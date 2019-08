Von: Redaktion DER FARANG | 27.08.19

Suche nach Regierung in Italien in entscheidender Phase

ROM (dpa) - Die Suche nach einer Regierung in Italien geht mit erneuten Beratungen beim Staatspräsidenten in die entscheidende Phase.



Sergio Mattarella empfängt von Dienstag (16.00 Uhr) an in Rom alle parlamentarischen Gruppen, um die Möglichkeiten für eine alternative Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) auszuloten. Die Allianz zwischen Sternen und rechter Lega von Innenminister Matteo Salvini war in der vergangenen Woche endgültig zerbrochen. Die Beratungen beim Präsidenten gehen bis Mittwochabend.

Grünen-Spitze in Dresden: Beschlüsse zum Wahlkampf-Finale

DRESDEN (dpa) - Die Grünen-Spitze setzt am Dienstag (9.00 Uhr) ihre Klausur in Dresden fort.



Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg wollen Annalena Baerbock, Robert Habeck und die anderen Mitglieder des Bundesvorstands Beschlüsse zum Strukturwandel in Kohleregionen wie der Lausitz fassen. Am Abend werden die beiden Parteichefs in der Landeshauptstadt am Wahlkampf-Höhepunkt der sächsischen Grünen teilnehmen. Umfragen zufolge könnten die Grünen bei den Landtagswahlen an diesem Sonntag in beiden Ländern zweistellig abschneiden und mitregieren.

Gefüllte Staatskasse trotz Konjunkturflaute? - Bundesamt nennt Daten

WIESBADEN (dpa) - Internationale Handelskonflikte und die Abkühlung der Weltkonjunktur bremsen die exportorientierte deutsche Wirtschaft.



Ob Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen dennoch im ersten Halbjahr 2019 mehr eingenommen als ausgegeben haben, gibt das Statistische Bundesamt am Dienstag (8.00 Uhr) in Wiesbaden bekannt. Deutschland ist seit Jahren weit entfernt von der Defizit-Grenze des Maastricht-Vertrages. Darin erlauben sich die Europäer höchstens ein Haushaltsdefizit von 3,0 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Gericht will nach Explosionsunglück bei BASF Urteil sprechen

FRANKENTHAL (dpa) - Knapp drei Jahre nach einem Explosionsunglück beim Chemieriesen BASF mit Toten und Verletzten will das Landgericht Frankenthal in Rheinland-Pfalz an diesem Dienstag (13.00 Uhr) ein Urteil sprechen.



Die Anklage wirft einem 63-Jährigen fahrlässige Tötung, Körperverletzung und das fahrlässige Herbeiführen einer Explosion vor. Er soll bei Reparaturarbeiten im Oktober 2016 in einer Art Blackout eine falsche Leitung angeschnitten und so die Tragödie ausgelöst haben.

Steinmeier besucht Luftwaffe in Mecklenburg-Vorpommern

CAMMIN (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Dienstag (10.00 Uhr) bei der Luftwaffe in Cammin/Prangendorf in Mecklenburg-Vorpommern erwartet.



Dort will er sich über die Aufgaben und Fähigkeiten der Flugabwehrraketengruppe 21 informieren. Der Verband trägt als Teil der integrierten Luftverteidigung mit dem bodengebundenen Luftverteidigungssystem «Patriot» zum Schutz des Luftraums bei.

Wie geht es den deutschen Möbelbauern? Möbelbranche zieht Bilanz

BAD HONNEF (dpa) - Nach einem schwierigen Jahr 2018 mit geringer Umsatzsteigerung zieht der Verband der deutschen Möbelindustrie (VDM) eine Bilanz des ersten Halbjahres 2019.



VDM-Geschäftsführer Jan Kurth ging zu Jahresbeginn von leicht wachsenden Branchenumsätzen aus. Zuletzt verzeichneten die Möbelbauer laut VDM von Januar bis Mai ein Absatzplus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der VDM mitteilte.

Brandstiftung aus Liebeskummer? - Prozess um versuchten Mord beginnt

HOF (dpa) - Er soll aus Ärger mit seinem Vermieter und aus Liebeskummer wahllos mehrere Gebäude angezündet haben - der mutmaßliche Brandstifter steht ab Dienstag in Bayern vor dem Landgericht Hof.



Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Brandstiftung und versuchten Mord in mehreren Fällen vor. Laut Anklage soll der Mann im Frühjahr 2018 die Wohngebäude im oberfränkischen Marktredwitz in Brand gesetzt haben. Dabei soll er in Kauf genommen haben, dass schlafende Bewohner bei dem Feuer ums Leben kommen könnten.

Gastronom soll Geschäftspartnerin erstochen haben - Prozessbeginn

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Weil er seine Geschäftspartnerin im Frankfurter Niddapark erstochen haben soll, muss sich von diesem Dienstag (8.30 Uhr) an ein Gastronom vor dem Landgericht Frankfurt verantworten.



Die Anklage wirft dem 51-Jährigen Mord aus Habgier vor. Hintergrund der Bluttat sollen hohe Schulden gewesen sein, die der mutmaßliche Mörder beim Opfer hatte.

Erster Auftritt von Alexander Zverev bei US Open in New York

NEW YORK (dpa) - Am zweiten Tag der US Open greift auch Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev ins Geschehen ein.



Der 22-Jährige trifft in New York in seinem Erstrundenspiel am Dienstag auf Radu Albot aus der Republik Moldau. Dabei geht Zverev trotz seiner zuletzt enttäuschenden Resultate als Favorit ins Spiel. Das Duell ist als dritte Partie nach 17.00 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Außer Zverev sind am Dienstag sechs weitere deutsche Tennisspieler im Einsatz.