PATTAYA (dpa) - Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sind zwei Profi-Golfturniere der Damen in Thailand und Singapur ersatzlos aus dem Turnierkalender gestrichen worden.

«Die Gesundheit und Sicherheit unserer Spielerinnen, Fans und aller, die bei dieser Veranstaltung arbeiten, haben für uns immer höchste Priorität», teilte die LPGA-Tour am Montag mit. Betroffen von der Absage sind die LPGA Thailand vom 20. bis 23. Februar in Pattaya und die eine Woche später geplante Women's World Championship in Singapur..