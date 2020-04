BANGKOK: Thailand meldete am Mittwoch 111 neue Covid-19-Infizierte, darunter 42 Rückkehrer aus Indonesien, und drei weitere Todesfälle, allesamt Ausländer. Dadurch stieg die Zahl der Infektionen auf 2.369 und die der Toten auf 30.

Laut Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher des Centre for Covid-19 Situation Administration, war der 28. Tote ein 48-jähriger Russe, der vom 18. bis 21. März Phuket besuchte. Er kehrte nach Pattaya zurück und wurde am 22. März krank. Mit Fieber von 38,4 Grad Celsius, Husten und Halsschmerzen suchte er ein privates Krankenhaus in der Provinz Chonburi auf. Der Mann wurde nicht stationär behandelt, sondern zu Hause isoliert. Er starb am Sonntag.

Der 29. Tote war ein 69-jähriger indischer Geschäftsmann, der an Diabetes und Herzerkrankungen litt. Dr. Taweesin sagte, der Mann sei am 17. März krank geworden und habe sich in einem privaten Krankenhaus in Bangkok behandeln lassen. Am 21. März stieg seine Temperatur auf 39,3 Grad Celsius, und er hatte eine laufende Nase, Muskelschmerzen und Durchfall. Er wurde am 29. März in ein privates Krankenhaus eingeliefert und auf einer Intensivstation behandelt. Er ist am Dienstag gestorben.

Der 30. Tote war ein 69 Jahre alter Amerikaner mit einer chronischen Nierenerkrankung. Er erkrankte am 9. März an Husten, Muskelschmerzen und Atembeschwerden. Der Mann suchte am 21. März ein Krankenhaus in der Provinz Buriram auf. Am folgenden Tag litt er an Erschöpfung und Atembeschwerden. Er starb am Dienstag.

Die 111 bestätigten neuen Fälle markieren einen starken Anstieg gegenüber den 38 am Dienstag. Unter den neuen Infizierten waren 42 thailändische Rückkehrer aus Indonesien und 37 Personen, die in engem Kontakt zu früheren Patienten standen, darunter 18 in Bangkok, sieben in Nonthaburi und sechs in Yala. Von den 2.369 Patienten kommen 1.223 aus Bangkok, 141 aus Nonthaburi, 140 aus Phuket, 102 aus Samut Prakan, 70 aus Chonburi, 68 aus Yala, 55 aus Pattani, 47 aus Songkhla, 39 aus Chiang Mai und 27 aus Pathum Thani. 888 Menschen haben sich inzwischen erholt. Phuket verzeichnete die meisten Patienten pro 100.000 Einwohner - 33,9 - gefolgt von 21,6 in Bangkok, 12,7 in Yala und 11,2 in Nonthaburi.