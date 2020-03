DORTMUND: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat der Weltruderverband FISA alle Wettkämpfe bis Ende Mai abgesagt. Nach den Weltcups in den italienischen Städten Sabaudia (10. bis 12. April) und Varese (1. bis 3. Mai) fallen auch die Olympische Qualifikationsregatta (17. bis 19. Mai) und das anschließende Weltcupfinale (22. bis 24. Mai) auf dem Luzerner Rotsee aus. «Eine Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio mit den geplanten Regatten ist nicht mehr möglich», teilte die FISA mit.

Von dieser Absage der Qualifikationsregatta sind immerhin acht von 14 deutschen Booten betroffen. Sie hatten bei der vergangenen WM in Ottensheim (Österreich) das direkte Ticket für Tokio 2020 verpasst. Darüber hinaus ist die Olympia-Vorbereitung der restlichen Boote erheblich gestört. So wäre für den Deutschland-Achter die EM in Posen vom 5. bis 7. Juni nach aktuellem Stand der einzige verbliebene Wettkampf vor der olympischen Regatta. «Die Nachricht kam jetzt sehr schnell, aber man konnte angesichts der allgemeinen Nachrichtenlage damit rechnen. Wir hoffen, dass die FISA für die ausstehenden Qualifikationen eine gute Lösung findet», sagte Bundestrainer Uwe Bender.

Wie dieser Qualifikationsmodus aussehen soll, ließ die FISA offen. «Es wird immer noch nach Lösungen gesucht, um diese Qualifizierungsmöglichkeiten anzubieten», teilte der Weltverband mit. Bis spätestens 5. April 2020 soll eine Entscheidung in Absprache mit dem Internationalen Olympischen Komitee fallen.

Verstappen und Norris weichen in Esports aus

MELBOURNE: Trotz der Absage des Formel-1-Saisonauftakts in Australien verzichten Max Verstappen und Lando Norris nicht auf ihren PS-Kick. Die beiden Piloten weichen allerdings in die virtuelle und Coronavirus-freie Welt aus. Red-Bull-Fahrer Verstappen (22) tritt in einem «All-Star Esports Battle» des Motorsport-Portals «The Race» am heutigen Sonntag (14.00 Uhr/YouTube) gegen weitere echte Rennfahrer und Videospiel-Größen an. Unter anderen ist der frühere Formel-1-Pilot Juan Pablo Montoya dabei.

McLaren-Mann Norris (20) nimmt ebenfalls am heutigen Sonntag (17.45 Uhr/Twitch.tv und YouTube) den Kampf gegen Top-Gamer bei «Not the Aus GP» auf, das vom Gaming-Team Veloce Esports organisiert wird. Der Grand Prix in Melbourne musste wegen eines Coronavirus-Falls bei McLaren abgesagt werden.

Coronavirus: Alles um Sport

Dritter Coronavirus-Fall in NBA: Spieler von Detroit betroffen

DETROIT: Die NBA hat ihren dritten Coronavirus-Fall. Es handelt sich dabei um einen Spieler der Detroit Pistons. Wie der Verein aus der stärksten Basketball-Liga der Welt mitteilte, befindet sich der namentlich nicht genannte Profi seit Mittwochnacht in Quarantäne. Medienberichten zufolge hat sich Flügelspieler Christian Wood (24) mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, das die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen kann. Die Pistons haben den positiven Test am Samstag (Ortszeit) erhalten.

Der Detroiter Spieler ist nach Center Rudy Gobert (27) und dessen Teamkollege Donovan Mitchell (23) von den Utah Jazz der dritte Coronavirus-Fall in der NBA. Die Liga hatte sich unmittelbar nach dem ersten positiven Test zu einer Pause von mindestens 30 Tagen entschieden.

Auch Curling-WM der Männer abgesagt

BERLIN: Nach der Curling-Weltmeisterschaft der Frauen sind auch die Titelkämpfe der Männer abgesagt worden. Das teilte der Curling-Weltverband mit. Das Turnier sollte eigentlich vom 28. März bis zum 5. April in Glasgow stattfinden. Der Ausfall der Titelkämpfe wird auch Auswirkungen auf das Qualifikationsprozedere für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking haben.

Nach Kalenderänderungen: Formel 1 plant Rennen in Sommerpause

MELBOURNE: Nach den jüngsten Änderungen im Kalender könnte die Formel 1 durch die Streichung der Sommerpause im August Raum für Nachholrennen schaffen. «Wir verschaffen uns mehrere Wochenenden, an denen wir ein Rennen haben können», sagte Formel-1-Sportchef Ross Brawn dem TV-Sender Sky in einem Interview. Dadurch könne man trotz der Coronavirus-Krise einen «anständigen Kalender» für den Rest des Jahres aufbauen. «Er wird anders aussehen, aber er wird eine ordentliche Anzahl an Rennen erhalten.»

