Das bringt der Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 18/08/2020 | Überblick

Sonder-Tribunal: Urteil zum Attentat auf Libanons Ex-Premier Hariri

DEN HAAG: 15 Jahre nach der Ermordung des früheren libanesischen Premiers Rafik Hariri verkündet das Sondertribunal zum Libanon am Dienstag (11.00 Uhr) das Urteil gegen vier Angeklagte. Die vier Libanesen sollen der Hisbollah-Miliz angehören und an dem Terror-Anschlag beteiligt gewesen sein. Das auf Initiative der UN errichtete Tribunal hatte sechs Jahre lang in Leidschendam, einem Vorort von Den Haag, in Abwesenheit der Angeklagten verhandelt.

Merkel besucht das NRW-Kabinett - Mit Laschet auf Zeche Zollverein

DÜSSELDORF: Erstmals nimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag (13.00 Uhr) an einer Sitzung des nordrhein-westfälischen Kabinetts teil. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) empfängt die Kanzlerin zunächst zu der Sitzung im herrschaftlichen Ständehaus in Düsseldorf. Anschließend wird Merkel mit Laschet das Unesco-Welterbe Zeche Zollverein in Essen besuchen. CDU-Vize Laschet bewirbt sich im Dezember um den CDU-Bundesvorsitz und gilt damit auch als möglicher Kanzlerkandidat.

Rechtsextremist kommt wegen Hetze und Verleumdung vor Gericht

HALLE: Ein bundesweit bekannter Rechtsextremist aus Halle muss sich von Dienstag (09.00 Uhr) an vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Volksverhetzung, Verleumdung, Beleidigung, üble Nachrede und Beschimpfung von Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen vor.

Maas will in den Emiraten über Libyen und Israel sprechen

ABU DHABI: Nach seinem Kurzbesuch in Libyen führt Bundesaußenminister Heiko Maas am Dienstag politische Gespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Neben dem Libyen-Konflikt wird es in der Hauptstadt Abu Dhabi um die überraschende Ankündigung des ölreichen Golfstaats gehen, diplomatische Beziehungen mit Israel aufzunehmen.

Wie lief die Ernte 2020? Bauernverband zieht Bilanz

BERLIN: Die deutschen Landwirte ziehen am Dienstag (11.00 Uhr) in Berlin eine Bilanz der diesjährigen Ernte. Klar ist, dass die Bauern auch in diesem Jahr wieder unter Trockenheit, Hitze und Starkregen zu leiden hatten. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, sowie Vizepräsident Wolfgang Vogel wollen über die reinen Zahlen hinaus auch darüber sprechen, vor welchen Problemen die Landwirte derzeit stehen, und wie die Betriebe gegen steigende Risiken abgesichert werden können, die der Klimawandel für die Ernten bringt.

Jury gibt preisverdächtigste Bücher des Jahres bekannt

FRANKFURT/MAIN: Wenn andere kulturelle Veranstaltungen ausfallen, steht Lesen hoch im Kurs. An diesem Dienstag (10.00 Uhr) wird bekanntgegeben, welche Bücher Chancen haben auf den Deutschen Buchpreis im Corona-Jahr 2020.

Wieder Brexit-Gespräche - Durchbruch unwahrscheinlich

BRÜSSEL/LONDON: Die Gespräche zwischen den Unterhändlern Großbritanniens und der EU über ein Anschlussabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase gehen in eine neue Runde. Zum Auftakt trifft sich EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Dienstagabend zu einem Dinner mit seinem britischen Gegenüber David Frost in Brüssel.

Champions League: RB Leipzig spielt gegen Paris um Finalticket

LISSABON: Nur noch ein Sieg trennt Fußball-Bundesligist RB Leipzig vom Finale der Champions League. Beim Blitzturnier in Lissabon spielt das Team von Trainer Julian Nagelsmann (33) am Dienstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) im Estádio da Luz gegen das Starensemble des französischen Meisters Paris Saint-Germain.