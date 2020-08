Das bringt der Dienstag

Maas will in Moskau über Ukraine-Konflikt und Libyen reden

BERLIN: Die Konflikte in der Ukraine und in Libyen stehen an diesem Dienstag im Mittelpunkt der ersten Russland-Reise von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) seit Beginn der Corona-Krise. Weitere Themen seines Gesprächs mit Außenminister Sergej Lawrow in Moskau sollen der Umgang mit dem Iran und die Zusammenarbeit mit Russland im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sein. Möglicherweise kommen auch die zunehmenden Probleme in den Beziehungen zwischen beiden Ländern zur Sprache.

US-Außenminister Pompeo beginnt Mitteleuropa-Reise in Tschechien

PILSEN: US-Außenminister Mike Pompeo beginnt an diesem Dienstag in Tschechien einen mehrtägigen Besuch in Mitteleuropa. Als erste Termine stehen am Nachmittag eine Kranzniederlegung und der Besuch einer Brauerei im westböhmischen Pilsen (Plzen) auf dem Programm. Die US-Armee hatte die Stadt im Mai 1945 von der nationalsozialistischen Besatzung befreit. Weitere Stationen der Reise sind Slowenien, Österreich und Polen.

Bußgeld für Maskenverweigerer in NRW geplant - Landeskabinett berät

DÜSSELDORF: Das nordrhein-westfälische Kabinett berät am Dienstag (10.00 Uhr) einen Entwurf für die neue Coronaschutz-Verordnung. Sie soll nach Ankündigung von Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) auch einen Passus enthalten, der bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ein Bußgeld von 150 Euro vorsieht. Die bisher gültige Verordnung gilt bis Mitternacht zum Mittwoch. Die neue - samt Masken-Bußgeld - würde ab Mittwoch in Kraft treten.

Europa League: Viertelfinal-Duelle Donezk-Basel, Wolves-Sevilla

DÜSSELDORF: Ohne deutsche Beteiligung geht es am zweiten Spieltag des Finalturniers in Nordrhein-Westfalen am Dienstagabend um den Einzug in das Europa-League-Halbfinale. Dabei treffen in Schachtjor Donezk aus der Ukraine und dem einstigen Schweizer Serienmeister FC Basel in Gelsenkirchen (21.00 Uhr) zwei Teams aufeinander, die sich in der vergangenen Woche in den Achtelfinal-Rückspielen gegen Bundesligisten durchgesetzt hatten.