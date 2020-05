Das bringt der Dienstag

Faire Verteilung von Corona-Impfstoff auf WHO-Tagesordnung

GENF: Im Zuge der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus fordern Dutzende Staaten eine bezahlbare Lösung für alle Länder der Welt sowie eine faire Verteilung von Wirkstoffen. Das ist am Dienstag Thema der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Den 194 Mitgliedsländern liegt bei ihrem virtuellen Treffen eine Resolution vor, die auch die Europäische Union unterstützt. Darin werden Patent-Regeln gefordert, die die Produktion eines Impfstoffs in aller Welt ermöglichen.

Corona-Krisenhilfen Thema für EU-Wirtschafts- und Finanzminister

BRÜSSEL: Der gemeinsame Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise beschäftigt am Dienstag (ab 11.00 Uhr) erneut die EU-Wirtschafts- und Finanzminister. Bei ihrer Videokonferenz soll es noch einmal um das Kurzarbeiterpogramm «Sure» im Umfang von 100 Milliarden Euro und um ein Unternehmens-Kreditprogramm der Europäischen Investitionsbank für Investitionen im Umfang von 200 Milliarden Euro gehen. Beides gehört zu einem 540-Milliarden-Euro-Hilfsprogramm, das von den EU-Staaten bereits grundsätzlich vereinbart ist.

Merkel wirbt bei Osteuropäern für Wiederaufbau-Plan nach Corona

BERLIN: Nach der Vorstellung der deutsch-französischen Initiative für ein EU-Hilfsprogramm zur Bewältigung der Corona-Krise will Kanzlerin Angela Merkel bei osteuropäischen Staaten um Zustimmung werben. Am Dienstag (10.00 Uhr) konferiert sie mit den Regierungschefs der sogenannten Visegrád-Staaten, anschließend mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babi?. Zu der Visegrád-Gruppe zählen Tschechien Polen, Ungarn und die Slowakei.

Karlsruhe verkündet Urteil zur Massenüberwachung des BND im Ausland

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Dienstag (10.00 Uhr) sein Urteil zu den weitreichenden Überwachungsbefugnissen des Bundesnachrichtendienstes (BND) im Ausland. Es geht um die sogenannte strategische Fernmeldeaufklärung. Dabei durchforstet der BND ohne konkreten Verdacht große Datenströme auf Informationen. Geklagt hat die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen mit Journalisten aus mehreren Ländern. Sie sehen das grundgesetzlich geschützte Fernmeldegeheimnis und die Pressefreiheit verletzt. (Az. 1 BvR 2835/17)

Deutsche Börse bekommt neuen Aufsichtsratschef

FRANKFURT/MAIN: Wachwechsel bei der Deutschen Börse: Zum letzten Mal leitet Joachim Faber am Dienstag (10.00 Uhr) die Hauptversammlung des Dax-Konzerns. Nachfolger des seit Mitte 2012 amtierenden Aufsichtsratschef soll der langjährige IBM-Manager Martin Jetter werden. «Wir haben viel erreicht», bilanzierte Faber in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» vergangene Woche. «Aber es ist bisher nicht gelungen, die Börse so zu positionieren, dass sie im Konzert mit den Großen auf Dauer mithalten kann.»

Bau-Tarifrunde startet - Gewerkschaft will große Verbesserungen

BERLIN: Nach einem jahrelangen Bauboom beginnen die Tarifverhandlungen der Branche an diesem Dienstag (9.30 Uhr) mitten in der Corona-Krise. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) geht von weiter guten Geschäften aus. Sie fordert deutliche Einkommensverbesserungen für die rund 850.000 Beschäftigten. Die Arbeitgeber zeichnen ein anderes Bild: Der Branchenumsatz werde real sinken, weil vor allem Firmen und die öffentliche Hand in der Corona-Krise weniger bauten.

Fritz von Weizsäcker erstochen - Mordprozess in Berlin beginnt

BERLIN: Nach der tödlichen Messerattacke auf den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker vor genau sechs Monaten beginnt am Dienstag (13.00 Uhr) der Prozess gegen einen 57-Jährigen am Landgericht in der Hauptstadt. Dem Angeklagten werden Mord an dem Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker sowie versuchter Mord an einem Polizisten vorgeworfen. Der 59-jährige Fritz von Weizsäcker wurde am Abend des 19. November 2019 in der Berliner Schlossparkklinik erstochen.

Wie geht es der Natur in Deutschland? Schulze stellt Bericht vor

BERLIN: Vom Laubfrosch bis zur Gans, vom Watt bis zu den Bergwiesen: Zum Zustand der Natur in Deutschland stellt Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag (10.00 Uhr) in Berlin einen umfassenden Bericht vor. Dabei geht es um Vögel, geschützte Arten und ihre Lebensräume. Alle sechs Jahre bewerten Bund und Länder, wie gut ihr Erhaltungszustand ist und in welche Richtung er sich entwickelt, denn sie müssen der Europäischen Union Rechenschaft ablegen über die Umsetzung von Naturschutz-Richtlinien.

Corona trifft deutsche Werften schwer - Jahresbericht der Schiffbauer

HAMBURG: Der Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) stellt am Dienstag (10.00 Uhr) in einer Online-Konferenz seinen Jahresbericht für 2019 vor und berichtet über die aktuelle Lage der Branche. Die deutschen Werften sind von der Corona-Krise schwer getroffen worden. Der Schiffbau hatte sich nach diversen Problemen von Standardprodukten wie Containerschiffen abgewandt und mit dem Bau von Kreuzfahrtschiffen, Fähren, Luxusjachten und Spezialschiffen eine profitable Nische gefunden.