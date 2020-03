Coronavirus: Alles um die Luftfahrt

Skandinavische Fluggesellschaft SAS bekommt Staatsgarantien

KOPENHAGEN/STOCKHOLM: Der dänische und der schwedische Staat wollen der Flugbranche in der Coronavirus-Krise unter die Arme greifen. Das gaben die Verkehrsminister der Länder am Dienstag bekannt. Die beiden Staaten sicherten der Airline SAS Staatsgarantien im Wert von zusammen 3 Milliarden schwedischen Kronen (274 Mio Euro) zu.

Die skandinavische Fluggesellschaft hatte zuletzt 10.000 Mitarbeiter in den Zwangsurlaub schicken müssen. Der dänische Finanzminister Nicolai Wammen bezeichnete die Maßnahme als einen ersten Schritt. «SAS hat eine große Bedeutung für die Erreichbarkeit von Dänemark und Skandinavien.» Der dänische Staat werde alles Notwendige tun, um SAS durch die Krise zu helfen. Dänemark und Schweden halten jeweils rund 15 Prozent der Aktien an SAS.

Ryanair streicht so gut wie alle Flüge ab nächster Woche

DUBLIN: Die irische Fluggesellschaft Ryanair streicht so gut wie alle ihre Flüge von Dienstag, den 24.

März, an. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Bereits in der Nacht zum Donnerstag sollen 80 Prozent der Flüge gestrichen werden. Von nächster Woche an sollen dann nur noch wenige Maschinen der Ryanair-Flotte abheben, um «essenzielle Verbindungen» aufrechtzuerhalten, vor allem zwischen Irland und Großbritannien. Die Airline werde sich möglicherweise auch an Rückholaktionen von EU-Bürgern beteiligen, hieß es in der Mitteilung. Sie stehe dazu mit den Außenministerien aller EU-Länder im Kontakt. Kunden wurden gebeten, nicht anzurufen. Betroffene sollen per Email über ihre Optionen informiert werden..

Boeing ruft Milliarden-Kreditlinie ab - zusätzliche Hilfen benötigt

WASHINGTON: Der angeschlagene US-Luftfahrtriese Boeing hat in der Coronavirus-Krise eine 13,8 Milliarden Dollar (12,5 Mrd Euro) schwere Kreditlinie vollständig ausgeschöpft. Das gab das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC bekannt und bestätigte damit Medienberichte.

Angesichts massiver Belastungen der Luftfahrtbranche durch die Ausbreitung des Coronavirus, die den Flugverkehr stark eingeschränkt hat, bemüht sich Boeing zudem intensiv um Staatshilfen. Diese würden der gesamten Industrie zugute kommen, da ein großer Teil davon für Zahlungen an Zulieferer eingesetzt würde, erklärte Boeing.

Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf eingeweihte Kreise, dass der Airbus-Rivale versucht, bei der US-Regierung mehr als 20 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern für sich selbst und Unternehmen aus seiner Produktionskette zu bekommen. US-Präsident Donald Trump habe bereits Unterstützung versprochen und gesagt: «Wir müssen Boeing schützen, wir müssen Boeing helfen».

An der Börse geriet der US-Flugzeugbauer am Dienstag trotz allgemeiner Kursgewinne weiter unter Druck, die Aktie schloss vier Prozent schwächer. Am Montag hatte Boeing bereits einen Kurssturz um 24 Prozent erlitten. Der Konzern steht wegen seines nach zwei Abstürzen binnen kurzer Zeit weltweit mit Flugverboten belegten Verkaufsschlagers 737 Max ohnehin schon mit dem Rücken zur Wand.

Condor-Maschinen bei Rückholaktion für Touristen voll besetzt

FRANKFURT/MAIN: Bei der Rückholaktion für im Ausland gestrandete Touristen sind die Maschinen des Ferienfliegers Condor voll besetzt. «Die Leute sind extrem erleichtert», berichtete eine Sprecherin am Mittwoch in Frankfurt. In einigen Zielländern wie beispielsweise der Dominikanischen Republik hatte es zunächst geheißen, dass gar keine Flieger aus Europa mehr landen dürften. Inzwischen habe man die Hindernisse aber abgeklärt.

In einer Mischung aus dem eigenen Flugprogramm, Rückholflügen der Veranstalter und einsetzend auch der «Luftbrücke» der Bundesregierung werde Condor in den nächsten Tagen rund 50.000 Urlauber zurückholen, erklärte die Sprecherin. Auf den Hinflügen würden teilweise auch Staatsbürger der Zielländer transportiert. Dazu sei man im Kontakt mit den jeweiligen Regierungen. Man prüfe noch weitere Rückholflüge, zu denen sich auch viele Piloten und Flugbegleiter freiwillig gemeldet hätten.

Betroffen sind vor allem Urlauber in Marokko, der Dominikanischen Republik, auf den Philippinen, in Ägypten, auf den Malediven, Malta und in Argentinien. Nach Schätzungen des Auswärtigen Amts sind noch weit mehr als 100.000 Deutsche im Ausland unterwegs. Die «Luftbrücke» soll bis weit in die nächste Woche dauern. Für die Flüge will die Regierung bis zu 50 Millionen Euro ausgeben.

Wohin mit den Flugzeugen? Swiss weicht auf Militärflugplatz aus

ZÜRICH: Tausende Flugzeuge weltweit bleiben wegen der abgesagten Flüge am Boden, an den Flughäfen dürfte der Parkplatz bald knapp werden.

Die Schweizer Lufthansatochter Swiss weicht deshalb jetzt auf einen Militärflugplatz aus. Bis zu 24 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge würden in den nächsten Tagen nach Dübendorf bei Zürich geflogen und dort bis auf weiteres geparkt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Langstreckenflotte bleibe vorerst am Flughafen Zürich. Das Unternehmen prüfe aber weitere Flugzeugverlegungen auch an andere Standorte. Swiss hat insgesamt rund 90 Maschinen für Kurz-, Mittel- und Langstrecken..

EU-Leitlinien sollen Passagierrechte bei Flugausfällen sichern

BRÜSSEL: In der Corona-Krise gelten wegen außergewöhnlicher Umstände nicht alle üblichen EU-Passagierrechte. Dies stellte die EU-Kommission am Mittwoch klar und schlug Leitlinien vor, um vor dem Hintergrund von Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen einheitliche Rechte für alle Reisenden zu sichern.

«Im Falle von Annullierungen muss der Reiseanbieter den Fahrgästen das Geld zurückzahlen oder ihnen eine neue Flugverbindung vorschlagen», erklärte EU-Verkehrskommissarin Adina Valean. «Wenn die Fahrgäste selbst beschließen, ihre Reise zu stornieren, hängt die Erstattung des Ticketpreises von der Art des Tickets ab.» Die Unternehmen könnten auch Gutscheine anbieten.

Als Beispiel für Rechte, die wegen der «außergewöhnlichen» Umstände nicht gelten, nannte die Kommission die Entschädigung bei Annullierung eines Fluges weniger als zwei Wochen vor dem Abflugdatum. Die Leitlinien sollten Klarheit für Reisende schaffen und gleichzeitig die Kosten der Transportunternehmen senken. Die Vorschläge betreffen Reisen per Flugzeug, Bahn, Schiff oder Bus.