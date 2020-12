Covid-19-Krise: Absage aller Gottesdienste

BANGKOK/PATTAYA: Aufgrund der sich zuspitzenden Covid-19-Gefahrenlage im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Ausbruch in Samut Sakhon haben die Provinzgouverneur von Bangkok und Chonburi neue Bestimmungen erlassen, die alle Aktivitäten in religiösen Stätten bis auf Weiteres untersagen.

Das hat zur Folge, dass alle Weihnachtsgottesdienste der deutschsprachigen Gemeinden in Bangkok und Pattaya kurzfristig abgesagt werden mussten sowie auch alle weiteren Aktivitäten und Gottesdienste der Gemeinden, wie Pfarrer Jörg Dunsbach von der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde St. Marien in Bangkok/ Thailand und Pfarrer Carsten Körber von der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache in Bangkok am Dienstag bestätigten.

Zwischenzeitlich hat auch das Begegnungszentrum Pattaya (BZ) in Naklua bekanntgegeben, dass alle Veranstaltungen im BZ bis auf Weiteres abgesagt wurden. Davon sind sowohl die geplante Weihnachtsfeier am 24. Dezember als auch der evangelische Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember betroffen, informierte BZ-Geschäftsführer Peter Hirsekorn am Dienstag in einer Rundmail. Alle bereits bezahlten Beträge für die Tickets für die Weihnachtsfeier werden an der Kasse des BZ rückerstattet.