Von: Redaktion DER FARANG | 11.06.19

Evangelische Kirche informiert über Plan gegen sexuellen Missbrauch

HANNOVER (dpa) - Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) will in die Prävention von sexuellem Missbrauch investieren und frühere Fälle umfassend aufarbeiten.



Am Dienstag (12.30 Uhr) stellt ein speziell eingesetztes Gremium in Hannover Details zur Umsetzung eines Elf-Punkte-Handlungsplans gegen sexualisierte Gewalt vor.

Merkel will in Genf Sozialstandards anmahnen - Macron auch vor Ort

GENF (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am Dienstag zum 100-jährigen Bestehen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) nach Genf.



Bei der Jubiläumstagung will sie hohe Sozialstandards für alle Menschen in der Welt anmahnen. Außer Merkel stehen am Dienstag unter anderem auch der russische Regierungschef Dmitri Medwedew und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron auf der Rednerliste.

Abu Dhabis Kronprinz bei Bundespräsident Steinmeier

BERLIN (dpa) - Der Kronprinz von Abu Dhabi, Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan, ist ab Dienstag zwei Tage zu Besuch in Berlin.



Er trifft zunächst (17.15 Uhr) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Am Mittwoch ist ein Abendessen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt geplant.

Sanierung der ICE-Strecke Hannover-Göttingen beginnt

HANNOVER (dpa) - Die Deutsche Bahn beginnt am Dienstag (5.00 Uhr) die Sanierung der ICE-Strecke Hannover-Göttingen.



Für Reisende bedeutet das in den kommenden sechs Monaten längere Fahrzeiten. ICE-Pendler zwischen Nord- und Süddeutschland sowie Berlin und Frankfurt müssen sich auf eine 30 bis 45 Minuten längere Fahrt einrichten.

Teenager soll Mitschüler erwürgt haben - Plädoyers erwartet

SIEGEN (dpa) - Im Totschlagsprozess gegen einen Teenager, der einen Mitschüler im Sauerland erwürgt haben soll, werden die Plädoyers erwartet.



Am Dienstag (14.00) wollen sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung vor dem Landgericht äußern. Das Urteil will die Jugendkammer dann zwei Tage später am Donnerstag verkünden.

«Die Schulz-Story» eröffnet bundesweite Privattheatertage

HAMBURG (dpa) - «Die Schulz-Story» über den ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz eröffnet am Dienstagabend (19.30 Uhr) die bundesweiten Privattheatertage.



Das Theaterstück nach dem Bestseller von Markus Feldenkirchen wird vom Studio Theater Stuttgart im Altonaer Theater auf die Bühne gebracht, Regie führt Christof Küster, teilten die Veranstalter mit.

Fußball-Nationalteam will mit Sieg in die Sommerpause gehen

MAINZ (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will sich am Dienstag (20.45 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Estland in die Sommerpause verabschieden.



Drei Tage nach dem 2:0 in Weißrussland hat Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg in Mainz die nächsten drei Punkte in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 eingeplant.