BANGKOK: Das Zentrum für internationale Handelsstudien an der Universität der Handelskammer (UTCC) schätzt, dass die Covid-19-Pandemie den Wert des thailändischen Handels gravierend verringern wird.

Laut dem Direktor des Zentrums, Aat Pisanwanich, sind die am stärksten von der Pandemie betroffenen Industrien Automobile, Motorräder und Autoteile, deren Wert auf zwischen 129,36 und 314,619 Milliarden Baht geschätzt wird. Zu den weiteren betroffenen Industrien gehören Elektrogeräte und Elektronik, Kunststoff, Treibstoff, Chemikalien sowie Nahrungsmittel und Getränke.

Aat fügte hinzu, dass sich der Wert der gesamten thailändischen Exporte im Jahr 2020 auf etwa 222,74 Milliarden US-Dollar (etwa 7 Billionen Baht) belaufen wird, was einen Rückgang um 9,6 Prozent bedeutet, den niedrigsten Wert seit 2009. Die Exporte seien in der ersten Hälfte dieses Jahres um 7,1 Prozent zurückgegangen und erreichten im schlimmsten Fall 20 Prozent, da die Nachfrage nach Produkten von Thailands Handelspartnern weiter sinken werde. Allerdings könnte die Lockerung der Lockdown-Maßnahmen in mehreren Ländern den thailändischen Exporten zugutekommen.

Sollte ein Covid-19-Impfstoff im dritten Quartal erfolgreich gefunden werden, werden die thailändischen Exporte um 423,05 Milliarden Baht zurückgehen, aber wenn das erst im vierten Quartal der Fall sein wird, dann wird der Wert der Exporte um 729,246 Milliarden Baht sinken. Für den schlimmsten Fall, dass in diesem Jahr kein Impfstoff gefunden wird, schätzt das Zentrum, dass Thailand 1,028 Billionen Baht an Exporten verlieren wird.