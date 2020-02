Coronavirus: Die neuesten Meldungena aus der ganzen Welt

Von: Redaktion DER FARANG | 08.02.20

Coronavirus: US-Bürger stirbt in China

PEKING (dpa) - Nach dem Ausbruch des Coronavirus ist das erste ausländische Opfer in China bestätigt worden. Wie die US-Botschaft in Peking am Samstag bestätigte, kam ein mit dem Virus infizierter 60-jähriger US-Bürger in der besonders schwer betroffenen Stadt Wuhan am 6. Februar ums Leben. Welches Geschlecht das Opfer hat, ließ die Botschaft offen. Aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie würden keine weiteren Details bekanntgegeben. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten durch das neuartige Coronavirus in China war bis Samstag erneut schnell gestiegen. Die Pekinger Gesundheitsbehörde meldete 86 neue Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden.

Coronavirus: Auch Japaner in Wuhan gestorben

TOKIO (dpa) - Nach dem Ausbruch des Coronavirus in China ist auch ein Japaner in China ums Leben bekommen. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Samstag berichtete, handelte es sich um einen Mann in seinen 60ern, bei dem eine Infektion mit dem Virus vermutet wurde. Der Mann starb demnach nach einer schweren Lungenentzündung in einem Krankenhaus in der besonders betroffenen Stadt Wuhan. Am Samstag hatte bereits die US-Botschaft den Tod eines US-Bürgers bestätigt, der dem Virus im Wuhan zum Opfer gefallen war.

Apple-Filialen schließen in China wegen Coronavirus länger

PEKING (dpa) - Apple schließt seine Geschäfte in China wegen des Coronavirus offenbar länger als ursprünglich angekündigt. So sollen nur einige Filialen wie geplant am 10. Februar wieder eröffnen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg. Viele Geschäfte werden erst am 13., 14. oder 15. Februar wieder Besucher empfangen, berichtet Bloomberg und bezieht sich auf eine Auswertung von Apples Verkaufs-Websites in China.

US-Regierung will Kampf gegen Coronavirus mit Millionen unterstützen

WASHINGTON (dpa) - Die USA wollen China und andere vom Coronavirus betroffene Länder mit bis zu 100 Millionen US-Dollar unterstützen. Das Außenministerium habe diese Woche den Transport von etwas mehr als 16 Tonnen an gespendeten medizinischen Hilfsgütern an China ermöglicht, darunter Masken, Kittel und Atemschutz, teilte das Ministerium am Freitag mit.

US-Präsident Donald Trump hatte bereits Ende Januar gesagt, China und Präsident Xi Jinping «jegliche notwendige Hilfe» angeboten zu haben. Allerdings übte China scharfe Kritik am Einreiseverbot der USA wegen des Virus und wies die Darstellung Trumps, bedeutende Hilfe angeboten zu haben, zurück.

US-Außenminister Mike Pompeo postete am Freitag auf Twitter ein Video, auf dem die Entladung von Hilfsmitteln aus einem Flugzeug zu sehen ist. Mit Organisationen aus den USA sei der Transport von humanitären Hilfsmitteln für die Menschen im besonders betroffenen Wuhan koordiniert worden, schrieb er dazu. Der Kampf gegen das Coronavirus droht zu einem weltweiten Engpass an Schutzkleidung zu führen.

Trump hatte bei einem Telefonat mit Chinas Staatschef Xi Jinping am Donnerstag über das Coronavirus gesprochen. Das Gesundheitsministerium in Washington erklärte am Freitag, dass in den USA 12 Fälle des neuartigen Virus festgestellt worden seien. Obwohl erwartet werde, dass die Zahl steige, bleibe die unmittelbare Gefahr für die Öffentlichkeit in den USA gering.

Coronavirus bei Frau von Infiziertem in Bayern nachgewiesen

MÜNCHEN (dpa) - Nach einem weiteren Nachweis ist die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle in Deutschland auf 14 gestiegen. Der Erreger wurde bei der Frau eines Infizierten aus Bayern nachgewiesen, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Freitagabend mitteilte. Die Frau werde medizinisch überwacht und ist in der München Klinik Schwabing isoliert. Weitere Einzelheiten teilte das Ministerium nicht mit. Damit gibt es in Bayern zwölf Fälle, alle stehen in Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto. Dort hatten sich Mitarbeiter bei einer Kollegin aus China angesteckt.

