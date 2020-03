Coronavirus-Ausbreitung: Die Folgen werden spürbar

BERLIN: Das Coronavirus ist in Deutschland und anderen Ländern weiter auf dem Vormarsch. Großveranstaltungen werden abgesagt, ein Unternehmen in Bayern schließt seine Pforten und ein Ende der Infektionswelle ist nicht in Sicht.

Immer mehr Menschen in Deutschland und anderen Ländern stecken sich mit dem neuen Coronavirus an. Binnen eines Tages stieg die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in Deutschland von 66 auf 117, wie das Robert Koch-Instituts (RKI) am Sonntagvormittag in Berlin mitteilte. Etwa 60 Länder sind weltweit betroffen - nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation rund 10 mehr als am Vortag.

In Baden-Württemberg und Bayern sollen Schüler nach dem Ende der Faschingsferien zu Hause bleiben, wenn sie sich in einem der Risikogebiete aufgehalten haben. Im Südwesten betrifft dies ausdrücklich auch viele Beamten und Polizisten. Als Risikogebiete nennt das Landesgesundheitsministerium die norditalienische Provinz Lodi in der Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua (Region Venetien) sowie Teile Chinas, des Irans und Südkoreas.

Mit bestätigten Infektionen bei drei Männern erreichte das Coronavirus Frankfurt am Main in Hessen. Bekannte Infektionen gibt es nun in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz.

Allein im besonders betroffenen Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen gab es 65 bestätigte Fälle. Hier endete für mehrere hundert Bewohner die häusliche Quarantäne. NRW-weit sind deutlich mehr als 70 Fälle nachgewiesen. Erstmals wurde am Sonntag ein Fall bekannt, bei dem es keinen Bezug zum Kreis Heinsberg gibt. Das Virus wurde bei einem 51-Jährigen Mann nachgewiesen, der aus dem Iran zurückgekehrt war. Aus dem Saarland und den neuen Bundesländern wurden bis Sonntagabend keine Coronavirus-Infektionen berichtet.

Mehrere Großveranstaltungen in Deutschland wurden unterdessen am Wochenende abgesagt oder verschoben. Nach Absage der weltgrößten Reisemesse ITB in Berlin war unklar, ob Aussteller entschädigt werden. Der Restaurantführer Guide Michelin sagte die für Dienstag geplante Sterneverleihung in Hamburg ab. Wegen des Coronavirus wird zudem die Düsseldorfer Fachmesse «Pro Wein» verschoben.

Wegen der Infektion mit Sars-CoV-2 bei einem Mitarbeiter bleiben alle Tochterunternehmen des Maschinenherstellers DMG Mori in Pfronten im Allgäu am Montag und Dienstag geschlossen. Rund 1600 Mitarbeiter sind davon betroffen. Die österreichischen Behörden verweigerten einer Schülergruppe aus Nordrhein-Westfalen wegen eines Coronavirus-Verdachts hinter der Grenze nach Bayern die Einreise.

In einigen deutschen Supermärkten kam es zu Hamsterkäufen - auch in Bundesländern, in denen noch keine Infektion bestätigt wurde. Kunden griffen vermehrt zu langlebigen Lebensmitteln und Getränken. Auch Regale mit Reinigungstüchern oder Desinfektionsmitteln waren leer. Nach Einschätzung des Handels drohen aber keine Engpässe.

In China starben binnen eines Tages weitere 35 Menschen an der Krankheit Covid-19, am Vortag waren es 47. 573 neue Erkrankungen wurden gemeldet. Damit sind in China bislang 2870 Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben.

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus führen in China wohl zumindest teilweise zu einem Rückgang der Luftverschmutzung. Auf zwei Satellitenbildern, die die US-Raumfahrtbehörde Nasa veröffentlichte, ist der vielerorts relativ hohe Stickstoffdioxid-Ausstoß in China vor den Coronavirus-Maßnahmen Anfang Januar zu sehen - und der deutlich geringere Ausstoß im Februar. Von der hauptsächlich betroffenen Metropole Wuhan habe sich der Rückgang über China ausgebreitet.

