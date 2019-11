Written by: Redaktion DER FARANG | 12/11/2019

Grundrenten-Kompromiss Thema in Fraktionssitzungen von Union und SPD

BERLIN (dpa) - Der umstrittene Kompromiss der Koalitionsspitzen bei der Grundrente ist am Dienstag (15.00 Uhr) Thema in den Fraktionssitzungen von Union und SPD im Bundestag. Das SPD-Präsidium und die CSU-Spitze hatten der Einigung am Montag einmütig zugestimmt. In der Sitzung des CDU-Vorstands gab es zwar ebenfalls breite Zustimmung, aber auch Nein-Stimmen der Vorsitzenden des mächtigen Wirtschaftsflügels und der Jungen Union.

Evangelische Kirche berät über Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs

DRESDEN (dpa) - Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) setzt ihre Synodentagung in Dresden am Dienstag (09.00 Uhr) mit Beratungen über das Aufarbeiten von Fällen sexuellen Missbrauchs fort. Inzwischen wurde eine Richtlinie zum Schutz vor sexualisierter Gewalt beschlossen und eine unabhängige Ansprechstelle eingerichtet. Geplant ist auch eine bundesweite Untersuchung von Missbrauch in der evangelischen Kirche und Diakonie, erste Ergebnisse sollen 2021 vorliegen.

Linke wählt neue Fraktionsspitze

BERLIN (dpa) - Die Linke im Bundestag wählt am Dienstag eine neue Fraktionsspitze. Die bisherige Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht tritt nicht mehr zur Wahl an. Ihr Co-Vorsitzender Dietmar Bartsch bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Für Wagenknechts Position kandidieren die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Caren Lay und die niedersächsische Abgeordnete Amira Mohamed Ali.

UN-Weltbevölkerungskonferenz beginnt in Nairobi

NAIROBI (dpa) - Vertreter von mehr als 160 Ländern treffen sich von Dienstag (07.00 Uhr) an in Nairobi zu einer dreitägigen UN-Weltbevölkerungskonferenz. Der Gipfel baut auf der Weltbevölkerungskonferenz vor 25 Jahren in Kairo auf, bei der Vertreter von 179 Ländern ein Aktionsprogramm verabschiedet hatten. Dabei ging es unter anderem darum, das Wachstum der Bevölkerung zu begrenzen.

Außenminister Maas beim Pariser Friedensforum

PARIS (dpa) - Außenminister Heiko Maas (SPD) wird am Dienstag (09.30 Uhr) beim Pariser Friedensforum erwartet. Das Treffen soll von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und der designierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eröffnet werden. Macron hatte das Friedensforum vor einem Jahr geschaffen und damals in Paris rund 70 Staats- und Regierungschefs zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 versammelt.

EuGH urteilt über Kennzeichnung von Waren aus israelischen Siedlungen

LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof urteilt am Dienstag (09.30 Uhr) über die Kennzeichnung von Lebensmitteln aus den 1967 von Israel besetzten Gebieten. Frankreich verlangt seit 2016 einen Hinweis, falls Lebensmittel in einer israelischen Siedlung in diesen Gebieten produziert wurden. Eine jüdische Organisation und ein Unternehmer haben dagegen geklagt. Der EuGH soll klären, ob eine solche Vorgabe nach EU-Recht nötig oder zumindest zulässig ist.

Schlichtung oder neue Streiks bei der Lufthansa?

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach einem erneuten Aufschub wollen Lufthansa und die Kabinengewerkschaft Ufo an diesem Dienstag über ihre Sondierungsgespräche zu einer Schlichtung berichten. Die beiden Parteien hatten am Montag in Frankfurt noch zusätzlichen Gesprächsbedarf entdeckt und laut einer Mitteilung versucht, einen Weg aus der Eskalationsspirale zu finden. Die Gewerkschaft hat für den Fall des Scheiterns neue Streiks angedroht, nachdem sie bereits in der vergangenen Woche an zwei Tagen rund 1500 Flüge verhindert hatte.

Merkel und Scholz beim Arbeitgebertag

BERLIN (dpa) - Mitten in einer kühleren Phase der Konjunktur in Deutschland kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag zum Arbeitgebertag in Berlin. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände fordert wie andere Spitzenverbände seit langem Steuerentlastungen für Unternehmen, damit diese wettbewerbsfähig blieben.

Gelöbnis vor dem Reichstagsgebäude am Gründungstag der Bundeswehr

BERLIN (dpa) - Mit einem feierlichen Gelöbnis von Rekruten vor dem Reichstagsgebäude in Berlin will die Bundeswehr am Dienstag ein Zeichen für ihre Verankerung in der Gesellschaft setzen. Die Gelöbnisansprache hält Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Als Ehrengast spricht der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU).

