BANGKOK: Die Schule Phraharuthai Donmuang mit 2.500 Kindern und Jugendlichen im Bezirk Don Mueang wurde für 14 Tage geschlossen, nachdem ein Schüler, der zu den drei neuen Covid-19-Fällen gehört, seit Montag am Unterricht teilgenommen hatte.

Die Schulleitung gab am Mittwoch die vorübergehende Schließung bekannt. Bei den Großeltern des Schülers war nach ihrer fünftägigen Gruppenreise nach Hokkaido in Japan das Covid-19-Virus festgestellt worden. Ihr achtjähriges Enkelkind, das im selben Haus lebte, erkrankte ebenfalls. Die Großeltern brachten den Jungen am Montag zur Schule, bevor sie am selben Tag positiv getestet wurden.

Das Büro der Private Education Commission wurde am Dienstagabend über die Infektion informiert. Die Schule mit Grund- und Sekundarschülern ist seit Mittwoch geschlossen. Die Schließung endet am 9. März. Laut dem Bezirksamt Don Mueang gehen 30 Schüler in die Klasse des infizierten Jungen, die von 11 Lehrern unterrichtet wird. Sie alle wurden 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Der Junge wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ungefähr 100 Personen kamen mit den unter Quarantäne gestellten Personen in Kontakt.