an dem Treffen teilnehmen.

Altmaier berät mit Wirtschaftsverbänden über Corona-Krise

BERLIN: Angesichts großen Unmuts über schleppende Finanzhilfen und andauernde Corona-Beschränkungen will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit Vertretern zahlreicher Branchen beraten. An einem «Wirtschaftsgipfel» am Dienstag (10.00 Uhr) sollen Vertreter von mehr als 40 Verbänden teilnehmen. Themen sollen die aktuelle Krisenlage, die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern, die Hilfsprogramme und mögliche Öffnungsperspektiven etwa für Handel und Gastgewerbe sein.

Neue Daten zur Luftqualität - Gibt es Corona-Effekte?

BERLIN: Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) stellt am Dienstag (10.00 Uhr) neue Daten zur Luftqualität in Deutschland für das vergangene Jahr vor. Die Belastung mit gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid (NO2) aus Diesel-Abgaben war zuletzt deutlich gesunken. Im Jahresmittel 2019 wurde der EU-Grenzwert in 25 Städten überschritten, nachdem es 2018 noch 57 Städte gewesen waren. Im Blick steht auch die Belastung mit Feinstaub.

Champions League: RB Leipzig peilt Heimsieg in Budapest an

BUDAPEST: RB Leipzig will in Budapest den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale der Champions League machen. Die Sachsen tragen in der ungarischen Hauptstadt am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) aufgrund der deutschen Corona-Einschränkungen ihr Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Liverpool aus. Obwohl der von Jürgen Klopp trainierte englische Fußball-Meister zuletzt drei Niederlagen in Serie kassiert hat, sieht RB-Trainer Julian Nagelsmann Leipzig nicht als Favoriten.

Zweite Woche der Biathlon-WM startet mit Frauen-Einzel

POKLJUKA: Mit Medaillen-Ambitionen gehen die deutschen Biathletinnen in die zweite Woche bei der Weltmeisterschaft im slowenischen Pokljuka. Im schweren Einzel über 15 Kilometer gehören Franziska Preuß und Denise Herrmann am Dienstag (12.05 Uhr/ZDF und Eurosport) zum Kreis der Favoritinnen. Zudem startet Vanessa Hinz als Vizeweltmeisterin in dieser Disziplin. Titelverteidiger im Klassiker ist die Italienerin Dorothea Wierer, die sich im Vorjahr in Antholz mit 2,2 Sekunden Vorsprung knapp vor Hinz durchgesetzt hatte.

Zverev bestreitet Australien-Viertelfinale gegen Djokovic

MELBOURNE: Der beste deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat an diesem Dienstag (voraussichtlich 11.00 Uhr/Eurosport) die Chance, wie im vorigen Jahr das Halbfinale der Australian Open zu erreichen. Der 23 Jahre alte Hamburger steht im Viertelfinale aber vor einer schweren Aufgabe gegen Novak Djokovic. Der Weltranglisten-Erste konnte bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne schon achtmal den Titel holen. Allerdings behindert den 33-jährigen Serben eine Verletzung im Bauchmuskelbereich, auch Zverev hatte dort Probleme.