Außerhalb von China breitet sich das Virus in Südkorea besonders stark aus. Dort erfassten die Behörden am Wochenende knapp 1400 neue Infektionsfälle. 18 Todesfälle werden mit dem Virus in Verbindung gebracht. Auch im Iran steigt die Zahl der Covid-19-Fälle unaufhaltsam. 54 Menschen sind bis jetzt gestorben, 978 positiv getestet worden. Die Pressekonferenz des iranischen Außenministeriums soll wegen der Ausbreitung des Virus nun über eine Video-Schalte laufen, so die für Medien verantwortliche Presseabteilung im Kultusministerium am Sonntagabend.

Aus Australien wurde der erste Todesfall gemeldet. Und auch in den USA starb erstmals ein Menschen infolge der Infektion. US-Vizepräsident Mike Pence sagte in Washington, die USA verschärften ihre Reisehinweise für die betroffenen Regionen in Italien und Südkorea auf die höchste Stufe vier. Auch das Auswärtige Amt rät von nicht nötigen Reisen etwa in die Provinz Lodi in der Lombardei sowie in die Stadt Vo ab. In Regierungskreisen hieß es, die Reise- und Sicherheitshinweise würden ständig überprüft und falls erforderlich sofort angepasst. Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines streicht wegen des neuartigen Coronavirus die Flüge zwischen New York und Mailand, teilte das Unternehmen am Sonntag auf seiner Homepage mit.

In Europa ist nach wie vor Italien mit knapp 1700 Infektionen das am stärksten betroffen Land. Nun plant die italienische Regierung ein Hilfspaket für die durch den Coronavirus-Ausbruch zusätzlich angeschlagene Wirtschaft in Höhe von 3,6 Milliarden Euro.

Die italienische Regierung verlängerte am Sonntagabend die Absperrung von elf Gemeinden im Norden des Landes. Bei den abgeriegelten Gebieten handelt es sich um zehn Gemeinden in der Lombardei - darunter Bertonico, Casalpusterlengo, Castiglione D'Adda und Codogno - sowie Vo' in Venetien. Die insgesamt etwa 50 000 Menschen dürfen ihre Orte schon seit rund einer Woche nicht mehr verlassen. Außerdem beschloss die Regierung in Rom für ein erweitertes Gefahrengebiet Vorsichtsmaßnahmen, etwa das Verbot von Sportwettkämpfen.

Sorgen macht der Gesundheitszustand von Papst Franziskus. Er sagte seine Teilnahme an den traditionellen Fastenexerzitien außerhalb Roms «wegen einer Erkältung» ab.

Auch auf internationale Sportveranstaltungen wirkt sich die Ausbreitung von Covid-19 zunehmend aus. In Italien wurden fünf Fußball-Partien der Serie A am Wochenende verlegt, darunter die Spitzenbegegnung zwischen Juventus Turin und Inter Mailand. Der deutsche Fußball ist noch nicht direkt von möglichen Auswirkungen betroffen.

Die Bundesregierung rechnet nicht mit einem schnellen Ende des Kampfs gegen das Virus. Innenminister Horst Seehofer (CSU) sagte der «Bild am Sonntag»: «Ich rechne damit, dass wir zum Jahreswechsel einen entsprechenden Impfstoff zur Verfügung haben.» Bis dahin müsse man das Virus mit den Mitteln des Seuchenschutzes bekämpfen. Auch die Absperrung von Regionen oder Städten schloss Seehofer nicht völlig aus - als letztes Mittel. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte der «Welt am Sonntag», mit der Zahl der Ansteckungen steige die Wahrscheinlichkeit für schwere Verläufe oder Todesfälle.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht ausreichend Mittel vorhanden, um negativen Folgen der Ausbreitung des Virus für die Wirtschaft entgegen zu steuern. «Wenn die Lage es erforderte, dass ein solcher Impuls nötig wird, haben wir auch die Mittel, ein Konjunkturprogramm aufzulegen», sagte Scholz der «Welt am Sonntag».

Coronavirus-Fälle in etwa 60 Ländern

BERLIN: Verschärfte Reisehinweise, zahlreichere Fälle von Infizierten und Toten: Sars-CoV-2 greift weltweit immer stärker um sich. Immer mehr Menschen gelten aber auch als geheilt.

