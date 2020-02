Von: Redaktion DER FARANG | 11.02.20

Fraktionen beraten über Folgen von Kramp-Karrenbauers Rückzug

BERLIN (dpa) - Nach der Rückzugsankündigung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kommen die Bundestagsfraktionen von Union und SPD am Dienstag (15.00 Uhr) zu ihren turnusgemäßen Sitzungen zusammen. Auch die Oppositionsfraktionen tagen. Zentrale Frage in der Unionsfraktion dürfte der weitere Fahrplan sein.

EU-Parlament berät Verhandlungslinie nach dem Brexit

STRAßBURG (dpa) - Wenige Tage nach dem Brexit debattiert das Europaparlament am Dienstag die künftigen Beziehungen der EU mit Großbritannien. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen präsentiert den Abgeordneten in Straßburg (ab 9.00 Uhr) ihre Linie für die Verhandlungen mit London. Das Parlament will jedoch in einer Resolution einen schärferen Kurs fordern.

US-Wahlkampf: Zweite Vorwahl in New Hampshire startet

CONCORD (dpa) - Im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur wird am Dienstag im nordöstlichen Bundesstaat New Hampshire die zweite Vorwahl abgehalten. Umfragen sehen den linken Senator Bernie Sanders als Favoriten bei den Demokraten. Bei den Republikanern gelten die Vorwahlen als reine Formsache: US-Präsident Donald Trump hat keine ernstzunehmende parteiinterne Konkurrenz. Die ersten Wahllokale öffnen um 6.00 Uhr (Ortszeit/12.00 Uhr MEZ), die letzten schließen um 20.00 Uhr (Ortszeit/2.00 Uhr MEZ). Im Anschluss wird mit ersten Ergebnissen gerechnet.

Bundesverfassungsgericht verhandelt AfD-Klage gegen Seehofer

KARLSRUHE (dpa) - Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am Dienstag (10.00 Uhr) über eine Klage der AfD gegen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Seehofer hatte sich in einem Interview kritisch über die Partei geäußert. Der Text stand gut zwei Wochen lang auch auf der Internetseite seines Ministeriums. Die AfD wirft Seehofer deshalb vor, staatliche Ressourcen unzulässigerweise zur Verbreitung einer parteipolitischen Aussage genutzt zu haben.

Osram-Mehrheitsaktionär AMS legt Jahreszahlen vor

PREMSTÄTTEN (dpa) - Der neue Osram-Mehrheitsaktionär AMS legt erstmals nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot Zahlen vor. Am Dienstag (7.30 Uhr) berichtet der österreichische Sensorspezialist über seine Geschäfte im vergangenen Jahr. Im dritten Quartal hatte das Unternehmen kräftig bei Umsatz und Gewinn angezogen und danach auch für den Rest des Jahres 2019 gute Geschäfte angekündigt.

Tui legt Quartalszahlen vor - Umweltschützer protestieren

HANNOVER (dpa) - Der weltgrößte Reisekonzern Tui, der weiter unter dem Flugverbot für das Unglücksflugzeug Boeing 737 Max leidet, legt am Dienstag (7 Uhr) seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Im Geschäftsjahr 2019 war der Konzerngewinn um knapp 43 Prozent eingebrochen, weil Ersatzflieger gemietet werden mussten. Zur Tui-Hauptversammlung am Dienstag (10 Uhr) in Hannover sind zudem Proteste von Umweltschützern angekündigt, die sich vor allem gegen die Klimabilanz der Tui-Kreuzfahrten richten.

Nach zehn Jahren Immobilienboom - Branche legt neue Marktdaten vor

BERLIN (dpa) - Für Wohnungssuchende ist Mieten und Kaufen in den vergangenen Jahren vielerorts immer teurer geworden. Ob der Trend im elften Jahr anhält, will die Immobilienbranche an diesem Dienstag (10.30 Uhr) anhand neuer Marktdaten darlegen. Der Dachverband Zentraler Immobilien-Ausschuss veröffentlicht dazu seine jährliche Studie zu Wirtschafts- und Wohnimmobilien.

Daimler zieht Schlussstrich unter mageres Jahr 2019

STUTTGART (dpa) - Mit der Bilanz für 2019 wird Daimler-Chef Ola Källenius am Dienstag (11.30 Uhr) einen herben Gewinneinbruch verkünden müssen. Mehrfach seit seinem Amtsantritt bei dem Auto- und Lastwagenbauer im Mai hatte er die Erwartungen nach unten korrigiert. Zuletzt meldete der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen ein operatives Ergebnis von rund 5,6 Milliarden Euro - gerade einmal halb so viel wie 2018.

WHO richtet zweitägigen Expertengipfel zum Coronavirus aus

GENF (dpa) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) richtet am Dienstag und Mittwoch einen Expertengipfel zum Coronavirus aus. Die WHO erhofft sich so einen schnellen und fundierten Austausch der bisherigen Erkenntnisse zu der mysteriösen Lungenkrankheit.

Verbände stellen Forderungen vor: Radfahrerschutz vor abbiegenden Lkw

BERLIN (dpa) - Für Radler kann es tödlich enden: Zum Vermeiden von Abbiegeunfällen mit Lastwagen haben Fahrrad- und Logistik-Lobby gemeinsame Forderungen aufgestellt. Ihr an Politik und Verkehrsplaner gerichtetes Positionspapier wollen der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung am Dienstag (10.00 Uhr) in Berlin vorstellen.

Hamburger Band Deichkind startet neue Tour in Kiel

KIEL (dpa) - Knapp 100 Kilometer nördlich ihrer Heimatstadt wollen Deichkind am Dienstag (20.00 Uhr) in Kiel ihre neue Tour starten. Bis Anfang März stehen auf dem Programm der jüngst vom Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» zur «aufregendsten Band Deutschlands» gekürten Combo aus Hamburg 20 Konzerte. Für den Tourabschluss in Hamburg am 7. März gibt es keine Karten mehr.

Urteile im Mordprozess um zerstückelte Leiche erwartet

ITZEHOE (dpa) - Im Prozess um eine zerstückelte und einbetonierte Leiche in Schleswig-Holstein sollen am Dienstag (10.30 Uhr) in Itzehoe die Urteile verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft hat für beide Angeklagte lebenslange Haftstrafen wegen heimtückischen Mordes gefordert.

Jury verkündet Nominierte für den Preis der Leipziger Buchmesse

LEIPZIG (dpa) - Etwa einen Monat vor der Verleihung steht fest, wer sich Hoffnungen auf den Preis der Leipziger Buchmesse machen kann. Am Dienstag geben die sieben Juroren die für den Literaturpreis nominierten Titel bekannt. Seit 2005 wird die Auszeichnung in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben. Die renommierte Auszeichnung ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert.

Ferrari präsentiert neuen Formel-1-Wagen in italienischem Theater

REGGIO EMILIA (dpa) - Ferrari stellt am Dienstag (18.30 Uhr) den neuen Formel-1-Dienstwagen von Sebastian Vettel vor. Die Scuderia wählt für die Präsentation des neuen Autos das Theater Romolo Valli in Reggio Emilia. Die Stadt in der Provinz Emilia-Romagna war vor 223 Jahren Geburtsort der dreifarbigen italienischen Flagge.