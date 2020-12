Covid-19-Ausbruch: Lockdown in Rayong

RAYONG: Nach dem erneuten Covid-19-Ausbruch in Rayong an der Ostküste des Landes mit 36 Infizierten (Stand 26. Dezember, 18.00 Uhr) hat der Provinzgouverneur eine Notverordnung erlassen, dass alle Hahnenkampfarenen und Muay-Thai-Stadien in der gesamten Provinz und alle Bars, Pubs und Unterhaltungsbetriebe im Bezirk Mueang (Rayong City) geschlossen werden müssen. Entertainmentbetriebe außerhalb des Stadtgebietes müssen um Mitternacht schließen.

Ab dem 28. Dezember müssen in Folge der Anordnung in Rayong City außerdem schließen: Fitnesscenter, Swimmingpools, Museen, Massage Parlours, Kinos, Schulen, Nachhilfeschulen, Internet-Gaming-Shops und Karaoke-Etablissements. In Einkaufszentren dürfen nur Geschäfte öffnen, die lebensnotwendige Artikel verkaufen, Restaurants dürfen ausschließlich nur Speisen zum Mitnehmen anbieten.