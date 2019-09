Von: Redaktion DER FARANG | 24.09.19

Trump spricht bei UN-Vollversammlung - Spannungen mit dem Iran

NEW YORK (dpa) - Vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen den USA und dem Iran beginnt am Dienstag (15.00 Uhr MESZ) die Generaldebatte bei der UN-Vollversammlung in New York.



Im vergangenen Jahr hatte Trump der Führung in Teheran bei der UN-Vollversammlung vorgeworfen, «Chaos, Tod und Zerstörung» zu säen. Seitdem ist der Konflikt zwischen den USA und dem Iran gefährlich eskaliert.

Vier Bundestags-Fraktionen wählen Vorstand - Spannung bei den Grünen

BERLIN (dpa) - Bei den Grünen im Bundestag entscheidet sich am Dienstag (ab 15.00 Uhr), ob die Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter im Amt bleiben - oder ein neues Duo das Ruder übernimmt.



Der frühere Parteichef Cem Özdemir hat sich zusammen mit der Abgeordneten Kirsten Kappert-Gonther auf die Doppelspitze beworben. Gewählt wird auch bei der SPD, der AfD und der FDP - allerdings wird es da voraussichtlich weniger spannend.

Britischer Supreme Court urteilt zu parlamentarischer Zwangspause

LONDON (dpa) - Das oberste britische Gericht will an diesem Dienstag (11.30 Uhr MESZ) eine Entscheidung zu der von Premierminister Boris Johnson auferlegten Zwangspause des Parlaments treffen.



Die elf Richter des Supreme Courts müssen entscheiden, ob sie in den Streit zwischen Parlament und Regierung eingreifen. Falls sie diesen Weg wählen, stünde ein Urteil darüber an, ob Johnson gegen das Gesetz verstoßen hat, als er bei Königin Elizabeth II. eine fünfwöchige Parlamentspause erwirkte.

Lagebild zur Organisierten Kriminalität blickt auf Familienclans

BERLIN (dpa) - Der Chef des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, stellt an diesem Dienstag in Berlin das aktuelle Lagebild zur Organisierten Kriminalität vor.



Neu ist diesmal ein besonderes Augenmerk auf arabische und kurdische Familienclans. Die sind vor allem in Berlin, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ein Problem.

Bsirske geht - Gewerkschaft Verdi wählt neuen Vorsitzenden

LEIPZIG (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi will am Dienstag auf ihrem Bundeskongress in Leipzig einen neuen Vorsitzenden wählen.



Langzeitchef Frank Bsirske tritt nach 18 Jahren an der Spitze ab. Nachfolger des 67-Jährigen soll sein bisheriger Vize Frank Werneke (52) werden.

Landesweite Streiks am Dienstag in Griechenland

ATHEN (dpa) - Aus Protest gegen weitere Sparmaßnahmen und Privatisierungen haben griechische Gewerkschaftsverbände für Dienstag zu einem 24-stündigen Ausstand aufgerufen.



Es ist der erste große Streik seit dem Wahlsieg der Konservativen unter Regierungschef Kyriakos Mitsotakis Anfang Juli. Zum Streik haben die Gewerkschaft der Staatsbediensteten (ADEDY) und die kommunistische Gewerkschaft PAME aufgerufen.

EuGH urteilt über Entfernung von sensiblen Links bei Internet-Suchen

LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof urteilt am Dienstag über die Pflichten von Betreibern wie Google, bei Internet-Suchen heikle Informationen auf Antrag der Betroffenen zu unterdrücken.



Der EuGH hatte schon 2014 festgelegt, dass Bürger unter bestimmten Umständen die Löschung von Links aus Ergebnislisten von Suchmaschinen verlangen können. Nun geht es um die Feinheiten.

EU-Gericht urteilt über Steuervorteile von Starbucks und Fiat

LUXEMBURG (dpa) - Das EU-Gericht urteilt am Dienstag in Luxemburg (9.30 Uhr) über zweifelhafte Steuervorteile von multinationalen Konzernen in Luxemburg und den Niederlanden.



Im Fokus stehen die US-Kaffeehauskette Starbucks und die Finanztochter des Autobauers Fiat.