Brawn rechnet derzeit mit mindestens 17 Grand Prix. Ursprünglich waren für dieses Jahr 22 Rennen vorgesehen. «Ich glaube, wir können sie reinquetschen. Aber es hängt davon ab, wann die Saison beginnen wird», sagte der 65-Jährige. In diesem Zusammenhang überlegt die Formel 1 auch Grand-Prix-Events von drei auf zwei Tage zu verkürzen und sie an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden im August auszutragen. «Das könnte eine Option sein», meinte Brawn.

Nach den jüngsten Änderungen im Formel-1-Kalender soll die Saison Ende Mai beginnen. Der Grand Prix von Monaco ist für den 24. Mai angesetzt. Die Sommerpause war in dieser Saison eigentlich zwischen Ungarn am 2. August und Belgien am 30. August vorgesehen.

Zurück nach Wuhan: Chinesisches Team verlässt Virus-geplagtes Spanien

MADRID: Erst mussten die Spieler von Wuhan Zall wegen des Ausbruchs des Coronavirus in der Heimat eineinhalb Monate im spanischen Exil bleiben, nun kehren sie angesichts der steigenden Infektionszahlen in Europa schnell nach China zurück. Die Athleten sind am Samstag im Flughafen Pablo Picasso der südspanischen Stadt Málaga mit Schutzmasken in die Maschine gestiegen, berichtete die Fachzeitung «AS».

Kurios: Während die chinesischen Kicker ihr Trainingslager in Spanien verlängert hatten, nachdem in der Millionenmetropole Wuhan die ersten Infektionsfälle gemeldet worden waren, gilt die Heimat inzwischen als viel sicherer. «Das Problem ist jetzt hier», sagte der spanische Clubtrainer José González kurz vor dem Abflug. Während sich in China die Lage entspannt hat, ist Spanien nach Italien das von der Pandemie am stärksten betroffene Land Europas.

Von einer «Flucht», wie einige Medien schrieben, wollte González aber nicht sprechen. «Die chinesische Liga will im Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Und nach der Ankunft werden wir zunächst in Quarantäne gehen müssen. Deshalb müssen wir so schnell wie möglich zurück», betonte er.

Den ursprünglichen Plänen zufolge hatte Wuhan Zall nur zwischen Ende Januar und Mitte Februar in Spanien trainieren und spielen wollen. Aus Angst vor dem Sars-CoV-2-Virus und wegen der Aussetzung der chinesischen Superliga auf unbestimmte Zeit war man länger in Sotogrande rund 120 Kilometer südwestlich von Málaga geblieben.

Zehn Corona-Fälle bei Spielern von Italiens Seria A

ROM: Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in der italienischen Seria A ist auf zehn gestiegen. Am Samstag wurde Fabio Depaoli bereits als sechster Spieler von Sampdoria Genua positiv getestet. Zuvor hatte es schon Omar Colley, Ex-HSV-Profi Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby und Manolo Gabbiadini erwischt. Auch der Mannschaftsarzt habe sich angesteckt.

Stark betroffen ist auch der AC Florenz, bei dem Patrick Cutrone und German Pezzella nach Angaben des Clubs am Samstag positiv getestet wurden. Auch beim Physiotherapeuten des Teams sei eine Ansteckung nachgewiesen worden. Ihr Mannschaftskamerad Dusan Vlahovic hatte sich zuvor schon den Virus eingefangen.

Als erste Infektion im italienischen Spitzenfußball war der Fall von Juventus-Verteidiger Daniele Rugani bereits am Mittwoch bekannt geworden.

Ferrari schließt Werke wegen Corona - Andere Fabriken bleiben offen

ROM: In Italien wird eine Vereinbarung getroffen, damit Fabriken trotz Virus-Krise weiterarbeiten können. Kurz darauf zeigt sich, dass das nicht in jedem Fall gelingen wird.

Der italienische Sportwagenhersteller Ferrari schließt wegen des Coronavirus-Ausbruchs für zwei Wochen seine beiden Werke. Das Unternehmen hatte ursprünglich versucht, die Fabriken am Laufen zu halten, doch nun ließen «die ersten ernsthaften Probleme in der Lieferkette» eine weitere Produktion nicht mehr zu, teilte Ferrari in einer Erklärung am Samstag mit.

