Von: Redaktion DER FARANG | 14.05.20

BANGKOK: Der Milliardär Dhanin Chearavanont drängt die Regierung, die Sperrmaßnahmen zu lockern und ausländische Reisende so bald wie möglich willkommen zu heißen und das Land in einen „sicheren Hafen" für wohlhabende Besucher zu verwandeln.

Dhanin, Seniorchef des größten Lebensmittel- und Landwirtschaftskonglomerats des Königreichs, der Charoen Pokphand (CP)-Gruppe, sagte der „Bangkok Post“, die wirtschaftlichen Verluste Thailands durch die Abriegelung würden auf 16 Milliarden Baht pro Tag oder fast 500 Milliarden pro Monat geschätzt. „Ein längerer Lockdown wird uns immer mehr kosten." Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Abriegelung seien offensichtlich, da Millionen von Arbeitnehmern Arbeitslosenunterstützung beantragten. Der Tourismussektor sei stark betroffen, nachdem das Königreich ausländische Besucher nicht mehr ins Land lasse. Dhanin sagte weiter, der Tourismussektor mache 16 bis 17 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus und sollte aufgrund der Verbesserung der Virussituation wiederbelebt werden.

„Wir haben Fünf-Sterne-Hotels und Resorts; wir haben auch Fünf-Sterne-Krankenhäuser und die besten Ärzte", sagte Dhanin. „Wenn wir den reichen Menschen das Gefühl geben können, dass ein Aufenthalt in Thailand sicherer ist als in ihrem eigenen Land, dann werden sie kommen". Jetzt sei es für Thailand an der Zeit, sein Tourismus-Image von „Quantität auf Qualität" umzustellen. Wenn Thailand jetzt damit beginnen würde, könnte es auf diesem Markt führend werden. Thailand sei für seine Gastfreundschaft, Wärme und Freundlichkeit bekannt.