Etwa 60 Länder sind weltweit von dem neuen Coronavirus betroffen. Das waren am Sonntag nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation rund 10 mehr als am Vortag. Eine Auswahl an Zahlen und neuen Aspekten:

CHINA: Im Ursprungsland des Erregers starben binnen eines Tages weitere 35 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19, am Vortag waren es 47. 573 neue Erkrankungen wurden gemeldet. Damit sind in China bislang 2870 Menschen dem neuartigen Coronavirus zum Opfer gefallen. Die Gesamtzahl der Infektionen auf dem chinesischen Festland lag bei fast 80 000, von denen jedoch laut offizieller Angaben etwa die Hälfte bereits geheilt wurde.

SÜDKOREA: Hier erfassten die Behörden am Wochenende knapp 1400 neue Infektionsfälle. Nach 813 Fällen am Samstag zählten die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention im Verlauf des Sonntags 586 weitere Infektionen. 18 Todesfälle werden mit dem Virus in Verbindung gebracht. Die Mehrzahl der neuen Fälle konzentriert sich weiter auf die südöstliche Millionen-Stadt Daegu und die Region.

IRAN: Die Zahl der Todesfälle stieg innerhalb von 24 Stunden von 43 auf 54. Im gleichen Zeitraum nahm die Zahl der nachgewiesenen Infektionen um 385 zu. Sie liegt derzeit insgesamt bei 978. 175 Coronavirus-Patienten sind als geheilt aus den Krankenhäusern entlassen worden.

ITALIEN: Nach wie vor ist Italien mit mehr als 1100 Infektionen das am stärksten betroffen Land in Europa. Nun plant die italienische Regierung ein Hilfspaket für die durch den Coronavirus-Ausbruch zusätzlich angeschlagene Wirtschaft in Höhe von 3,6 Milliarden Euro. Betroffen sind die Region Lombardei und die Stadt Vo in der Region Venetien.

USA: Am Samstag wurde der erste Todesfall des Landes infolge einer Coronavirus-Infektion bestätigt. Bis Freitag waren nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC bei 15 Menschen Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. US-Vizepräsident Mike Pence sagte in Washington, die USA verschärften ihre Reisehinweise für die betroffenen Regionen in Italien und Südkorea auf die höchste Stufe vier.

SPANIEN: In dem seit Dienstag auf Teneriffa unter Quarantäne gestellten Hotel wurde ein weiterer Fall von Coronavirus bestätigt. Damit stieg die Zahl der Infizierten auf der Urlaubsinsel auf fünf. Auch bei dem Patienten handele es sich um einen Angehörigen aus einer italienischen Reisegruppe. Der Mann sei aber die ganze Zeit in seinem Hotelzimmer isoliert gewesen. Andere Urlauber - darunter viele Deutsche - dürfen sich seit einigen Tagen wieder frei auf dem Gelände des Hotels bewegen. Die Zahl der mit dem Virus Sars-CoV-2 war zuletzt auf über 70 geklettert.

LUXEMBURG: Mit der bestätigten Infektion eines 40-Jährigen erreichte das Virus das Großherzogtum Luxemburg. Der Mann hatte sich in Italien aufgehalten und war Anfang der Woche per Flugzeug über Charleroi (Belgien) nach Luxemburg zurückgekehrt.

GRIECHENLAND: Die Behörden bestätigte am Sonntag drei weitere Infektionen mit dem neuartigen Virus. Damit stieg die Zahl der Infizierten auf sieben.

NIEDERLANDE: Hier sind bei sieben Menschen Infektionen mit dem neuen Coronavirus festgestellt worden. Fünf der Betroffenen hatte sich nach Angaben des staatlichen Gesundheitsdienstes RIVM zuvor in der Lombardei aufgehalten. Zwei Infizierte - ein Mann und ein Kind - wurden von der Ehefrau und Mutter angesteckt, die sich dort aufgehalten hatte.