Die Werke in Maranello und Modena würden daher bis zum 27. März geschlossen bleiben. Auch die für die Formel-1 zuständige Scuderia Ferrari habe den Betrieb eingestellt. Die Entscheidung wurde «aus Respekt» und für den «Seelenfrieden» der Arbeiter und Zulieferer von Ferrari getroffen, sagte der Vorstandsvorsitzende Louis Camilleri.

Zuvor hatte Italiens Regierung eine Vereinbarung mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden getroffen, wonach Fabriken auch während des anhaltenden Coronavirus-Ausbruchs in Betrieb bleiben dürfen. Die Absprache diene dem «Wohle des Landes, dem Schutze der Gesundheit der Arbeitnehmer», twitterte Ministerpräsident Giuseppe Conte. Sie sieht höhere Sicherheitsstandards für Arbeitnehmer vor. Beschäftigte haben nun Anspruch auf Masken und andere Schutzausrüstung, sofern sie nicht in einem sicheren Abstand voneinander arbeiten können.

Einige Unternehmen würden ihre Aktivitäten vorübergehend einstellen oder reduzieren, um sich auf die neuen Sicherheitsanforderungen für ihre Beschäftigten einzustellen, hieß es in der gemeinsamen Erklärung der Gewerkschaften CGIL, CISL und UIL.

Italienische Behörden haben landesweit drastische Sperrmaßnahmen verhängt, um das Ansteckungsrisiko zu begrenzen. Die meisten Geschäfte sind geschlossen und Menschen aufgefordert, ihre Häuser möglichst nicht zu verlassen. Doch in einigen Büros und Fabriken geht die Arbeit weiter. In der vergangenen Woche hatte es Protest dagegen gegeben.

In Italien war die Zahl der Infizierten am Freitag auf 17 660 gestiegen. 1266 Menschen starben nach Angaben des Zivilschutzes. Italien ist nach China das Land mit den meisten Covid-19-Toten.

Berliner Senat: Kein Bundesliga-Fußball in Hauptstadt bis 19. April

BERLIN: Schon vor der Krisensitzung der Deutschen Fußball Liga am Montag ist eine längere Bundesliga-Zwangspause als bis zum 2. April offenbar unausweichlich. Zumindest in Berlin kann laut eines Senatsbeschlusses bis zum 19. April wegen der Coronavirus-Krise kein Profi-Fußball gespielt werden.

Wie die Behörde am Wochenende beschloss, wird der «Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitnessstudios u. ä. untersagt». Ausnahmen gelten bis zum 19. April vorerst nur für Kaderathleten, die sich auf die Olympischen Spiele vorbereiten oder Sport mit Tieren, sofern dieser dem Wohl der Tiere dient.

Werden für Hertha BSC und den 1. FC Union Berlin keine Ausnahmeregelungen getroffen, können die Spiele von Union am 4. April gegen Mainz 05 und am 18. April gegen Schalke 04 im Stadion An der Alten Försterei sowie die Partie der Hertha gegen den FC Augsburg am 11. April im Olympiastadion nicht stattfinden. Welche Konsequenzen die Regelung für den Trainingsbetrieb der Clubs hat, war zunächst unklar.

Die Deutsche Fußball Liga hat für Montag eine Mitgliederversammlung einberufen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Bislang ist geplant, die Spiele in Bundesliga und 2. Bundesliga auch am kommenden Wochenende noch komplett auszusetzen und nach der folgenden Länderspielpause am ersten April-Wochenende wieder zu starten.

Schweizer Liga: Festhalten an Fußball-EM würde Saisonabbruch bedeuten

BERN: Der Schweizer Fußballliga Super League droht ein vorzeitiger Abbruch, wenn die Europäische Fußball-Union UEFA an der Austragung der Fußball-EM in diesem Sommer (12. Juni bis 12. Juli) festhält. Derzeit ruht der Schweizer Fußball wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 30. April, die 13 fehlenden Spieltage könnten in den 31 Tagen im Mai wohl selbst bei einer rapiden Verbesserung der Situation nicht mehr durchgezogen werden.

An diesem Montag kommen die Clubs zusammen, um das weitere Vorgehen in der derzeitigen Krise zu beraten. Im Falle einer EM-Absage könnte man den Juni zudem für die Austragung der verbleibenden Spiele nutzen. Ancillo Canepa, Präsident des FC Zürich, sagte der «Neuen Züricher Zeitung»: «Auf keinen Fall dürfen wir die Meisterschaft abbrechen. Das wäre die dümmste aller Möglichkeiten.» Selbst ein neuer Liga-Modus, um die Saison noch irgendwie zu beenden, scheint derzeit denkbar.