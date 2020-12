Das bringt der Dienstag

RKI, Intensivmediziner und Biontech berichten über aktuelle Lage

BERLIN: Das Robert Koch-Institut wird am Dienstag (10.00 Uhr) in einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage in der Corona- Pandemie informieren. Trotz aller Einschränkungen des öffentlichen Lebens hat sich die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland in den vergangenen Wochen weiter erhöht. Ebenfalls am Vormittag (09.00 Uhr) will die Firma Biontech auf einer Pressekonferenz über Fortschritte in ihrem Impfstoffprogramm berichten. Die EU-Kommission hat dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens und seines US-Partners Pfizer am Montag die Marktzulassung erteilt. Damit steht dem Beginn der Impfungen in der EU nichts mehr im Wege. In Deutschland soll es am Sonntag (27. Dezember) losgehen.

Norwegens Oberstes Gericht entscheidet über Klimaklage

OSLO: Das Oberste Gericht in Norwegen entscheidet am Dienstag (9.00), ob Ölbohrungen in der Arktis grundgesetzwidrig sind. Greenpeace, die norwegische Umweltschutzorganisation Natur & Jugend sowie zwei Unterstützergruppen werfen dem norwegischen Staat vor, mit der Zulassung von Bohrungen in der Barentssee gegen den als Umweltparagrafen bekannten Paragrafen 112 der norwegischen Verfassung verstoßen zu haben. Danach hat die Bevölkerung ein Recht auf eine gesunde Umwelt. Sie erhoffen sich von dem Verfahren einen Präzedenzfall für Klimaklagen in aller Welt - und dass Ölbohrungen in der Arktis letztlich verboten werden.

Plädoyer der Bundesanwaltschaft im Lübcke-Prozess erwartet

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird an diesem Dienstag (10.00 Uhr) das Plädoyer der Bundesanwaltschaft erwartet. In dem Verfahren vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt muss sich der 47 Jahre alte Deutsche Stephan Ernst wegen Mordes verantworten. Er soll Lübcke im Juni 2019 auf der Terrasse von dessen Wohnhaus erschossen haben. Außerdem wird ihm ein Mordversuch an einem irakischen Flüchtling im Januar 2016 vorgeworfen.

Menschenrechtsgericht verhandelt Fall von pro-kurdischem Politiker

STRAßBURG: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) befasst sich am Dienstag erneut mit dem Fall des in der Türkei inhaftierten pro-kurdischen Politikers Selahattin Demirtas. Bereits 2018 hatte das Straßburger Gericht die Freilassung des Politikers angeordnet, was die Türkei aber zunächst nicht umsetzte. Nun wird der Fall vor der Großen Kammer verhandelt. Die Türkei muss sich als Mitglied des Europarats eigentlich an Urteile des EGMR halten. Demirtas (47) ist ehemaliger Vorsitzender der pro-kurdischen Partei HDP.

Prozess wegen Betrugs mit einer Million Corona-Masken

KOBLENZ: Wegen mutmaßlichen Betrugs mit rund einer Million Corona-Masken steht von Dienstag (9.00 Uhr) an ein 26-Jähriger vor dem Landgericht Koblenz. Der rund 150-seitigen Anklage zufolge war er im April mit zwei Komplizen am Abschluss von Kaufverträgen über die Lieferung von FFP2-Masken für mehr als drei Millionen Euro an eine überregionale Supermarktkette beteiligt. Er habe gewusst, dass die Masken den FFP2-Standard nicht erfüllen. Es seien nur einfache Mund-Nasen-Bedeckungen gewesen. Außerdem soll sich der 26-Jährige mit falschen Angaben eine Corona-Soforthilfe von 9000 Euro erschlichen haben.

«Der Dicke» bringt in Spanien zweieinhalb Milliarden Euro unters Volk

MADRID: Zwei Tage vor Heiligabend geht in Spanien wieder ein Geldregen nieder: Die traditionsreiche Weihnachtslotterie des Landes schüttet am Dienstag Gewinne von insgesamt gut 2,4 Milliarden Euro aus. Der Hauptgewinn, genannt «El Gordo» (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 172 Mal ausgezahlt, da jede einzelne der 100.000 Losnummern ebenso oft verkauft wird. Der Geldsegen entspricht knapp 70 Prozent der Verkaufseinnahmen in Höhe von rund 3,4 Milliarden.

Revierclubs im DFB-Pokal unter Druck

BERLIN: Zum Abschluss des Fußball-Jahres 2020 steht in Deutschland die zweite DFB-Pokalrunde auf dem Programm. Im Blickpunkt stehen nach ihren Niederlagen in der Bundesliga am ersten Spieltag die beiden Revierclubs Borussia Dortmund und FC Schalke 04. Die Borussia spielt bei Zweitligist Eintracht Braunschweig (20 Uhr), die Schalker reisen zum Regionalligisten SSV Ulm (18.30 Uhr). Bei Schalke soll vor Weihnachten auch noch die Trainerfrage geklärt werden.