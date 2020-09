Covid-19 in Myanmar: Virus könnte nach Thailand eindringen

In Myanmar sind die Fallzahlen wieder angestiegen und beunruhigen die Behörden in Thailand. Foto: epa/Nyunt Win

THAILAND: Das Gesundheitsministerium ist beunruhigt über Covid-19-Infektionen in Myanmar, weil das Virus in den nächsten zwei Wochen die Grenze zwischen Thailand und Myanmar erreichen könnte.

Laut dem Direktor der Abteilung für übertragbare Krankheiten, Sophon Iamsirithavorn, hat die Krankheit begonnen, sich vom Bundesstaat Rakhine an der Westküste bis in die Zentralregion auszubreiten. Obwohl die Covid-19-Hotspots Myanmars noch weit von Thailand entfernt seien, könnten die Infektionen in wenigen Wochen auf die Grenzgebiete überschwappen. Deshalb müssten strenge Maßnahmen entlang der Grenze ergriffen werden.

Oberst Akekapong Krittayakiatchuti, Kommandeur der Kontrollgruppe des 12. Regiments der Rangertruppen, führte am Montag ein Team von Offizieren in gefährdete Patrouillengebiete entlang der thailändisch-kambodschanischen Grenze im Bezirk Aranyaprathet der Provinz Sa Kaeo, einschließlich des berühmten Rong-Kluea-Marktes, um zu verhindern, dass Covid-19 nach Thailand eindringt. Drei kambodschanische Männer wurden festgenommen, als sie von Poipet in Kambodscha unter Stacheldrahtzäunen krochen. Alle wurden sofort auf das Virus untersucht.