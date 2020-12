BANGKOK: Die Wirtschaft wird durch den Ausbruch von Covid-19 in Samut Sakhon, südwestlich von Bangkok, Milliarden Baht verlieren, hat das Kasikorn Research Centre errechnet.

Die Schließung der Seafood-Industrie in der Provinz, die Absage von Neujahrsfeiern landesweit und die Stornierung von Reisen aufgrund der Angst vor dem Virus werden die Wirtschaft in den nächsten Monaten insgesamt mindestens 45 Milliarden Baht kosten, so das Forschungszentrum.

Samut Sakhon erwirtschaftet 40 Prozent des thailändischen Seafood. Da die Provinz bis zum 3. Januar unter Lockdown steht, könnte die Fischerei- und Meeresfrüchteindustrie 13 Milliarden Baht verlieren. Die Absage der Neujahrsfeiern in Bangkok und anderen Städten würde die Wirtschaft weitere 15 Milliarden Baht kosten. Das Forschungszentrum schätzt, dass die Menschen rund 15 Milliarden Baht für Neujahrsfeiern, Restaurantbesuche und Geschenke ausgegeben hätten. Viele Thais und Ausländer stornieren ihre Hotelbuchungen aufgrund der jüngsten Virusfälle. Dadurch könnten der Tourismusindustrie 17 Milliarden Baht oder 30 Prozent der Einnahmen in diesem Monat verloren gehen. Der Berater des Zentrums für Wirtschafts- und Geschäftsprognosen der Universität der Thailändischen Handelskammer, Thanawat Polwichai, schätzt, dass der Lockdown und die Schließung der Seafoodmärkte in Samut Sakhon die Provinz 1 Milliarde Baht pro Tag kosten wird. Letztendlich werde die Schließung die gesamte thailändische Wirtschaft beeinflussen - mit 45 bis 46 Milliarden Baht pro Monat, oder 0,2 bis 0,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) des Landes. Wenn es einen landesweiten Lockdown gäbe, ähnlich wie zu Beginn dieses Jahres, würde das BIP einen Schlag von mindestens 12 Prozent erleiden.