SKANDINAVIEN: Mit zwei weiteren Beschäftigten der Universitätsklinik Oslo stieg die Zahl der Infizierten in Norwegen auf 17. Ein Arzt hatten sich in Italien angesteckt. Schweden hatte zuvor die zwölfte Infektion bestätigt. Darunter sind Patienten, die kürzlich den stark betroffenen Iran besucht hatten. Auch in Dänemark und Finnland gibt es einzelne bestätigte Fälle.

GROSSBRITANNIEN: Mit 12 neuen bestätigten Informationen stieg die Zahl der Fälle am Sonntag auf 35. Premierminister Boris Johnson sagte, es sei richtig, wegen der möglichen Ausbreitung des Virus besorgt zu sein.

Coronavirus wirkt sich weiter auf internationalen Sport aus

FRANKFURT/MAIN: Infizierte Sportler, keine Autogrammstunden, Interviews aus sicherer Entfernung: Das Coronavirus zeigt unterschiedlichste Auswirkungen auf den Sport - ein Ende ist noch nicht absehbar.

Von Dorothée Barth und Patrick Reichardt, dpa

Das neuartige Coronavirus wirkt sich weiter auf internationale Sportveranstaltungen aus und sorgt für Ausfälle, Verschiebungen und Kuriositäten. Vor allem Events in und rund um Italien sind derzeit stark betroffen, weshalb die Veranstalter besondere Maßnahmen ergriffen haben und ihren Terminplan umwerfen mussten. Prominentestes Beispiel an diesem Wochenende ist die Verschiebung von fünf Partien der Serie A am Wochenende auf den 13. Mai, darunter die Spitzenbegegnung zwischen Meister Juventus Turin und Inter Mailand.

Die Partie hätte ursprünglich am Sonntagabend stattfinden sollen. Auch im italienische Pokal muss das Finale deswegen neu terminiert werden. Statt wie vorgesehen am 13. Mai (Mittwoch) findet das Endspiel nun eine Woche später am 20. Mai statt, wie die Liga am Samstag mitteilte.

Die Lungenkrankheit Covid-19 sorgt nicht nur im Fußball, sondern auch in weiteren Sportarten für Beeinträchtigungen. Internationale Basketball-Spiele in der italienischen Region Lombardei finden in der kommenden Woche hinter verschlossenen Türen statt. Das Euroleague-Spiel Olimpia Mailand gegen Real Madrid sowie das EuroCup-Match zwischen Brescia und Venedig sind davon betroffen. Auch beim Weltcup-Finale zum Ski alpin in Cortina d'Ampezzo sollen in drei Wochen keine Zuschauer zugelassen werden.

Zu kuriosen Szenen kam es am Wochenende, als beim Alpin-Weltcup im italienischen La Thuile strenge Vorgaben für Interviews mit Sportlern veranlasst wurden. Journalisten mussten unter anderem bei den Gesprächen im Zielbereich einen Mindestabstand von eineinhalb Metern halten. Auf öffentliche Pressekonferenzen oder Siegerzeremonien wurde verzichtet.

Der Fußball ist von den Auswirkungen des Coronavirus in Italien auch unmittelbar betroffen. Vier Drittliga-Fußballer wurden positiv auf das Virus getestet, teilte der betroffene Club US Pianese am Samstag mit. 15 Spieler des Clubs sowie Betreuer und Verantwortliche befinden sich derzeit noch für zwei Wochen in Quarantäne.

Der deutsche Fußball ist noch nicht direkt von möglichen Auswirkungen betroffen. DFB-Präsident Fritz Keller hält die weiteren Folgen der Ausbreitung für den Sport für schwer abschätzbar und will sich bei möglichen Konsequenzen im Fußball auf das Urteil von Experten verlassen. «Letztendlich müssen das die Behörden entscheiden, ob ein Spiel stattfindet oder nicht. Das steht nicht in unserer Macht», sagte der Verbandschef im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF.

Einige Clubs haben dennoch Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Die Vereine minimieren Körperkontakt, um eine mögliche Übertragung des Virus zu vermeiden. Der FC Bayern verzichtet nach eigenen Angaben bis auf Weiteres auf Autogrammstunden und Fan-Fotos. «Wir bitten um das Verständnis unserer Fans und aller Besucher unserer Trainingseinheiten und unserer Spiele», hieß es in der Mitteilung der Münchner. RB Leipzig hat Reisestopps für Spieler, Scouts und weitere Mitarbeiter verhängt und bereits gebuchte Auslandsreisen storniert. Beim SC Freiburg wird auf die Begrüßung mit Handschlag verzichtet.

