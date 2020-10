Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.10.20 | Überblick

Antarktis-Konferenz tagt - Deutschland kämpft fürs Weddellmeer

HOBART: Bei der Jahrestagung der Kommission für die Erhaltung der lebenden Meeresschätze in der Antarktis will sich die Bundesregierung ab Dienstag erneut für die Einrichtung des bis heute weltgrößten Meeresschutzgebiets im Weddellmeer einsetzen. Die Europäische Union hatte den von Deutschland ausgearbeiteten Antrag bereits 2016 bei der Kommission eingereicht - bisher ohne Erfolg. Anfang Oktober hatte sich der Bundestag einstimmig für das Meeresschutzgebiet ausgesprochen. Die virtuelle Konferenz dauert bis Freitag.

AfD-Landtagsfraktion Brandenburg wählt neuen Vorsitzenden

POTSDAM: Zwei Monate nach dem Rücktritt von Andreas Kalbitz will die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag am Dienstag (10.00 Uhr) einen neuen Vorsitzenden wählen. Es wird eine Kampfabstimmung erwartet, denn um das Amt bewerben sich die Vize-Fraktionschefin Birgit Bessin, der Parlamentarische Geschäftsführer Dennis Hohloch und der AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Christoph Berndt. Kalbitz war im August nach seinem Parteiausschluss zurückgetreten. Der AfD-Bundesvorstand hatte Kalbitz im Mai die Mitgliedschaft aberkannt und dies mit früheren Kontakten ins rechtsextreme Milieu begründet.

Nach tödlichem Crash mit Streifenwagen - Prozess gegen Polizisten

BERLIN: Mehr als zweieinhalb Jahre nach dem tödlichen Zusammenstoß eines Funkstreifenwagens mit dem Auto einer jungen Frau beginnt am Dienstag (9.15 Uhr) der Prozess gegen einen Berliner Polizisten. Dem heute 53-Jährigen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Er soll laut Anklage am 29. Januar 2018 bei einer Einsatzfahrt mit überhöhter Geschwindigkeit durch «sorgfaltswidriges Verhalten» nahe dem Alexanderplatz in den Wagen der 21-Jährigen gekracht sein. Die Frau, die gerade einparken wollte, starb noch an der Unfallstelle.

Prozess um Daimler-Erpressung - Plädoyers und Urteil erwartet

STUTTGART: In Stuttgart könnte am Dienstag (9.00 Uhr) ein Urteil fallen gegen einen Mann, der dem Daimler-Konzern mit Anschlägen gedroht und eine A-Klasse in die Luft gesprengt haben soll. Zunächst können Staatsanwaltschaft und Verteidigung nach Angaben eines Sprechers des Landgerichts ihre Plädoyers vortragen, danach werde ein Urteil gesprochen. Die Anklage spricht von besonders schwerer versuchter räuberischer Erpressung und dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, in Berlin eine A-Klasse in die Luft gesprengt und mit Quecksilber- und Bombenanschlägen auf Mercedes-Fahrer gedroht zu haben.

Streit um «Keinohrhasen» vor Gericht

BERLIN: Die Drehbuchautorin Anika Decker könnte heute (Dienstag 12.00) erfahren, ob sie Einblick in die Einnahmen von Til Schweigers Kinohits «Keinohrhasen» und «Zweiohrküken» bekommt. Am Berliner Landgericht ist dazu ein Verkündungstermin geplant, die Parteien müssen dazu nicht erscheinen. Es geht bei der sogenannten Stufenklage zunächst um die Offenlegung der Einnahmen der Produktionsfirma Barefoot Films und des Verleihs Warner Bros. durch die verschiedenen Auswertungsbereiche - also etwa DVD, Pay-TV und Streamingdienste.

Gladbach hofft auf Überraschung - FC Bayern will nachlegen

BERLIN: Borussia Mönchengladbach hofft in der Champions League auf eine Überraschung gegen den großen Favoriten Real Madrid. Nach dem 2:2 zum Auftakt bei Inter Mailand würde ein weiteres Erfolgserlebnis am Dienstag (21.00 Uhr) die Ausgangslage im Kampf um das Weiterkommen entscheidend verbessern. Titelverteidiger FC Bayern München ist indes vor dem zweiten Spieltag bei Lokomotive Moskau (18.55 Uhr/DAZN) bereits klar auf Achtelfinal-Kurs. Im ersten Vorrundenspiel hatte es ein 4:0 gegen den vermeintlich stärksten Gruppengegner Atlético Madrid gegeben.