Deutschlandweit gibt es nun 14 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert haben. Bei zwei von ihnen wurde das Virus nachgewiesen, nachdem sie am Wochenende mit einem Flug der Bundeswehr aus China nach Deutschland geholt worden waren.

Wegen Coronavirus: U18-WM der Handballerinnen nicht in China

BASEL (dpa) - Die U18-Weltmeisterschaft der Handballerinnen wird wegen des Coronavirus' nicht in China ausgetragen. Diese Entscheidung hat die Internationale Handball-Föderation am Freitag in Absprache mit dem chinesischen Verband getroffen. «Die IHF dankt dem CHA für seine Unterstützung, sein Verständnis und seine Bereitschaft, die Rechte zur Austragung der Weltmeisterschaft zurückzugeben, da dies im besten Interesse der Spielerinnen ist und eine verlässliche Planung für alle Beteiligten gewährleistet», hieß es in einer IHF-Mitteilung. Über den neuen Gastgeber für die Titelkämpfe vom 18. bis 30. August will die IHF am 27. Februar auf einer Exekutivsitzung in Kairo entscheiden.

Kreuzfahrtreedereien verschärfen Virus-Regeln für Reisende

HAMBURG (dpa) - Die Kreuzfahrtindustrie verschärft ihre Vorsorgemaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Ab sofort dürfen keine Passagiere oder Besatzungsmitglieder mehr an Bord eines Kreuzfahrtschiffs, die 14 Tage vor der Einschiffung aus oder über China gereist sind oder über Flughäfen in dieser Region im Transit, einschließlich Hongkong und Macau. Das teilte der internationale Kreuzfahrt-Verband CLIA am Freitag in Hamburg mit. Zudem werde allen Personen die Beförderung verweigert, die möglicherweise Kontakt mit einer infizierten Person hatten und es würden im Bedarfsfall Gesundheitschecks vor der Einschiffung vorgenommen.

Bereits vor einer Woche hatten die internationalen Kreuzfahrt-Reedereien erklärt, keine Passagiere und Crewmitglieder mehr an Bord zu lassen, die zuvor auf dem chinesischen Festland unterwegs waren. Auf mehreren Kreuzfahrtschiffen war es seitdem zu Infektionen mit dem Coronavirus gekommen oder zum Verdacht auf Infektionen. Etliche Kreuzfahrten, die nach China geführt hätten, wurden umdisponiert, verändert oder gestrichen.

Die Kreuzfahrtbranche sei eine der erfahrensten Branchen, wenn es darum gehe, Gesundheitsbedingungen zu überwachen, heißt es in der CLIA-Mitteilung. Die Schiffe verfügten über die Ausrüstung und das medizinische Fachpersonal, um Passagiere im Krankheitsfall zügig zu behandeln und eine weitere Übertragung zu verhindern.

WHO: Weltweiter Engpass bei Schutzkleidung wegen Coronavirus

GENF (dpa) - Der Kampf gegen das Coronavirus droht zu einem weltweiten Engpass an Schutzkleidung zu führen. Das teilte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf mit. «Wir schicken Tests, Masken, Handschuhe, Atemschutz und Kittel in alle Regionen der Welt, aber die Welt blickt einem chronischen Mangel an persönlicher Schutzausrüstung entgegen, wie Sie sich vielleicht vorstellen können», sagte Tedros.

Am Freitagnachmittag ergänzte er in einer Pressekonferenz, dass der Bedarf 100 Mal höher und die Preise teilweise 20 Mal höher seien als gewöhnlich. Aufgrund des Engpasses müsse nun darauf geachtet werden, dass die richtigen Menschen das Equipment erhielten. «An erster Stelle stehen dabei die Ärzte und Pfleger, danach folgen Verwandte und Freunde, die Kranken helfen», erklärte Tedros. WHO-Experte Michael Ryan betonte, dass der Verkauf von einfachen Masken nicht der Auslöser der Besorgnis sei. «Aber es wird zu einem Problem, wenn der zivile Markt mit Spezialmasken geflutet wird.»

Der WHO-Chef betonte aber auch einige Fortschritte der vergangenen Tage. So seien seit Dienstag weitere Länder seinem Appell gefolgt, ebenfalls ihre Daten zum Coronavirus mit der WHO zu teilen. «Mehrere Länder haben diese lebenswichtigen Daten mit uns geteilt und andere haben in Aussicht gestellt, dass sie das bald ebenfalls machen werden», so Tedros.

