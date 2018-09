Von: Redaktion DER FARANG | 15.09.18

AMSTERDAM (dpa) - Der Dalai Lama hat die Klimaschutzpolitik der USA deutlich kritisiert. «Die USA müssten als führende Nation der Welt viel mehr für den Klimaschutz tun», sagte das geistliche Oberhaupt der Tibetaner am Samstag in Amsterdam. Die Klimapolitik des US-Präsidenten Donald Trump mache «sehr traurig». Der Dalai Lama hatte in Amsterdam mit Wissenschaftlern und jungen Leuten über moderne Technologien und ihre Grenzen gesprochen.

Der 83-jährige Friedensnobelpreisträger wird drei Tage lang in den Niederlanden sein. In der Nieuwe Kerk in Amsterdam hatte er eine Ausstellung über den Buddhismus eröffnet. Am Sonntag sollte er auch mit dem Hollywood-Star Richard Gere zusammentreffen.