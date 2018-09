ROTTERDAM (dpa) - Der Dalai Lama ist in den Niederlanden mit Opfern von sexuellem Missbrauch durch buddhistische Lehrer zusammengetroffen. Es sei ein «schwieriges, aber nützliches Gespräch» gewesen, sagten Teilnehmer am Freitag im Anschluss an das Treffen dem niederländischen Radio in Rotterdam. Der Dalai Lama habe zugesagt, sexuellen Missbrauch bei einem Treffen mit buddhistischen Lehrern in Indien anzusprechen.

Bei dem kurzen Treffen überreichten vier Niederländer eine internationale Petition, in der der Dalai Lama aufgefordert wird, sexuellen Missbrauch zu verurteilen. Der Dalai Lama genießt hohes Ansehen im Buddhismus, hat aber keine formelle Autorität Lehrern gegenüber.

Das Oberhaupt der Tibeter will bei seinem mehrtägige Besuch in den Niederlanden auch mit Hollywood-Star Richard Gere zusammenkommen.