Frankreich hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums zuvor alle Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen untersagt. Selbst beim Ligaspiel von Paris Saint-Germain gegen Dijon war erst 75 Minuten vor dem Anpfiff klar, dass die Partie überhaupt stattfinden kann.

Verschoben wurde das erste Saisonrennen der World Triathlon Serie in Abu Dhabi, das ursprünglich für den 5. bis 7. März geplant war. Es soll möglichst im März oder im April nachgeholt werden.

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking scheinen bisher nicht betroffen. «Wir geben unser Bestes, um die Vorbereitungen auf Peking 2022 voranzutreiben - trotz des Kampfes gegen das Virus - und zu gewährleisten, dass die Vorbereitungen im Zeitplan und gemäß den Standards laufen», sagte Pekings Vize-Bürgermeister Zhang Jiandong.

Südkorea mit 600 neuen Infektionsfällen

SEOUL: In Südkorea stieg die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen am Wochenende um knapp 1400 Fälle. Nach 813 Fällen am Samstag zählten die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention im Verlauf des Sonntags 586 weitere Menschen hinzu, die sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben. Damit wurden bisher 3736 Menschen positiv auf das Virus getestet - so viele wir nirgendwo sonst außerhalb Chinas. Mit dem Virus werden in Südkorea bislang 18 Todesfälle in Verbindung gebracht.

Die Mehrzahl der neuen Fälle am Sonntag konzentriert sich weiter auf die südöstliche Millionen-Stadt Daegu und die umliegende Region. Allein 469 der neuen Infektionen wurden in Daegu diagnostiziert. Dort gibt es die größte Anhäufung von Fällen unter Anhängern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu, die auch Verbindungen nach China hat.

Die südkoreanischen Behörden gehen davon aus, dass fast 60 Prozent aller Virusfälle in Verbindung mit Shincheonji stehen. Fast 95 Prozent von 239 000 erfassten Anhängern, darunter auch Sektenführer Lee Man Hee seien getestet worden, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Das Testergebnis für Lee war zunächst nicht bekannt. Die Behörden rechnen infolge der Tests bei den Sektenanhängern auch für die nächsten Tagen mit einem weiter sprunghaften Anstieg bei den Fallzahlen.

Luftverschmutzung geht in China mit Coronavirus-Epidemie zurück

PEKING: Die Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus haben in China wohl zumindest teilweise zu einem Rückgang der Luftverschmutzung geführt. Das geht aus zwei Satellitenbildern hervor, die die US-Raumfahrtbehörde Nasa veröffentlicht hat. Dort ist der vielerorts relativ hohe Stickstoffdioxid-Ausstoß in China vor den Coronavirus-Maßnahmen Anfang Januar zu sehen - und der deutlich geringere Ausstoß im Februar. Die Daten stammen von Satelliten der Nasa und der europäischen Raumfahrtbehörde Esa.

Der Rückgang des Stickstoffdioxid-Ausstoßes sei zuerst über Wuhan zu entdecken gewesen, hieß es von der Nasa. Aus der Millionenmetropole waren erstmals Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 gemeldet worden, kurz danach war die Stadt weitgehend unter Quarantäne gestellt worden. Der Verkehr in und aus der Stadt wurde eingestellt, Fabrik und Unternehmen wurden geschlossen.

Von Wuhan habe sich der Rückgang des Stickstoffdioxid-Ausstoßes über China ausgebreitet. Ein geringer Rückgang sei in dem Zeitraum rund um das chinesische Neujahrsfest Ende Januar oder Anfang Februar immer zu beobachten, der jetzt beobachtete halte jedoch deutlich länger an.

