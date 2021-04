BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Sonntag zwei weitere Todesfälle und 1.767 neue Infizierte, die höchste Zahl seit dem Ausbruch der Pandemie vor über einem Jahr.

Der 100. Todesfall war ein 54-jähriger Mönch in Bangkok, der an einer chronischen Nierenerkrankung, Diabetes und Bluthochdruck litt. Er wurde am 12. April mit Erschöpfungssymptomen ohnmächtig und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Tests zeigten, dass er ein Covid-19-Patient war.

Ein weiterer Todesfall war eine 70-jährige Frau in Bangkok, die an rheumatischer Arthritis und chronischer Nierenerkrankung litt. Sie hatte am 5. April hohes Fieber bekommen und Schwierigkeiten beim Atmen. Die Patientin wurde am 12. April ins Krankenhaus gebracht und auf Lungenentzündung und Covid-19 diagnostiziert. Sie verstarb am 17. April.

Die tägliche Zahl der neuen Virusfälle nimmt vor allem in sechs Provinzen zu: Chonburi, Prachuap Khiri Khan, Samut Prakan, Nonthaburi, Chiang Mai und Bangkok. Bis Sonntag war die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Thailand auf 42.352 angestiegen.

120 neue Covid-19-Fälle hat das Department of Public Health der Provinz Chonburi am Sonntagmorgen bestätigt. Der Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya meldete mit 73 Fällen die höchste Zahl an Infizierten.

Auf die Stadt Chonburi entfallen 20 Fälle, auf Sri Racha 11, auf Sattahip 8, auf Phanat Nikhom 3 und auf Pan Thong 2. Die meisten Infizierten werden mit Bars, Nachtclubs und Pubs in Verbindung gebracht.

Die Gesundheitsbehörden appellieren an die Bevölkerung, wenn möglich von zu Hause aus zu arbeiten, überfüllte Orte zu meiden, im Freien stets Masken zu tragen, Abstände einzuhalten, Kontakte zu Personen außerhalb ihres Haushalts einzuschränken und andere Covid-19-Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen.

Die zivile Luftfahrtbehörde (CAAT) hat die Fluggesellschaften angewiesen, ab Sonntag auf Inlandsflüge zwischen 23 und 4 Uhr morgens zu verzichten und so die Verbreitung von Covid-19 einzudämmen.