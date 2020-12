Covid-Kontrollen: Großeinsatz im Nachtleben

Written by: Redaktion DER FARANG

PATTAYA: Ein großes Kontingent von Polizisten und städtischen Mitarbeitern war am Dienstagabend auf den Straßen Pattayas unterwegs, um sicherzustellen, dass im Nachtleben die Covid-19-Regeln genauestens eingehalten werden.

Ziele waren die Soi Buakhao und die Walking Street in Südpattaya. Die Beamten stellten nach einem Bericht der „Siam Chon News“ fest, dass die Beschäftigten Schutzmasken trugen und sich generell an die Bestimmungen hielten. Kunden wahrten die Abstandsregelung und mussten über die „Thai Chana“-App ein- und auschecken. Anlass des Einsatzes war der Viren-Ausbruch in der Provinz Samut Sakhon und die aus mehreren Provinzen gemeldeten neuen Covid-19-Fälle.