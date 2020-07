Das bringt der Dienstag

Written by: Redaktion (dpa) | 21/07/2020 | Überblick

Prozess gegen Halle-Attentäter beginnt in Magdeburg

MAGDEBURG: Gut neun Monate nach dem antisemitischen Anschlag von Halle beginnt in Magdeburg am Dienstag (10.00 Uhr) der Prozess gegen den Angeklagten Stephan B.. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 28-jährigen 13 Straftaten vor, unter anderem Mord und versuchten Mord. Zu Prozessbeginn sollen nach Angaben des Gerichts zunächst die Anklage verlesen und dann B. vernommen werden. Außerdem sollen am ersten Verhandlungstag Videos von der Tat gezeigt werden.

Hessischer Innenminister berichtet über rechtsextreme Drohmails

WIESBADEN: In der Affäre um rechtsextreme Drohmails muss sich Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag (11.00 Uhr) vor dem Innenausschuss des hessischen Landtags den Fragen der Abgeordneten stellen. Bei dem Treffen im Wiesbadener Parlament wird es auch um ein mögliches rechtes Netzwerk bei der hessischen Polizei gehen.

Sudans Ex-Präsident Al-Baschir wegen Putsches von 1989 vor Gericht

KHARTUM: In der sudanesischen Hauptstadt Khartum beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) ein Verfahren gegen Ex-Präsident Omar al-Baschir. Dabei geht es um den Putsch, der ihn vor 31 Jahren an die Macht gebracht hatte. Dem heute 76-Jährigen wird vorgeworfen, die Verfassungsordnung untergraben und eine gewählte Regierung gestürzt zu haben. Dem Ex-Staatschef könnten im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Haft oder die Todesstrafe drohen.

Proteste begleiten Misstrauensvotum gegen Bulgariens Regierung

SOFIA: Das bulgarische Parlament stimmt vor dem Hintergrund anhaltender Proteste am Dienstag über einen Misstrauensantrag gegen die Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow ab. Die oppositionellen Sozialisten (Ex-KP) werfen der seit 2017 amtierenden Koalitionsregierung Korruption vor. Demonstranten mit unterschiedlichen politischen Vorstellungen fordern bereits seit dem 9. Juli den Rücktritt der Regierung und des Generalstaatsanwalts.

Nächste Schadenersatz-Klagen von Diesel-Käufern gegen VW vor dem BGH

KARLSRUHE: Im Dieselskandal verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag (10.30 Uhr) zwei weitere Schadenersatzklagen von Autokäufern gegen Volkswagen. Mit ihrem Grundsatzurteil vom 25. Mai haben die obersten Zivilrichter in Karlsruhe bereits die Linie vorgegeben. Darin ist festgestellt, dass der Autobauer seine Kunden bewusst getäuscht hat und deshalb grundsätzlich haftet.

Prozessbeginn: Banker soll 86-Jährige mit Münzstrumpf getötet haben

WIENER NEUSTADT: Ein Bankberater, der aus Angst um seinen Ruf eine 86-Jährige umgebracht haben soll, steht ab Dienstag im niederösterreichischen Wiener Neustadt wegen Mordes vor Gericht. Der 62-Jährige soll die Frau, deren Vermögen er jahrzehntelang verwaltet hatte, laut Anklage im September 2019 in ihrem Haus mit einem mit Münzen gefüllten Strumpf geschlagen und mit Frischhaltefolie erstickt haben. Als Motiv vermutet die Staatsanwaltschaft, dass der Banker Spekulationsverluste verschwiegen hatte und aufzufliegen drohte, als die Unternehmerin mehrere Hunderttausend Euro umschichten wollte.

FC Bayern geht ins Cyber-Training über

MÜNCHEN: Die Vorbereitung des FC Bayern nimmt langsam Fahrt auf. Der Doublesieger aus München absolviert am Dienstag seine erste Cyber-Trainingseinheit nach dem Kurzurlaub. Auch die drei Neuzugänge Leroy Sané (Manchester City), Tanguy Nianzou (Paris Saint-Germain) und Alexander Nübel (Schalke 04) werden dabei sein. Der deutsche Nationalspieler Sané trainiert bereits seit einer Woche an der Säbener Straße. Nach 13 Tagen Kurzurlaub hatte der FC Bayern am Montag den ersten Corona-Test absolviert. Das Ziel der Münchner ist es, in der Königsklasse bis ins Finale am 23. August in Lissabon zu kommen.