Prozess gegen falschen Notfallarzt

FLENSBURG (dpa) - Ein Mann, der sich als Notfallmediziner ausgegeben haben soll, muss sich am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Flensburg verantworten.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 36 Jahre alten Angeklagten unter anderem die unbefugte Führung der Berufsbezeichnung Arzt sowie den unerlaubten Erwerb von Betäubungsmitteln vor.

Mordprozess: Stiefvater soll Sechsjährige zu Tode geprügelt haben

NEUBRANDENBURG (dpa) - Der Mordprozess um den Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Mecklenburg-Vorpommern) beginnt an diesem Dienstag (9.30 Uhr) in Neubrandenburg.



Vor Gericht steht der 28 Jahre alte Stiefvater des Mädchens. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord durch Unterlassen vor. Der Beschuldigte soll Leonie derart misshandelt haben, dass das Kind im Januar an den Verletzungen starb.

«Zeitungskongress 2019» diskutiert Entwicklungen der Branche

BERLIN (dpa) - Beim «Zeitungskongress 2019» diskutiert die Branche Themen wie die Zukunft digitaler und gedruckter Medien.



Am Dienstag (9.30 Uhr) geht es dabei unter anderem um Strategien für den Transformationsprozess und um die Bedeutung konstanter Veränderung im Rahmen des digitalen Wandels.

Feuer frei? Prozess um Abschuss von Bibern

MÜNCHEN (dpa) - Vor rund drei Jahren gab ein Landratsamt in Bayern unter Artenschutz stehende Biber für kurze Zeit zum Abschuss frei.



Die Maßnahme am Eixendorfer Stausee im Bayerischen Wald geschah für den Hochwasserschutz. Der Bund Naturschutz in Bayern hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit und zieht mit insgesamt vier Klagen an diesem Dienstag (14.00 Uhr) vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof.

Aufgespritzte Lippen: Angebliche Heilpraktikerin vor Gericht

BOCHUM (dpa) - Am Bochumer Landgericht geht es ab Dienstag (12.00 Uhr) um aufgespritzte Lippen.



Angeklagt ist eine Frau aus Bochum, die sich jahrelang unberechtigterweise als Heilpraktikerin ausgegeben haben soll. Laut Anklage hat die 26-Jährige zahlreichen Frauen entweder in einer Bochumer Wohnung oder in Hotelzimmern Hyaluronsäure in Lippen und andere Gesichtsbereiche gespritzt.

Penisbild bei Facebook verschickt - Rostocker vor Gericht

ROSTOCK (dpa) - Ein Rostocker muss sich von Dienstag (14.15 Uhr) an in einem Berufungsprozess wegen des Verbreitens pornografischer Schriften über Facebook vor dem Landgericht Rostock verantworten.



Der Mann hatte nach Überzeugung des Amtsgerichts Rostock im Dezember 2017 über das soziale Netzwerk ein Penisbild an eine Leipziger Medienunternehmerin und Menschenrechtsaktivistin geschickt - und wurde deshalb im Juli 2018 zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen verurteilt. Dagegen legte er Berufung ein.

UEFA-Exko berät über Nations League - München vor Final-Zuschlag 2022

LJUBLJANA (dpa) - Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union berät bei seiner Sitzung am Dienstag über eine Reform der Nations League.



Die mögliche Aufstockung der A-Staffel von 12 auf 16 Teams würde der deutschen Nationalmannschaft bei der nächsten Austragung des Wettbewerbs im Herbst 2020 den sportlichen Abstieg in die B-Liga ersparen. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw hatte in ihrer Dreiergruppe 2018 den letzten Platz belegt.

Basketball-Bundesliga startet: Vechta in Ulm zu Gast

NEU-ULM (dpa) - Die Basketball-Bundesliga startet am Dienstag mit drei Partien in ihre neue Saison.



Im Eröffnungsspiel gastiert mit Rasta Vechta die Überraschungsmannschaft der vergangenen Spielzeit ab 19.00 Uhr bei ratiopharm Ulm. Außerdem treffen um 20.00 Uhr medi Bayreuth und Brose Bamberg sowie um 20.30 Uhr die Jobstairs Giessen 46ers und die Hakro Merlins Crailsheim aufeinander.