Das bringt der Dienstag

US-Präsidentenwahl nach beispiellosem Wahlkampf - Trump oder Biden?

WASHINGTON: Nach einem beispiellosen Wahlkampf wird in den USA an diesem Dienstag der Präsident gewählt. Der Republikaner Donald Trump (74) bewirbt sich um eine zweite und letzte Amtszeit. Der Demokrat Joe Biden (77) will ihn im Weißen Haus ablösen. In dem von der Pandemie dominierten Wahlkampf warnten Trump und Biden vor verheerenden Folgen, sollte der jeweilige Gegenkandidat gewinnen. Beide Seiten erklärten die Abstimmung zu einer Schicksalswahl. Schon vor dem Wahltag hatten mehr als 95 Millionen US-Bürger per Brief oder in vorab geöffneten Wahllokalen frühzeitig abgestimmt. Das entsprach nach Angaben des «U.S. Elections Project» rund 70 Prozent aller Wähler im Jahr 2016.

Österreich geht in einen teilweisen Lockdown

WIEN: Zur Abwehr eines Gesundheitsnotstands geht Österreich ab Dienstag für zumindest vier Wochen in einen teilweisen Lockdown. Die Gastronomie und fast das gesamte Kultur- und Freizeitangebot werden geschlossen. Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr in der Früh dürfen die Menschen nur noch mit einem guten Grund ihre Wohnung verlassen. Im Gegensatz zum Lockdown im Frühjahr bleiben dieses Mal allerdings der Handel und auch die meisten Schulen offen. Grund für den Schritt ist die drohende Überlastung der Kliniken voraussichtlich ab Mitte November.

Spahn und Experten äußern sich zu Teil-Lockdown gegen Corona

BERLIN: Kurz nach Beginn erneuter bundesweiter Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus äußern sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und mehrere Experten zum weiteren Vorgehen. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag (12.30 Uhr) in Berlin werden unter anderem auch Vertreter des bundeseigenen Robert Koch-Instituts (RKI), von Corona-Testlaboren und der Intensivmedizin erwartet. Spahn hatte zum Start des von Bund und Ländern beschlossenen Teil-Lockdowns deutlich gemacht, dass es um eine «nationale Kraftanstrengung» gehe. Ziel ist auch, eine Überlastung der Krankenhäuser abzuwenden.

Junge Union stellt ihre Mitgliederbefragung zum CDU-Parteivorsitz vor

BERLIN: Der CDU-Nachwuchs von der Jungen Union (JU) stellt am Dienstag in Berlin (11.00 Uhr) die Ergebnisse einer zweiwöchigen Mitgliederbefragung zum CDU-Vorsitz vor. Das Resultat gilt als Empfehlung an den CDU-Parteitag. Für die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer kandidieren der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der frühere Umweltminister und jetzige Außenpolitiker Norbert Röttgen.

Wie hart trifft Corona die Eurozone? Minister tagen online

BRÜSSEL: Die wirtschaftlichen Folgen der neuen Corona-Welle beschäftigen am Dienstag (14.30 Uhr) die Eurogruppe. Die Wirtschafts- und Finanzminister der 19 Staaten des Währungsgebiets beraten in einer Online-Konferenz mit der Chefin der EU-Gesundheitsbehörde ECDC, Andrea Ammon, über die Entwicklung der Pandemie. Wegen stark steigender Infektionszahlen haben Deutschland und andere Länder das öffentlich Leben wieder stark zurückgefahren, was die Wirtschaft bremst und die öffentlichen Haushalte weiter belastet.

Ex-Anwalt soll im Lübcke-Prozess aussagen

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll am Dienstag (10.00 Uhr) ein Ex-Verteidiger des Hauptangeklagten Stephan Ernst aussagen. Dabei dürfte es auch um die angebliche Ankündigung finanzieller Hilfe durch «Kameraden» gehen. In dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt waren zwei einstige Pflichtverteidiger von Ernst ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt - vor allem in der Frage, inwieweit sie dessen Aussageverhalten beeinflusst hatten.

Gutachten zur Schuldfähigkeit im Halle-Prozess erwartet

MAGDEBURG: Den rechtsterroristischen Anschlag von Halle hat der Angeklagte im Prozess gestanden - doch ist er auch schuldfähig? Diese Frage soll bei der Verhandlung am Dienstag (9.30 Uhr) ein psychiatrisches Gutachten klären. Der Gutachter hat dazu schon vor Prozessbeginn Gespräche mit dem Angeklagten geführt und dessen Verhalten an den ersten 17 Prozesstagen beobachtet. Die Schuldfähigkeit hat Einfluss auf die Länge der Freiheitsstrafe, die dem unter anderem wegen Mordes Angeklagten droht.

