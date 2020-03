Das bringt der Dienstag

Bayerns Kabinett spricht mit Scholz über Corona-Rettungsmaßnahmen

MÜNCHEN: Gemeinsam mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will das bayerische Kabinett am Dienstag (10.30 Uhr) über die Maßnahmen in der Corona-Krise beraten. Dabei wird es unter anderem um die bessere Verzahnung der Hilfsgelder aus Bundes- und Landesmitteln gehen. Am Montag hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine bessere Zusammenarbeit der Länder bei der medizinischen Behandlung von schwer erkrankten Corona-Patienten gefordert.

Verschärfung der Ausgangssperre in Spanien startet

MADRID: In Spanien tritt am Dienstag eine ebenso drastische wie umstrittene Verschärfung der Ausgangssperre zur Bekämpfung der Corona-Krise in Kraft. Regierungschef Pedro Sánchez hatte am Wochenende angekündigt, dass alle Arbeitnehmer, die in nicht wesentlichen Sektoren tätig sind, bis zum 9. April zu Hause bleiben müssen. Betroffen sind vor allem das Baugewerbe und weite Teile der Industrie.

Bundesagentur für Arbeit legt März-Statistik vor

NÜRNBERG/BERLIN: Unter dem Eindruck der Corona-Krise stellt die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag ihre Arbeitsmarktstatistik für den März vor. Die Zahlen, die den Einfluss der Krise noch nicht berücksichtigen, dürften aber in den Hintergrund treten - Vorstandschef Detlef Scheele stellt sich gemeinsam mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Berlin den Fragen der Bundespressekonferenz.

Corona-Krise: Moskau entscheidet im Eiltempo über schärfere Gesetze

MOSKAU: Im Kampf gegen das Coronavirus müssen sich die Menschen in Russland auf eine härtere Gangart der Politik einstellen. Das russische Parlament in Moskau will am Dienstag im Eiltempo mehrere Gesetze beschließen. Vor allem soll die Regierung weitere Befugnisse für den Kampf gegen das Virus bekommen, darunter auch Vollmachten für den Fall eines Ausnahmezustandes.

Harry und Meghan starten offiziell in neue Lebensphase

LONDON: Der britische Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) werden am Dienstag ihre Jobs als Vollzeit-Royals aufgeben. Von April an verzichten sie auf die Anrede «Königliche Hoheit» und nehmen keine offiziellen Aufgaben mehr für die Royals wahr. Die beiden wollen sich aber weiter in Bereichen einsetzen, die ihnen besonders am Herzen liegen - beispielsweise für die Invictus Games für Kriegsversehrte und für die Gleichberechtigung von Frauen.

Fall Ursula Herrmann - Richter verkünden Entscheidung

AUGSBURG: Im Prozess um Schmerzensgeld wegen der Entführung und des Todes der zehnjährigen Ursula Herrmann will das Oberlandesgericht München (OLG) am Dienstag (9.00 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Der Bruder der 1981 umgekommenen Schülerin verlangt Schmerzensgeld von dem rechtskräftig verurteilten Entführer seiner Schwester.

Astrid-Lindgren-Preis für Kinder- und Jugendliteratur wird vergeben

STOCKHOLM: In Stockholm wird am Dienstag (gegen 13.00 Uhr) der diesjährige Preisträger des Astrid-Lindgren-Gedächtnispreises verkündet. Die Auszeichnung gilt mit einem Preisgeld von fünf Millionen schwedischen Kronen (rund 450 000 Euro) als die wichtigste Ehrung für Kinder- und Jugendliteratur weltweit.

Fußballclubs beraten über Folgen der Corona-Pandemie

FRANKFURT/MAIN: Die 36 Profivereine der 1. und 2. Bundesliga wollen sich auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga am Dienstag (10.30 Uhr) über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise abstimmen. In einer Videokonferenz sollen die Aussetzung der Saison bis mindestens 30. April beschlossen und mögliche Konzepte für einen Abschluss der Spielzeit 2019/20 diskutiert werden.