Das bringt der Dienstag

Bund und Länder beraten über Verlängerung des Lockdowns

BERLIN: Bei ihrer ersten Schaltkonferenz des neuen Jahres beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Bundesländer am Dienstag (13.00 Uhr) über eine Verlängerung des Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In den vergangenen Tagen deutete sich bereits an, dass das öffentliche Leben wegen hoher Infektionszahlen vorerst noch nicht wieder hochgefahren wird.

Wähler stimmen im US-Staat Georgia bei Stichwahlen für Senat ab

ATLANTA: Im südlichen US-Bundesstaat Georgia finden am Dienstag folgenschwere Stichwahlen um zwei Sitze im mächtigen US-Senat statt. Das Ergebnis der beiden Wahlen entscheidet darüber, ob die Republikaner ihre Mehrheit verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus künftig auch die andere Kongresskammer in Washington dominieren.

Bundesagentur legt Arbeitsmarktstatistik für Dezember vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit legt am Dienstag (10.00 Uhr) in Nürnberg ihre Arbeitsmarktstatistik für den Monat Dezember 2020 vor. Erwartet wird ein moderater Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum November, dem aber auch saisonale Effekte zugrunde liegen - die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt im Dezember üblicherweise leicht an.

Wacklige Corona-Finanzen: Außerordentliche Hauptversammlung bei Tui

HANNOVER: Die Tui-Aktionäre sollen am Dienstag (11.00 Uhr) bei einer außerordentlichen Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung und finanzielle Hilfen für den angeschlagenen Reisekonzern genehmigen. Das Treffen der Anteilseigner wird wegen der Corona-Beschränkungen online abgehalten, eine Abstimmung war vorab auf digitalem Weg oder per Briefwahl möglich.

Männer wegen Zwangsprostitution vor Gericht

VERDEN: Vor dem Landgericht Verden müssen sich von Dienstag (9.00 Uhr) an zwei 21 und 26 Jahre alte Männer verantworten, die eine psychisch kranke Frau zur Prostitution gezwungen haben sollen. Die 19-Jährige wurde im April vorigen Jahres von anderen an eine Betonplatte gebunden und im Kreis Nienburg in der Weser ertränkt. Gegen die mutmaßlichen Täter steht ein separates Verfahren wegen Mordes am Landgericht Verden an.

Gestohlenes Auto rast in U-Bahneingang - 35-Jähriger vor Gericht

BERLIN: Weil er mit einem gestohlenen Fahrzeug durch Berlin-Wedding gerast und an einem U-Bahnhof einen Unfall verursacht haben soll, muss sich ein 35-Jähriger ab Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht der Hauptstadt verantworten. Der Mann soll keinen Führerschein gehabt haben. Er soll im Februar 2018 mit bis zu 160 Stundenkilometern h in eine Kreuzung eingefahren sein. Bei einem Ausweichmanöver sei er ins Schleudern geraten und gegen ein Fußgängerschutzgitter eines U-Bahnhofes geprallt.

Test fürs Tournee-Finale: Geiger und Co. in Bischofshofen gefordert

BISCHOFSHOFEN: Vor dem letzten der vier Wettbewerbe müssen die deutschen Skispringer um Karl Geiger bei der 69. Vierschanzentournee zunächst die Qualifikation meistern. Der Sprung unter die besten 50 sollte am Dienstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in Bischofshofen aber reine Formsache für Geiger und seinen Kumpel Markus Eisenbichler sein. In der Tournee-Gesamtwertung liegen Geiger (Vierter) und Eisenbichler (Fünfter) noch gut im Rennen, ein Gesamt-Podestplatz erscheint realistisch.

Däne Svensson wird als neuer Cheftrainer in Mainz vorgestellt

MAINZ: Der 1. FSV Mainz 05 wird am Dienstag (12.00 Uhr) den neuen Cheftrainer Bo Svensson offiziell vorstellen. Beim vom Abstieg bedrohten Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga ist der 41-jährige Däne bereits der vierte Coach in dieser Saison. Svensson kehrt vom österreichischen Zweitligisten FC Liefering, für den er in den vergangenen anderthalb Jahren erfolgreich arbeitete, an den Rhein zurück.