Erster Prozess im Missbrauchsfall Münster startet

MÜNSTER: Mit einem Prozess gegen einen 53-Jährigen aus Schleswig-Holstein beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) eine erste gerichtliche Aufarbeitung des Missbrauchsfalls Münster. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im August 2019 einen damals neunjährigen Jungen aus Münster schwer sexuell missbraucht zu haben. Bei dem Kind handelt es sich um den Ziehsohn des Hauptbeschuldigten in dem Gesamtkomplex. Der gesondert angeklagte 27-Jährige soll den Sohn seiner langjährigen Lebensgefährtin wiederholt anderen Männern für sexualisierte Gewaltverbrechen zur Verfügung gestellt und auch immer wieder selbst vergewaltigt haben.

Bundesverwaltungsgericht verkündet Entscheidung zum Fehmarnbelttunnel

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht verkündet am Dienstag (13.00 Uhr) seine Entscheidung zum umstrittenen Fehmarnbelttunnel. Im September und Oktober hatten die Leipziger Richter über mehrere Klagen gegen das deutsch-dänische Milliardenprojekt verhandelt. Unter anderem hatten sich zwei Umweltverbände und mehrere Fährunternehmen gegen die Planungen gewandt. Sie zweifelten die Verkehrsprognosen für den Auto- und Eisenbahntunnel an und rügten, dass Umweltauswirkungen - etwa auf Schweinswale und Riffe - nicht korrekt eingeschätzt worden seien.

Nach Gewinnwarnung: Bayer veröffentlicht Zahlen zum Geschäftsverlauf

LEVERKUSEN: Erstmals nach einer Gewinnwarnung legt der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer am Dienstag Quartalszahlen (7.30 Uhr) auf den Tisch. Ende September hatten die Leverkusener ein weiteres Sparprogramm verkündet und geschäftlich einen «erheblichen Gegenwind» durch die Covid-19-Pandemie eingestanden, vor allem in der Landwirtschaft. Der 2018 für viel Geld gekaufte US-Konkurrent Monsanto entwickelt sich nicht zur erhofften Ertragsperle, sondern zum Bremsklotz. Vorstandsboss Werner Baumann und Finanzchef Wolfgang Nickl wollen sich am Dienstagmorgen vor Journalisten und Anlegern zu dieser Sparte und anderen Bereichen äußern.

Außerordentliche Osram-Hauptversammlung: Mehr als 100 Fragen

MÜNCHEN: Osram steht eine schwierige außerordentliche Hauptversammlung bevor. Am Dienstag ab 10.00 Uhr sollen die Aktionäre über den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit dem Mehrheitseigner AMS entscheiden, der das Ende von Osrams Eigenständigkeit besiegelt. Zwar gilt die Zustimmung angesichts des vom österreichischen Sensorspezialisten gehaltenen Anteils als sicher, doch die Osram-Spitze wird sich vielen Fragen stellen müssen. In Kreisen heißt es, dass mehr als 100 Fragen von Aktionären eingegangen sind.

FC Bayern peilt nächsten Sieg an - Gladbach unter Druck

SALZBURG: Titelverteidiger FC Bayern München will in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) beim österreichischen Fußball-Meister Red Bull Salzburg den nächsten Schritt Richtung Achtelfinale machen. Der Triple-Gewinner peilt den dritten Sieg im dritten Spiel der Gruppe A an, die er mit sechs Punkten anführt. Deutlich mehr unter Druck steht Borussia Mönchengladbach, nachdem die Mannschaft von Trainer Marco Rose gegen Inter Mailand und Real Madrid jeweils in den letzten Sekunden eine Führung verspielte.

Erste Pokalrunde geht mit Nachholspiel auf Schalke zu Ende

GELSENKIRCHEN: Mit über anderthalbmonatiger Verspätung geht an diesem Dienstag die erste Runde im DFB-Pokal zu Ende. Am Nachmittag (16.30 Uhr/Sky) treffen Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 und der fränkische Viertligist 1. FC Schweinfurt 05 zum Nachholspiel aufeinander. Die übrigen Erstrundenspiele waren zum Großteil bereits Mitte September ausgetragen worden. Dem Spiel auf Schalke war ein langer und quälender Rechtsstreit vorausgegangen.