Zu Stromschlägen überredet - Falscher Arzt vor Gericht

MÜNCHEN (dpa) - Am Landgericht München II beginnt an diesem Dienstag (09.30 Uhr) ein Aufsehen erregender Prozess: Ein 30 Jahre alter Mann ist wegen versuchten Mordes an 88 Frauen und Mädchen angeklagt. Er soll sie per Skype dazu gebracht haben, sich selbst lebensgefährliche Stromschläge zuzufügen. Der Mann aus dem Raum Würzburg soll sich als Wissenschaftler ausgegeben und behauptet haben, er suche Teilnehmerinnen für eine medizinische Studie.

Nürnberger Christkind probiert Gewand an

NÜRNBERG (dpa) - Blonde Locken-Perücke, Krone, goldenes Gewand - das Nürnberger Christkind zeigt sich am Dienstag (15.00 Uhr) erstmals in seinem Engelskostüm. Im Nürnberger Staatstheater wird die 17-jährige Benigna Munsi die standesgemäßen Kleider anprobieren. Das Christkind hat nach Angaben eines Stadtsprechers mehrere Kostüme, eines für Auftritte drinnen und ein Wärmeres für draußen.

Trotz Handelskonflikten: Deutsche Post peilt bessere Geschäfte an

BONN (dpa) - Obwohl das konjunkturelle Klima rauer wird und Handelskonflikte schwelen, sieht sich die Deutsche Post DHL weiter auf robustem Wachstumskurs. Während im Expressgeschäft und bei Frachtgütern wirtschaftliche Flauten generell schnell zu spüren sind, entwickeln sich Bereiche wie die Lagerlogistik und das Briefgeschäft relativ unabhängig von der Konjunktur.

Wandel der Autobranche trifft Conti hart - Zahlen zum dritten Quartal

HANNOVER (dpa) - Nach einem turbulenten dritten Quartal mit einer Milliardenabschreibung und dem Beschluss eines Konzernumbaus stellt der Autozulieferer Continental am Dienstag (08.30 Uhr) seine aktuellen Zahlen vor. Das Dax-Unternehmen, das die schwächelnde Antriebssparte im kommenden Jahr abspalten will, hat schwierige Monate hinter sich.

Osram legt in schwierigen Zeiten Jahreszahlen vor

MÜNCHEN (dpa) - Der Licht- und Sensorik-Konzern Osram legt am Dienstag (07.00 Uhr) in schwerem Fahrwasser seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Das Unternehmen steht durch die Schwäche der Autoindustrie als wichtigster Kundengruppe unter Druck und hat zuletzt deutliche Verluste geschrieben. Bei der Präsentation der Ergebnisse (09.00 Uhr) muss Unternehmenschef Olaf Berlien erklären, ob die ergriffenen Gegenmaßnahmen Wirkung zeigen.

SAP will Update zur künftigen Strategie geben

NEW YORK (dpa) - Europas größter Softwarekonzern SAP will bei einem auf Analysten und Investoren zugeschnittenen Kapitalmarkttag in New York am Dienstag (ab 15.30 Uhr MEZ) ein Update zur künftigen Strategie geben. Vom Vorstand um die beiden Mitte Oktober berufenen Co-Vorsitzenden Jennifer Morgan und Christian Klein werden auch weitere Details zu dem noch von Ex-Chef Bill McDermott angekündigten Plan erwartet, wonach SAP in den kommenden Jahren unter anderem über Margensteigerungen attraktiver für Aktionäre gemacht werden soll.

Uniper stellt in unruhigen Zeiten Quartalszahlen vor

DÜSSELDORF (dpa) - Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper veröffentlicht am Dienstag (07.30 Uhr) Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2019. Der finnische Großaktionär Fortum hat sich den Zugriff auf die Mehrheit an Uniper gesichert. Was das für die Zukunft des aus dem Eon-Konzern hervorgegangen Kraftwerksbetreibers bedeutet, ist noch unklar.

Löw beginnt Vorbereitung für Endspurt in EM-Qualifikation

DÜSSELDORF (dpa) - Joachim Löw startet mit der Nationalmannschaft in den Endspurt um das Ticket zur Fußball-Europameisterschaft. Der Bundestrainer erwartet am Dienstag in den Mittagsstunden die Ankunft von Kapitän Manuel Neuer und den weiteren 21 Akteuren seines Kaders in Düsseldorf. Für 17.30 Uhr hat Löw das erste Training im Stadion von Bundesligist Fortuna Düsseldorf angesetzt. Nicht dabei sind Marco Reus und Kai Havertz, die verletzt absagen mussten.

Federer bei ATP Finals unter Siegzwang - Djokovic gegen Thiem

LONDON (dpa) - Bei den ATP Finals in London kommt es am zweiten Gruppenspieltag traditionsgemäß zum Duell der Auftaktverlierer und -gewinner. Im ersten Einzel des Dienstags spielt der Schweizer Roger Federer gegen den Italiener Matteo Berrettini (15.00 Uhr). Am Abend stehen sich der Serbe Novak Djokovic und Dominic Thiem aus Österreich gegenüber (21.00 Uhr/alle Spiele Sky).