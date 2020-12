Das bringt der Dienstag

Verschärfte Corona-Regeln für Dezember treten in Kraft

BERLIN: Die verschärften Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern treten ab Dienstag in den meisten Bundesländern in Kraft. So sollen etwa private Zusammenkünfte von zuvor zehn auf maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt begrenzt werden. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Auch die maximale Kundenzahl in großen Geschäften wie Supermärkten wird stärker begrenzt.

Außenminister der Nato-Staaten beraten über Reformvorschläge

BRÜSSEL: Die Außenminister der Nato-Staaten wollen am Dienstag (14.00 Uhr) über Ideen zur Stärkung der politischen Arbeit des Militärbündnisses beraten. Zu der Videokonferenz hat ein Expertengremium rund 140 Vorschläge vorgelegt.

Belgien öffnet Geschäfte wieder - Aber viele Einschränkungen bleiben

BRÜSSEL: Nach gut vierwöchiger Zwangspause dürfen die Geschäfte im stark von der Corona-Pandemie getroffenen Belgien am Dienstag wieder öffnen. Dabei müssen sie allerdings strikte Hygienevorgaben erfüllen. Die meisten Einschränkungen bleiben trotz deutlich rückläufiger Infektionszahlen bestehen. So sollen auch über Weihnachten strenge Kontaktbeschränkungen gelten. Restaurants, Kneipen und Cafés bleiben geschlossen, ebenso Friseure und andere Geschäfte mit Körperkontakt. Geschäfte dürfen hingegen wieder öffnen.

Massentests beginnen im Corona-Hotspot Hildburghausen

HILDBURGHAUSEN: Im Corona-Hotspot Hildburghausen können sich erstmals in Deutschland alle Kindergarten- und Schulkinder sowie ihre Erzieher auf das Virus testen lassen. Die Aktion beginnt am Dienstagvormittag in einem Kindergarten in der Stadt Hildburghausen.

Sachsen-Anhalts Koalition sucht nach Wegen aus dem Rundfunk-Streit

MAGDEBURG: Platzt der neue Rundfunkbeitrag im Magdeburger Landtag - und die schwarz-rot-grüne Koalition gleich mit? Auf einer Sondersitzung am Dienstag (11.15 Uhr) unternimmt der Koalitionsausschuss einen letzten Versuch, ein gemeinsames Vorgehen des Regierungsbündnisses auszuhandeln. Die CDU will bei einer Abstimmung im Medienausschuss am Mittwoch mit der AfD gegen die Erhöhung des Beitrags um 86 Cent stimmen und damit die Koalitionspartner SPD und Grüne überstimmen.

Plädoyers der Nebenklage im Prozess zum Anschlag von Halle beginnen

MAGDEBURG: Im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle sollen nach der Bundesanwaltschaft nun die Vertreter der Nebenklage ihre Schlussvorträge halten. Am 22. Prozesstag können am Dienstag (9.30 Uhr) die ersten der 21 Anwältinnen und Anwälte mit ihren Plädoyers beginnen. Sie vertreten 45 Überlebende und Hinterbliebene, die sich als Nebenkläger am Prozess beteiligt haben.

Sachverständige sagen in Lübcke-Prozess aus

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sagen an diesem Dienstag (10.00 Uhr) zwei Sachverständige aus. Die beiden Experten des Hessischen Landeskriminalamts hatten in den vergangenen Wochen schon einmal eine Aussage vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt gemacht. Es handelt sich um einen Sachverständigen für DNA und einen Sachverständigen für Waffen.

Bundesagentur für Arbeit gibt Statistik für November bekannt

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Dienstag (10.00 Uhr) die Arbeitsmarkt-Statistik für November. Fachleute rechnen damit, dass der Teil-Lockdown keine gravierenden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zeigen wird. Allerdings lassen sich diese auch nur teilweise an den November-Zahlen ablesen. Stichtag für die Erhebung war der 11. November, nur neun Tage nach Beginn der neuen Corona-Maßnahmen.

Elon Musk nimmt Axel Springer Award entgegen

BERLIN: Tesla-Chef Elon Musk wird am Dienstag den diesjährigen Axel Springer Award entgegennehmen. Der 49-jährige Starunternehmer kommt dafür nach Berlin.

Zimmer in Wohnung gegen Sex - Prozess gegen Münchner beginnt

MÜNCHEN: Ein 58-Jähriger aus München soll von drei jungen Frauen Sex mit ihm oder anderen Männern verlangt haben. Einem der Opfer hatte er laut Ermittlungen zuvor ein Zimmer in seiner Wohnung angeboten. Der Mann muss sich von Dienstag (9.30 Uhr) an vor dem Landgericht München I verantworten.

Waffen und Sprengstoff gehortet - Prozess beginnt in Flensburg

FLENSBURG: Wegen Verstößen gegen Kriegswaffenkontrollgesetz und Sprengstoffgesetz muss sich von Dienstag (9.15 Uhr) an ein Waffensammler vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Der heute 41-Jährige aus Nordfriesland soll von 2009 bis 2015 sowie erneut im Februar 2020 eine Vielzahl von Kriegswaffen, Sprengstoff und anderen Waffen besessen, erworben und verkauft haben.

Gladbach kann Achtelfinale perfekt machen - FC Bayern bei Atlético

MÖNCHENGLADBACH/MADRID: Borussia Mönchengladbach hat im Fußball-Klassiker gegen Inter Mailand am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) die große Chance auf den erstmaligen Einzug in das Achtelfinale der Champions League. Mit einem Sieg wäre die Mannschaft von Marco Rose sicher weiter, womöglich reicht aber schon ein Unentschieden.

DFB-Frauen bestreiten letztes Länderspiel des Jahres in Irland

DUBLIN: Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag in Dublin ihr letztes Länderspiel in diesem Jahr. Mit einer makellosen Bilanz von sieben Siegen und 43:0 Toren geht das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in das abschließende Qualifikationsspiel zur EM 2022 (18.00 Uhr/Sport1) gegen Irland.