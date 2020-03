Coronavirus: Alles um die Wirtschaft

Wall Street stellt wegen Corona auf elektronischen Handel um

NEW YORK: Die New Yorker Börse stellt wegen der Corona-Pandemie von kommendem Montag an voll auf elektronischen Handel um. Es handele sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme zum Schutze der Mitarbeiter, hieß es in einer Mitteilung der weltweit größten Wertpapierbörse am Mittwochabend (Ortszeit).

«Unsere Märkte sind voll und ganz in der Lage, vollelektronisch zu arbeiten», teilte NYSE-Leiterin Stacey Cunningham mit. Einen Termin für die Wiedereröffnung des weltbekannten Handelsparketts wurde zunächst nicht genannt. Nach US-Medienberichten hatte es zuvor zwei bestätigte Coronavirus-Infektionen an der Wall Street gegeben.

«Während wir den vorsorglichen Schritt unternehmen, die Handelsräume zu schließen, sind wir weiterhin der festen Überzeugung, dass die Märkte offen und für Investoren zugänglich bleiben sollten», fügte Cunningham hinzu. Alle NYSE-Märkte würden trotz der Schließung des Parketts weiter zu den üblichen Handelszeiten betrieben.

HeidelbergCement streicht wegen Coronavirus seinen Jahresausblick

HEIDELBERG: Der Baustoffkonzern HeidelbergCement gibt wegen des neuartigen Coronavirus keine Prognose mehr für das laufende Geschäftsjahr. Eigentlich hatte das Dax-Unternehmen angestrebt, Umsatz und operatives Ergebnis leicht gegenüber 2019 steigern. «Die massiven Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erfordern fortwährende Anpassungen bei der operativen Steuerung unserer Geschäfte», sagte Unternehmenschef Dominik von Achten am Donnerstag bei Vorlage der Zahlen für das Gesamtjahr 2019. Täglich müsse das Unternehmen die Situation neu bewerten.

Es sei derzeit nicht abzuschätzen, wie lange die Vorsorgemaßnahmen anhielten und welche Auswirkungen dies auf die Bautätigkeit in den einzelnen Ländern habe. «Vor diesem Hintergrund ist ein seriöser Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020 zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich.» Seine Hauptversammlung verschiebt das Unternehmen auf einen späteren Zeitpunkt.

Japanische Notenbank schreitet erneut ein

TOKIO: Die japanische Notenbank hat sich im Kampf gegen die Virus-Folgen erneut in das Marktgeschehen eingeschaltet. Die Bank von Japan (BoJ) bietet den Banken weitere 4 Billionen Yen (rund 34 Milliarden Euro) Liquidität an und weitet das Anleihekaufprogramm um 1,3 Billionen Yen aus, wie sie am Donnerstag in Tokio mitteilte.

Man werde wenn nötig flexibel agieren, um die Wirtschaft am Laufen zu halten und die Finanzmärkte zu stabilisieren. Erst vor zwei Tagen hatte die japanische Notenbank mit Schritten zuletzt gegen die wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Coronavirus-Krise reagiert.

In Europa kündigte die Europäische Zentralbank (EZB) in der Nacht zum Donnerstag ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro an, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie einzudämmen.

«Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliches Handeln», schrieb EZB-Chefin Christine Lagarde auf Twitter. «Wir sind im Rahmen unseres Mandats entschlossen, das volle Potenzial unserer Werkzeuge auszuschöpfen», betonte sie.

Corona-Krise macht Immobilienkredite billiger

FRANKFURT/MAIN: Die Corona-Krise führt dazu, dass Immobilienkäufer günstigere Darlehen aufnehmen können. Wer ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, kann sich Konditionen nahe Rekordtiefs sichern, beobachten Kreditvermittler. Auch die Aussichten seien gut.

«Die Verunsicherung durch das Coronavirus hat zu einem Allzeittief bei Bauzinsen geführt», sagt Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft bei Interhyp. Dem Baufinanzierungsvermittler zufolge kann die Mehrheit der Kreditnehmer Darlehen mit zehn Jahren Zinsbindung für rund 0,6 Prozent jährlich aufnehmen, bei guter Bonität seien um 0,4 Prozent drin. Interhyp vergleicht die Konditionen von über 400 Banken.

