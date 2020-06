Von: Björn Jahner | 20.06.20

Seit mehr als 33 Jahren wird im Old German Beerhouse in der Soi 11 gutbürgerliche deutsche Küche geboten. Und natürlich frischgezapftes Bier, sowohl lokales als auch aus Deutschland importiertes, frisch vom Fass! Foto: Lepper



BANGKOK: Lange mussten sich Liebhaber gutbürgerlicher deutscher Küche und deutschen Gerstensaftes gedulden – nun hat das Warten endlich ein Ende:

Vor wenigen Tagen wurde das bei Urlaubern und Residenten gleichermaßen beliebte Old German Beerhouse on 11 im Herzen Bangkoks nach mehrmonatiger Corona-Schließung wieder geöffnet und freut sich auf alle seine Freunde, Stammkunden und neuen Gäste. Das deutsche Traditionslokal wurde erst vor knapp einem Jahr komplett renoviert und bietet seinen Gästen Sitzplätze im gemütlichen Außenbereich mit einem guten Blick auf das lebhafte Treiben in der Soi 11, in unmittelbarer Nähe zu den kupferfarbenen Zapfhähnen am urigen Bartresen, oder im modern gestalteten, klimatisierten Innenbereich des Restaurants.

In der Soi 13 befindet sich mit dem vor zwei Jahren neueröffneten Old German Beerhouse on 13 ein weiterer Ableger des gastronomischen Erfolgsrezeptes. Weitere Infos zu beiden Restaurants findet man auf der Old German Beerhouse-Webseite.

Old German Beerhouse on 11 @ Eleven Hotel, Bangkok. Standort auf Google Maps.