MESSE AMBIENTE: Einige Stände bleiben wegen Coronavirus leer

Auf der Frankfurter Konsumgütermesse «Ambiente» sind geringe Folgen des Coronavirus zu spüren. Obwohl die Stände bereits bezahlt sind, blieb jedes 20. Unternehmen aus China fern.

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Das Coronavirus beeinflusst die Frankfurter Konsumgütermesse «Ambiente». Zur Eröffnung der Schau am Freitag blieben in den Hallen einige Stände vor allem chinesischer Anbieter geschlossen. Laut Messegesellschaft nahmen 37 angemeldete Firmen vom chinesischen Festland nicht an der Ambiente teil. Das entspreche rund 5 Prozent aller chinesischen und knapp einem Prozent sämtlicher Aussteller. Von den Besuchern in den Hallen trugen nur wenige Mundschutzmasken, wie Augenzeugen berichteten.

Man habe auf den Messebesuch verzichtet, um den Präventionsanweisungen gegen die weitere Verbreitung des Virus zu entsprechen, erklärte beispielsweise das Handels-Unternehmen «Qingdao Simpassic» seinen Kunden auf einem angeschlagenen Zettel am geschlossenen Messestand. Man sei überzeugt, unter Führung der chinesischen Regierung die Epidemie schnell überwinden zu können.

Die «Ambiente» gilt als Weltleitmesse in Sachen Konsumgüter fürs Wohnen, Essen, Trinken, Kochen und Schenken. Das gesamte Messegelände ist ausgebucht. Auf der bis Dienstag (11. Februar) laufenden Schau waren mit 4635 Ausstellern 175 Firmen mehr angemeldet als ein Jahr zuvor, wie die Messegesellschaft mitgeteilt hatte.

Die Zahl der angemeldeten chinesischen Aussteller ist vom Vorjahr noch einmal um rund 10 Prozent auf 664 gestiegen. Dazu kommen noch 183 aus Hongkong und 128 aus Taiwan. Aus der Krisenprovinz Hubei mit ihrer besonders stark betroffenen Hauptstadt Wuhan sind vier Firmen angemeldet. Auch bei den Fachbesuchern rechnet die Messegesellschaft mit Absagen. Im vergangenen Jahr waren rund 136.000 Einkäufer nach Frankfurt gekommen, um Kontrakte zu schließen. Mehr als 5.000 Besucher kamen dabei vom chinesischen Festland.

Ebenfalls aus der Volksrepublik kommen Billig-Nachbauten eines Küchen-Schneidgeräts mit der Markenbezeichnung «Nicer Dicer Quick», das im Original von der Genius GmbH aus dem hessischen Limburg stammt. Bei der Kopie seien etliche gewerbliche Schutzrechte verletzt worden, berichtete die Jury des auch in diesem Jahr verliehenen Schmähpreises «Plagiarius». Wegen der stumpfen und schlecht verankerten Klingen bestünde bei dem Plagiat eine erhöhte Verletzungsgefahr, hieß es zur Begründung des ersten Preises. Ziel der Aktion ist es, skrupellose Geschäftspraktiken von Produkt- und Markenpiraten ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Dafür werden jährlich besonders krasse Beispiele von nachgeahmten Produkten angeprangert. Symbol ist ein schwarzer Zwerg mit goldener Nase.

Kleinstadt mit 500 Chinesen kämpft gegen Coronavirus-Angst

BAD SOODEN-ALLENDORF (dpa) - Wegen Ängsten vor dem Coronavirus ist es in einer nordhessischen Kleinstadt mit 500 chinesischen Studenten zu ablehnenden Reaktionen in der Bevölkerung gekommen. Bei der privaten Hochschule Diploma in Bad Sooden-Allendorf ging ein noch ungeprüftes Schreiben ein, in dem eine Zahnarztpraxis die Behandlung von Chinesen wegen angeblicher Ansteckungsgefahr abgelehnt habe, wie die Hochschul-Leitung am Freitag mitteilte. Zudem habe es «skeptische Nachfragen» nach dem Ansteckungsrisiko gegeben. «Die Situation ist aus Ängsten heraus entstanden und hat keinen rassistischen Hintergrund», sagte Frank Hix (CDU), Bürgermeister der 8.300-Einwohner-Stadt im Werra-Meißner-Kreis.