«Das ist das erste Mal, dass ich so einen dramatischen Rückgang über so einer großen Fläche aufgrund eines spezifischen Ereignisses sehe», sagte Nasa-Wissenschaftlerin Fei Liu. Zuvor sei unter anderem während der Wirtschaftskrise 2008 ein gradueller Rückgang zu beobachten gewesen, außerdem - allerdings vorübergehend und lokal - während der Olympiade in Peking 2008.

Zwei Deutsche unter Infizierten in Österreich

WIEN: In Österreich sind zwei deutsche Touristen positiv auf das neue Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Die beiden litten nur unter einer milden Form der neuen Lungenkrankheit, sagte ein Sprecher des Wiener Gesundheitsministers am Sonntag. Das Paar war zuvor auf einer Karnevalsveranstaltung in Deutschland und hatte dort Kontakt mit einem Infizierten. Es wurde in einem Wiener Krankenhaus behandelt, durfte dann aber wieder ins Hotel. Dort sei es abgeschottet, um andere Gäste nicht zu gefährden. Insgesamt wurden am Sonntag vier neue Infektionsfälle in Österreich bekannt, die Betroffenen seien in einem guten Zustand, hieß es. Am Mittag lag die Zahl der Infizierten in Österreich damit bei 14.

117 Coronavirus-Nachweise in Deutschland

BERLIN: Bis Sonntagvormittag sind in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 117 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Noch am Freitag waren es erst 53 Nachweise. Allein in Nordrhein-Westfalen sind es nach der aktuellen Liste mittlerweile 66 Fälle, in Bayern 19 und in Baden-Württemberg 15. Die tatsächliche Zahl der Fälle dürfte etwas darüber liegen, weil neue Nachweise hinzukommen. So sind es nach einer dpa-Auswertung in Rheinland-Pfalz mittlerweile 3 Fälle statt wie vom RKI gemeldet 2. Im Saarland, und den östlichen Bundesländern einschließlich Berlin sind bisher keine Fälle von Infektionen mit dem Sars-CoV-2 bekannt geworden. Weltweit gibt es laut RKI 85 207 Fälle, der Großteil davon in China. Die meisten Fälle außerhalb Chinas gibt es mit 2931 nachgewiesenen Infektionen in Südkorea..

Weitere 35 Tote und 573 Infektionen in China

PEKING: In China sind weitere 35 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Sonntag mitteilte, wurden fast sämtliche Todesfälle und neue Erkrankungen in der besonders schwer betroffenen und weitgehend abgeriegelten Provinz Hubei registriert. Dort gab es 34 Tote und 570 neue Erkrankungen. Im Rest des Landes kamen ein weiterer Todesfall und drei neue Infektionen hinzu. Damit sind in China bislang 2870 Menschen dem neuartigen Coronavirus zum Opfer gefallen. Die Gesamtzahl der Infektionen auf dem chinesischen Festland lag bei fast 80 000, von denen jedoch laut offizieller Angaben etwa die Hälfte bereits geheilt wurde.

​DFB-Präsident Fritz Keller zu Coronavirus-Folgen: «Steht nicht in unserer Macht»

BERLIN: DFB-Präsident Fritz Keller hält die weiteren Folgen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus für den Sport für schwer abschätzbar und will sich bei möglichen Konsequenzen im Fußball auf das Urteil von Experten verlassen. «Letztendlich müssen das die Behörden entscheiden, ob ein Spiel stattfindet oder nicht. Das steht nicht in unserer Macht», sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF. Er könne nicht vorhersagen, ob Bundesliga-Spiele oder die EM betroffen sein könnten.

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat seit einigen Tagen auch immer mehr Auswirkungen auf den Sport. Für ganz Deutschland zählte das Robert Koch-Institut bis Samstagvormittag 66 nachgewiesene Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2, weltweit sind mehr als 85.000 Menschen infiziert. «Wir haben mit einer Geschichte zu tun, an die wir nüchtern rangehen müssen», sagte Keller, der gleichzeitig forderte: «Wir müssen das sehr ernst nehmen.» Es gebe im deutschen Fußball einen «Kreis von Experten und Medizinern, die das alles durchleuchten, wo wir relativ schnell reagieren können», sagte der DFB-Präsident. «Wir müssen uns da auf die Behörden und die Institute verlassen und dann handeln.»