Der große Finanzvertrieb Dr. Klein sieht zehnjährige Baudarlehen bei einigen regionalen Banken ab 0,31 Prozent, der Baufinanzierungsvermittler Hüttig & Rompf eine «realistische Untergrenze» von etwa 0,35 Prozent. Bei 15 Jahren Zinsbindung lägen die Konditionen bestenfalls bei rund 0,5 Prozent.

Da die Aktienmärkte wegen der Corona-Krise eingebrochen sind, flohen viele Investoren in Staatsanleihen. Sie gelten als vergleichsweise sicher. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen, an denen sich Bauzinsen orientieren, fielen daher stark. Zudem haben Zentralbanken wie die amerikanische Fed den Leitzins drastisch gesenkt, was das Zinsniveau an den Kapitalmärkten insgesamt drückt.

Derzeit herrsche maximale Unsicherheit am Kapitalmarkt, die Wochen dauern dürfte, meint Michael Neumann, Vorstandschef von Dr. Klein Privatkunden. Er erwarte weiter ein «extrem attraktives Zinsniveau» für Bauherren, Käufer und Anschlussfinanzierungen. Verbraucher sollten aber nicht auf noch niedrigere Zinsen spekulieren.

Aktienkurse in Tokio und Seoul erneut mit Verlusten

SEOUL/TOKIO: Die Aktienmärkte in Japan und Südkorea haben angesichts der Sorgen um die zunehmende Belastung der Wirtschaft durch die Corona-Pandemie ihre Kursverluste im frühen Handel am Donnerstag ausgeweitet. An der Leitbörse in Tokio rutschte der Nikkei-Index für 225 führende Werte um 124,29 Punkte oder 0,7 Prozent im Vormittagshandel auf 16.602,26 ab.

An der Aktienbörse in Seoul büßten die Kurse sogar um mehr als 5 Prozent ein. Der Leitindex Kospi lag um 11.20 Uhr (Ortszeit) auf einem Zwischenstand von 1.508,23 Zählern.

Harley-Davidson stoppt US-Produktion wegen Coronavirus-Krise

MILWAUKEE: Der Motorradbauer Harley-Davidson setzt wegen der Coronavirus-Krise vorübergehend seine Produktion in den USA aus. Der Schritt erfolge, um die Beschäftigten am besten unterstützen und die Vorgaben der Gesundheitsbehörden am besten befolgen zu können, erklärte Vorstandschef Jochen Zeitz am Mittwochabend (Ortszeit).

Die Produktionspause gelte zunächst bis zum 29. März. In einem US-Werk von Harley-Davidson sei ein Mitarbeiter positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden, die Fabrik werde nun gründlich gereinigt und desinfiziert. Die meisten Büroangestellten seien bereits am Montag bis mindestens zum Monatsende in Heimarbeit geschickt worden.

Ölpreise stoppen Talfahrt nach Notmaßnahmen führender Notenbanken

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Donnerstag die Talfahrt der vergangenen Handelstage nach Notmaßnahmen führender Notenbanken im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise vorerst gestoppt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 26,29 US-Dollar. Das waren 1,41 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI stieg um 2,64 Dollar auf 23,01 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen unter anderem auf neue Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB). In der vergangenen Nacht hatte die EZB im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro angekündigt. Es soll dabei um Staats- und Unternehmensanleihen gehen.

Auch die japanische Notenbank schaltete sich im Kampf gegen die Virus-Folgen erneut in das Marktgeschehen ein. Die Bank von Japan bietet Geschäftsbanken des Landes weitere 4 Billionen Yen (rund 34 Mrd Euro) Liquidität an und weitet das Anleihekaufprogramm um 1,3 Billionen Yen aus. Außerdem hatte die australische Notenbank den Leitzins gesenkt und den Kauf von Anleihen angekündigt.

Am Vortag hatten die Furcht vor den konjunkturellen Folgen der Coronakrise und ein Preiskrieg der führenden Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland die Ölpreise auf neue Tiefstände fallen lassen. Zeitweise wurde US-Rohöl für etwa 20 Dollar je Barrel gehandelt. Das ist der niedrigste Preis für amerikanisches Öl seit 18 Jahren.