Däne gewinnt Klage gegen Thai über ihr Vermögen

Von: Redaktion DER FARANG | 27.06.20

Dänischer Mann (L) gewinnt Klage gegen thailändische Ehefrau wegen Nichtteilens von Vermögen. Foto: The Nation

BURIRAM: Das Provinzgericht vermittelte einen Deal zwischen einem Dänen und seiner ehemaligen thailändischen Partnerin, die ihm jegliche Rückgabe der rund 5 Millionen Baht verweigert hatte, die er in ein Haus, das sie zusammengebaut hatten, und in ein Auto, das in ihrem Namen gekauft worden war, investiert hatte.

Das Gericht entschied, dass die Thai das für 1,7 Millionen Baht gekaufte Auto, einen Honda CRV, an den Dänen übertragen sollte. Die Frau hatte behauptet, das Auto sei ein Geschenk der Zuneigung, ebenso wie das Haus. Und da alles auf ihren Namen lief und sie nicht verheiratet waren, hätte er kein Recht auf ihr Vermögen.

Das Gericht sah das nicht so. Die Anhörung habe deutlich gemacht, dass das Paar eine Ehe nach dem Gewohnheitsrecht eingegangen sei und als Mann und Frau zusammengelebt habe - wenn auch nicht sehr lange. Der Däne habe die Gelder auf ihr Bankkonto in Schritten überwiesen, die den Zahlungsschritten für das Auto und den Bauphasen des Hauses entsprochen haben.

Das Gericht erklärte weiter, dass, da das Haus auf Land gebaut wurde, das der Mutter der Thai gehörte, die einzige Alternative zu einem Kompromiss darin bestünde, das Haus abzureißen und das gebrauchte Baumaterial zu verkaufen und das Auto zu verkaufen und das Geld zu teilen - da der Mann Anspruch auf 50 Prozent des Vermögens der Frau habe. Das Gericht ließ keinen Zweifel daran, dass es zu Gunsten des Dänen entscheiden würde, sollte die Frau den Vorschlag nicht annehmen. Dem Mann das Auto und der Frau das Haus zu überlassen, sei für beide eine bessere Alternative.

Die Angeklagte - die ehemalige Partnerin - brauchte überraschend lange, um sich zu entscheiden, ob sie lieber weiter für ihre Behauptung kämpfen sollte, dass alles ein Geschenk sei. Schließlich erklärte sie unter Tränen, dass es in Ordnung sei, dass der Däne das Auto bekäme, wenn er nicht zurückkäme und bei ihr leben würde.

Die Entscheidung des Gerichts, ohne ein tatsächliches Urteil, ist ein bedeutender Bruch mit der sowohl bei thailändischen Frauen als auch bei Ausländern in Thailand weit verbreiteten Meinung, dass die Thai das gesamte auf ihren Namen eingetragene Vermögen des Paares behalten kann, falls die Beziehung zerbrechen sollte, wenn die Ehe nicht ordnungsgemäß registriert worden ist.