PATTAYA: Die lokalen Gesundheits- und Seuchenschutzbehörden in Pattaya reagieren auf den erneuten Ausbruch der Coronavirus-Pandemie in Thailand, deren Hotspot der Meeresfrüchtemarkt in Samut Sakhon ist und haben damit begonnen, alle Lebensmittel und Frischemärkte im Großraum der Ostküstenmetropole nach Personen mit hohem Infektionsrisiko zu überprüfen und die Marktbereiche großflächig zu desinfizieren.

Alle Marktbereiche wurden großflächig mit desinfizierenden Flüssigkeiten gereinigt.

Im Visier der Beamten standen auch die einschlägig bekannten Nachtleben-Hotspots in der Walking Street und Soi Buakhao. Die Kontrollen wurden spürbar verschärft, nachdem im nahen Rayong die Zahl der Infizierten in den letzten Tagen sprunghaft angestiegen ist (DER FARANG berichtete). Mit den am Samstag in den frühen Abendstunden bekannt gewordenen Covid-19-Fällen in einem illegalen Casino in Nord-Pattaya (DER FARANG berichtete) sorgt Corona nun auch im Seebad wieder für große Beunruhigung in der Bevölkerung.