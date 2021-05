Das bringt der Dienstag

Baden-Württembergs neuer Landtag tagt - Koalition wird besiegelt

STUTTGART: Rund zwei Monate nach der Wahl konstituiert sich am Dienstag der neue Landtag in Baden-Württemberg. Ausgerechnet Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird die Sitzung in Stuttgart als lebens- und dienstältester Abgeordneter eröffnen und zunächst auch leiten. Nur einige Stunden später will Kretschmann gemeinsam mit dem CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobl den neuen grün-schwarzen Koalitionsvertrag unterzeichnen und das designierte Kabinett vorstellen (15.00 Uhr). Kretschmann startet damit in seine dritte Amtszeit als Ministerpräsident von Baden-Württemberg, zum zweiten Mal koaliert er dabei mit den Christdemokraten als Juniorpartner.

Maritime Konferenz diskutiert über Perspektiven des Schiffbaus

ROSTOCK: Mit den Perspektiven der maritimen Wirtschaft für Deutschland und Europa im Jahr 2030 befasst sich der zweite und letzte Tag der Nationalen Maritimen Konferenz am Dienstag (9.00 Uhr). Im «Podium Generale» geht es um die Themen wirtschaftliche Wertschöpfung, Umwelt und Klima sowie Forschung und Entwicklung. Das Branchentreffen, das ursprünglich in Rostock geplant war, wird wegen der Corona-Pandemie überwiegend online abgehalten.

Bau-Tarifverhandlungen beginnen nach Rekordjahr

SCHÖNEFELD: Auf dem Bau war 2020 ein Rekordjahr. Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt verlangt deshalb für die rund 890.000 Beschäftigten 5,3 Prozent mehr Geld. An diesem Dienstag (9.00 Uhr) beginnen die Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern des Bauhauptgewerbes in Schönefeld bei Berlin. Dabei will die Gewerkschaft auch erreichen, dass die Ost-Löhne an das West-Niveau angeglichen werden. Und sie setzt sich dafür ein, die Entschädigung der Arbeiter für Anfahrtszeiten zu erhöhen.

Wer erhält 2021 einen Grimme-Preis? Institut verkündet Entscheidungen

MARL: Das Grimme-Institut gibt am Dienstag (11.00 Uhr) bekannt, welche Fernseh-Produktionen und -Leistungen in diesem Jahr einen der begehrten Grimme-Preise erhalten. 68 Produktionen waren in die Endauswahl um einen der bis zu 16 Preise. Sie werden in den Kategorien Fiktion, Information & Kultur, Unterhaltung sowie Kinder & Jugend vergeben. Ursprünglich gab es insgesamt mehr als 850 Vorschläge. Die Preise für herausragende TV-Produktionen sollen am 27. August zum 57. Mal verliehen werden. Ob es dann eine Gala vor Publikum geben kann, steht wegen der Corona-Pandemie noch nicht fest.

Prestigeträchtige Brit Awards vor 4000 Zuschauern

LONDON: Popstar Dua Lipa und die Sängerinnen Celeste und Arlo Parks haben mit jeweils drei Nominierungen gute Chancen, bei der prestigeträchtigen Verleihung der Brit Awards am Dienstagabend in London einen Preis entgegenzunehmen. Das Trio konkurriert mit Sängerin Jessie Ware um die Auszeichnung als beste britische Künstlerin und für das beste britische Album. In der Albumkategorie ist Rapper J Hus der einzige männliche Kandidat. Er ist wie Headie One, AJ Tracey, Yungblud und Joel Corry für die Auszeichnung als bester männlicher Künstler nominiert.

Dreifache Mutter getötet - Mordprozess gegen Schwager

BIELEFELD: In Bielefeld beginnt am Dienstag der Mordprozess gegen einen 48-Jährigen, der seine Schwägerin getötet haben soll. Die 33-Jährige habe den aufgebrachten Schwager in der Wohnung in Löhne nahe Bielefeld beruhigen wollen. Doch der zog laut Anklage eine Waffe und tötete sie im Dezember 2020 mit einem Schuss in die Brust. Der Mann aus dem Kosovo muss sich vor dem Landgericht (9.00 Uhr) wegen Mordes, Mordversuchs und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, der der Angeklagte eigentlich vorgehabt hatte, seine Ehefrau zu töten.

Gericht spricht Urteil im Mordfall «Sandkuhle»

AACHEN: Fast ein Vierteljahrhundert nach einem Mordfall mit lange nicht identifiziertem Opfer will das Landgericht Aachen am Dienstag (9.00 Uhr) das Urteil sprechen. Die Staatsanwaltschaft Aachen hat für den Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Die Verteidigung des 51-jährigen Deutschen hat einen Freispruch beantragt. Der Angeklagte schwieg im Verfahren.