COVID-19: Aktuelle Hinweise der Tourism Authority of Thailand

Gesundheits-Screening an einer Station des Flughafenzuges Airport Rail Link in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK/FRANKFURT/MAIN: Das Länderbüro der Tourism Authority of Thailand (TAT) in Frankfurt/Main hat ein neues Update zur COVIT-19-Situation online gestellt, in dem Maßnahmen erläutert werden, mit denen Reisende vor Abflug und bei Ankuft in Thailand derzeit zu rechnen haben:

Bereits vor Abflug nach Thailand müssen alle Nicht-Thailänder seit Sonntag, den 22. März 2020 beim Check-In am Flughafen ein Gesundheitszeugnis vorzeigen, das dokumentiert, dass sie frei von Coronaviren (Sars-Cov-2) sind. Das Formular muss von einem Arzt datiert und unterschrieben werden und darf nicht älter als 72 Stunden sein.

Ebenfalls verpflichtend für alle ausländischen Besucher ist jetzt der Besitz einer (Auslands-) Krankenversicherung, die eine Mindestsumme von 100.000 US-Dollar und eine mögliche Behandlung von COVID-19 in Thailand abdeckt. Fluggesellschaften sind angehalten, für Personen, die die notwendigen Dokumente nicht vorweisen können, keinerlei Boardingpässe auszustellen und auch das Boarding zu verweigern.

Für die Einreise wird zudem ein ausgefülltes und unterschriebenes T8-Formular benötigt, inklusive Angaben zum aktuellen Gesundheitszustand und mit vollständigen Angaben zur Person. Das Formular ist an der Flughafenkontrollstelle in Thailand vorzuzeigen. Die Kontaktdaten einschließlich Nationalität und Passnummer werden für 14 Tage ab dem Ankunftsdatum gespeichert. Zusätzlich muss sich jeder über die App „AOT – Airport of Thailand“ am Ankunftsflughafen registrieren. Bei Einreise müssen sich zudem alle Thailänder und ausländische Besucher die Temperatur mit einem Infrarot-Scanner messen lassen. Passagiere mit thailändischer Staatsangehörigkeit, die nach Thailand zurückkehren, benötigen ein Gesundheitszeugnis, das ihre Flugfähigkeit bescheinigt sowie einen Brief des thailändischen Konsulats, der thailändischen Botschaft oder des Auswärtigen Amtes, der ihre Nationalität bestätigt.

Alle neuen Einreiseformulare gibt es online bei:

Thai Airways International (Gesundheitszeugnis)

The Civil Aviation Authority of Thailand (T8-Formular)

Empfehlungen vor Ort in Thailand

Weiterhin empfiehlt das thailändische Gesundheitsministerium allen Besuchern in Thailand für eine Minimierung des Ansteckungsrisikos verstärkt auf die eigene Handhygiene zu achten und sich in regelmäßigen Abständen die Hände mit Seife oder Gel auf Alkohol-Basis zu reinigen. Gleichzeitig bittet die Tourismus Authority of Thailand um Unterstützung, Erstuntersuchungen, wie dem Infrarot-Fiebermessen an allen touristischen Knotenpunkten in Thailand, Folge zu leisten. Reisende, die Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufzeigen, werden in Folgetests weiterhin auf das Virus untersucht.

Es wird zudem empfohlen, während des Thailandaufenthalts eine hygienische Atemschutzmaske zu tragen, stark frequentierte Orte und den engeren Kontakt mit Personen zu meiden, die Symptome einer Erkältung oder Grippe aufzeigen. Personen, die sich krank fühlen, sollen sich an das medizinische Fachpersonal vor Ort wenden und über die Einzelheiten ihrer Reiseroute Auskunft geben.

Weitere Informationen

Den tagesaktuellen Stand zur Entwicklung der COVID-19-Situation in Thailand finden Touristen im Newsroom der TAT und auf der Homepage des Department of Disease Control Thailand. Weitere Auskünfte gibt auch die Hotline der thailändischen Seuchenschutzbehörde unter 1422 (nur innerhalb Thailands nutzbar) sowie die thailändische Zivilluftfahrtbehörde.

Kontakt: Tourism Authority of Thailand / Thailändisches Fremdenverkehrsamt, Kirchnerstr. 6-8, 60311 Frankfurt. Auskünfte telefonisch unter den Rufnummern 069 138 139 0 Fax: 069 138 139 50 oder per E-Mail. Infos auf der Webseite des Thailändischen Fremdenverkehrsamtes.