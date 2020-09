Das bringt der Dienstag

Merkel und Ministerpräsidenten beraten über Corona-Strategie

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beraten an diesem Dienstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Bei der Videokonferenz (14.00) geht es um eine Abstimmung der Strategie für Herbst und Winter vor dem Hintergrund gestiegener Ansteckungszahlen.

Bundestag beginnt Debatte über Haushalt 2021

BERLIN: Der Bundestag berät von Dienstag (10.00 Uhr) an über den Entwurf für den Bundeshaushalt 2021. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will für den Kampf gegen die Corona-Krise noch einmal neue Schulden von rund 96 Milliarden Euro aufnehmen. Dafür soll erneut die Schuldenbremse im Grundgesetz ausgesetzt werden.

Behinderungen wegen bundesweiter Warnstreiks im Nahverkehr

BERLIN: Pendler und Schüler müssen sich am Dienstag wegen Warnstreiks bundesweit auf erhebliche Behinderungen einstellen. Zahlreiche Betriebe des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) wollen am Dienstag die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft Verdi ankündigt. In Berlin bleiben zahlreiche Busse, Straßenbahnen sowie die U-Bahn zwischen Betriebsbeginn und 12.00 Uhr in den Depots. Nicht betroffen sind die S-Bahn und Regionalzüge. Auch in München, Hamburg und weiten Teilen Deutschland stehen die Räder teilweise still. Die Betriebe rufen deshalb ihre Kunden auf, am Dienstagmorgen auf nicht erforderliche Fahrten zu verzichten und auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.

Brexit: Verhandlungen über Handelspakt gehen in letzte geplante Runde

BRÜSSEL: Die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union über einen Handelspakt nach dem Brexit starten am Dienstag (10.00 Uhr) in die vorerst letzte Runde. Das Team des britischen Chef-Unterhändlers David Frost wird in Brüssel erwartet. Besonders umstritten sind die Punkte Fischerei sowie die staatlichen Regeln und Subventionen für britische Unternehmen. Die bisher acht Verhandlungsrunden haben keine greifbaren Ergebnisse gebracht.

UN-Generaldebatte geht mit Rede von Außenminister Maas zu Ende

NEW YORK: Unter anderem mit einem Video-Beitrag von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) geht an diesem Dienstag (ab 15.00 Uhr MESZ) die diesjährige Generaldebatte der UN-Vollversammlung zu Ende. Neben Maas sollen unter anderem Vertreter Israels, Nordkoreas und der Vereinigten Arabischen Emirate sprechen.

Bundespräsident Steinmeier besucht in Münster Uniklinik und Soldaten

Münster (dpa/lnw) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht an diesem Dienstag (8.30 Uhr) in Münster die Uniklinik und dann Soldaten des deutsch-niederländischen Korps. Anders als vorgesehen wird er dabei nicht vom niederländischen König Willem-Alexander begleitet, der nach einer starken Zunahme von Corona-Infektionen in Süd- und Nordholland abgesagt hatte.

Urteil gegen Gzuz erwartet: Muss der Gangster-Rapper ins Gefängnis?

HAMBURG: Im Prozess gegen den Gangster-Rapper Gzuz soll am Dienstag (8.45 Uhr) am Hamburger Amtsgericht das Urteil fallen. Dem Frontmann der Hamburger HipHop-Gruppe 187 Strassenbande werden unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz, Drogenbesitz und Körperverletzung vorgeworfen. Unter anderem soll der 32-Jährige auf der Reeperbahn einer jungen Frau, die ein Selfie mit ihm machen wollte, mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Zerstückelter Koch zum dritten Mal Fall für Kölner Landgericht

KÖLN: Im Fall eines getöteten und zerstückelten chinesischen Kochs aus Köln verhandelt das Landgericht am Dienstag (9.15 Uhr) neu über das Strafmaß für den Täter. Der frühere Kollege des Opfers war im Januar 2019 in erster Instanz zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft wegen Totschlags verurteilt worden.

Behinderten misshandelt und sexuell genötigt - drei Mädchen angeklagt

KITZINGEN: Drei Mädchen aus Unterfranken sollen einen geistig behinderten 19-Jährigen schwer misshandelt und sexuell genötigt haben. Dafür müssen sie sich am Dienstag (08.30 Uhr) beim Amtsgericht Kitzingen verantworten. Die heute 17, 19 und 19 Jahre alten Frauen sollen das Opfer im November 2017 in einem Partyraum in Segnitz angegriffen haben.

Im Fall Maria Baumer Gutachten und Plädoyers erwartet

REGENSBURG: Ein volles Programm erwartet die Prozessbeteiligten im Fall Maria Baumer am Dienstag vor dem Landgericht Regensburg. Am Morgen (9.00 Uhr) soll die psychologische Sachverständige ihr Gutachten vorstellen. Danach ist vorgesehen, dass die Plädoyers gehalten werden. Angeklagt ist ein 35 Jahre alter Mann, der seine Verlobte im Mai 2012 mit einem Medikamenten-Mix getötet und ihre Leiche im Wald vergraben haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor.

«Mein Schiff 6» mit Corona-Fällen an Bord in Piräus erwartet

ATHEN: Das Kreuzfahrtschiff «Mein Schiff 6» wird am frühen Dienstagmorgen mit mehreren Corona-Infizierten an Bord in der griechischen Hafenstadt Piräus erwartet. Am Montag war bekannt geworden, dass zwölf Crewmitglieder an Bord positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Sie seien auf dem Schiff isoliert worden, teilte die Reederei Tui Cruises mit. Offen ist, was in Piräus mit den 922 Passagiere und 666 Crew-Mitglieder geschieht, etwa, ob sie an Bord in Quarantäne bleiben müssen.

Deutsches Tennis-Trio will bei French Open in die zweite Runde

PARIS: Ein deutsches Tennis-Trio strebt bei den French Open in Paris am Dienstag den Einzug in die zweite Runde an. Den Auftakt am dritten Tag des Sandplatz-Spektakels macht Routinier Philipp Kohlschreiber um 11.00 Uhr gegen den starken Chilenen Cristian Garín. Zudem sind Laura Siegemund gegen die Französin Kristina Mladenovic und Julia Görges gegen Alison Riske aus den USA im Einsatz.