Es handele sich um Einzelfälle, erklärte Hochschulpräsidentin Michaela Zilling. Ziel sei es nun, Ängste abzubauen. Nur vier der 500 Studenten seien kürzlich aus China zurückgekommen. Diese seien «völlig symptomlos». Auf eigenen Wunsch hätten sich die Studenten in ihre Wohnungen zurückgezogen. Die Diploma hat zwar eine Partneruni in Wuhan, der Ausbruchsregion des Coronavirus. Doch die betroffenen Studenten kämen aus anderen Teilen Chinas - ebenso wie weitere sechs Studenten, die die Uni am Wochenende zurück erwarte.

Kunstmesse «Art Basel Hong Kong» wegen Coronavirus abgesagt

Die Art Basel in Hongkong zählt zu den wichtigsten Kunstmessen in Asien. Nun wurde sie abgesagt - als Folge der Verbreitung des Coronavirus.

HONGKONG (dpa) - Wegen des neuen Coronavirus ist die «Art Basel Hong Kong», eine der renommiertesten Kunstmessen Asiens, abgesagt worden. Sie sollte mit rund 240 Ausstellern vom 19. bis 21. März stattfinden.

Verschiedene Faktoren, die «alle eine Folge der Verbreitung des Coronavirus» seien, hätten zu der Entscheidung geführt, teilte der Veranstalter MCH Group mit. Darunter sei die Sorge um die Gesundheit und Sicherheit der an der Messe Beschäftigten und der Besucherinnen und Besucher. Auch die «großen logistischen Herausforderungen» beim Transport der Kunstwerke und beim Aufbau der Messe spielten eine Rolle. Hinzu kämen die zunehmenden Schwierigkeiten im internationalen Reiseverkehr.

«Der Entscheid, die «Art Basel Hong Kong» abzusagen, war für uns sehr schwierig», sagte Bernd Stadlwieser, CEO der MCH Group, laut Mitteilung. «Wir haben alle möglichen Optionen geprüft - einschließlich einer Verschiebung der Messe - sowie Ratschläge und Perspektiven von vielen Galeristen, Partnern und externen Experten eingeholt. Wir haben heute jedoch keine andere Möglichkeit als die Messe abzusagen.» Die nächste Ausgabe der Art Basel in Hongkong soll vom 25. bis 27. März 2021 stattfinden.

Die «Art Basel Hong Kong» wurde 2013 ins Leben gerufen. Sie ist die Asien-Ausgabe der Art Basel, der bedeutendsten Kunstmesse der Welt. Einen weiteren Ableger für den nordamerikanischen Markt gibt es in Miami Beach. Für Hongkong seien 241 Galerien ausgewählt worden, davon die Hälfte aus Asien und der Asien-Pazifik-Region, hatte die Messe im vergangenen Oktober mitgeteilt. Auch bedeutende Galerien aus Europa und den USA waren angekündigt. Im vergangenen Jahr hatte die Art Basel in Hongkong nach Messeangaben 88.000 Besucher.

Coronavirus: Luxuskonzern Burberry streicht Prognose

LONDON (dpa) - Das Coronavirus stört das Geschäft mit teurer Bekleidung und Handtaschen: Der britische Luxuskonzern Burberry hat wegen der Epidemie in China seinen Ausblick für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr gestrichen.

Derzeit sind 24 von 64 Läden in China geschlossen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Finanzchefin Julie Brown sagte, die Umsätze in den noch geöffneten chinesischen Geschäften seien in den vergangenen beiden Wochen um 70 bis 80 Prozent eingebrochen.

Für europäische Hersteller teurer Konsumgüter von Bekleidung über Kosmetik und Schuhe bis zu Uhren ist China ein extrem wichtiger Markt, der Kauf von «mingpai» (berühmten Marken) ist für viele Chinesen der Hauptgrund für Urlaubsreisen nach Europa. Burberry macht rund 40 Prozent der Umsätze mit chinesischen Kunden. Die Ausgaben chinesischer Touristen in Europa sind laut Burberry derzeit noch weniger betroffen. Allerdings gehen die Briten von einer Verschlechterung in den kommenden Wochen aus.

Burberry hatte erst im Januar die Umsatzprognose erhöht - bevor sich das Virus immer weiter verbreitete. Auch Konsumgüterhersteller sind betroffen: Nike warnte in dieser Woche vor erheblichen Einbußen. Die Amerikaner haben ebenso Filialen in China schließen müssen wie der deutsche Konkurrent Adidas. Die Kosmetikkonzerne L'Oreal und Estee Lauder sehen ebenfalls Belastungen für ihr Geschäft.