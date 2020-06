BANGKOK: Die Central Group und ihre Tochtergesellschaften unter Führung von Central Pattana (CPN) starten eine Kampagne zum Wiederaufbau der Wirtschaft, indem sie Landwirten, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Studenten landesweit kostenlose Mietflächen in ihren landesweiten Einkaufszentren anbieten.

Die Gruppe wird außerdem bis zum 31. Juli auf Waren bis zu 90 Prozent Rabatt gewähren, um die Lebenshaltungskosten der Bevölkerung zu senken. „Um zur Verbesserung der Gesamtwirtschaft beizutragen, möchte die Central Group gemeinsam mit Partnern die Initiative 'Join Together Market - Thais helfen Thailand' starten, um die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte anzukurbeln und die Thais zu ermutigen, Thais zu unterstützen“, sagte Nattakit Tangpoonsinthana, Executive Vice President für Marketing bei CPN. Im Rahmen der Kampagne „Join Together Market - Thais help Thailand", die bis zum 30. Juni läuft, will CPN Vertriebskanäle finden für Produkte von Landwirten, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Arbeitslosen.

Die Kampagne zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft finden in den Einkaufszentren CentralPlaza WestGate, CentralPlaza Bangna, CentralPlaza Rama 2, CentralFestival EastVille, CentralPlaza Rama 3, CentralPlaza Chaengwattana und CentralWorld statt. Darüber hinaus findet bis zum 31. Juli der „U Market Place" statt. Es werden eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen online und vor Ort in den Central-Einkaufszentren angeboten. Im Central Pattana's Food Park wurde der Startpreis für Lebensmittel auf 19 Baht gesenkt.