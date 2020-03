Coronavirus: Alles um die Gesellschaft

Tom Hanks klagt über Covid-19-Symptome: «Kein Fieber, aber Frust»

LOS ANGELES/CANBERRA: Eine Woche nach seiner Coronavirus-Diagnose hat sich US-Schauspieler Tom Hanks über seine Erkrankung ausgelassen: «Kein Fieber, aber Frust.»

Eine Woche nach seiner Covid-19-Diagnose hat sich US-Schauspieler Tom Hanks (63, «Philadelphia») über die Symptome seiner Erkrankung ausgelassen. «Gute Nachrichten», schrieb der Oscar-Preisträger am Dienstag auf Instagram. Nach einer Woche in Selbstisolierung seien die Beschwerden weitgehend unverändert. «Kein Fieber, aber Frust», fügte Hanks hinzu. Schon nach kleinen Hausarbeiten wie Wäsche zusammenlegen und Geschirr spülen müsse er sich auf dem Sofa ausruhen.

Auch Hanks Ehefrau, die Produzentin und Schauspielerin Rita Wilson (63), ist mit Sars-CoV-2 infiziert. «Schlechte News», witzelte der Schauspieler in seinem Posting. Seine Frau würde jetzt ständig beim Kartenspielen gewinnen.

Das Paar befindet sich derzeit in Australien, wo Hanks mit Regisseur Baz Luhrmann einen neuen Film dreht. Die Dreharbeiten wurden wegen der Coronavirus-Krise vorläufig eingestellt. Nach anfänglicher Behandlung in einem Krankenhaus sind Hanks und Wilson nach Sprecher-Angaben nun in ihrem Haus in Australien in Quarantäne.

Seinen Humor hat der Hollywood-Star offenbar nicht verloren. Auf Instagram postete er am Dienstag das Foto einer altmodischen Schreibmaschine mit der Hersteller-Aufschrift «Corona». Er sei mit einer Schreibmaschine angereist, die er einmal sehr mochte, scherzte Hanks über die Namensgleichheit des Virus und des Gerätes.

Schwarzenegger fordert von «Spring Breakers» Party-Enthaltsamkeit

BERLIN: «Terminator» Schwarzenegger fordert eindringlich dazu auf, wegen Corona zu Hause zu bleiben. Diesmal wendet er sich an US-Studenten mit ihren wilden Party-Sitten.

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (72) hat angesichts der Coronavirus-Krise die amerikanischen Studenten aufgefordert, in der Semesterpause auf die üblichen ausgelassenen Partys zu verzichten. «Bleibt. Zu. Hause. Damit seid auch ihr gemeint, Spring Breakers», schrieb der Schauspieler («Terminator») und Ex-Politiker am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter.

Darunter verlinkte der in Österreich geborene Schwarzenegger einen kurzen Clip, in dem er im hauseigenen Pool steht und sich Zigarre rauchend an das Feiervolk wendet: «Ich sehe immer noch Fotos und Videos, in denen Leute auf der ganzen Welt draußen in Cafés sitzen und eine schöne Zeit haben. Das ist nicht schlau, weil ihr so das Virus bekommt.»

Als «Spring Break» werden an den US-Hochschulen die meist ein- oder zweiwöchigen Ferien bezeichnet, die je nach Region in den Zeitraum von Ende Februar bis Mitte April fallen. Die Studenten nutzen diese Zeit oft für wilde Partys.

Video von US-Rapperin Cardi B wird zur Coronavirus-Hymne

LOS ANGELES: Die Corona-Krise beschäftigt auch die Musik-Branche. US-Rapperin Cardi B äußert ihre Virus-Sorgen auf Instagram - und löst einen Internet-Hype um ein Musikvideo aus, in dem ein Kollege ihr Statement zu einer Hymne verarbeitet hat.

Ein Video von US-Rapperin Cardi B (27, «Bodak Yellow») hat einen Hype im Internet ausgelöst - eine Art Coronavirus-Hymne. «Wow, Nummer zwei der Hip-Hop-Charts auf iTunes» schrieb Cardi B am Dienstag (Ortszeit) in ihrer Instagram-Story und markierte den Song «Coronavirus» in der US-Rangliste. Produzent und DJ iMarkkeyz aus Brooklyn hatte Cardi B's Internet-Statement zur aktuellen Krisensituation («Coronavirus! I’m telling you, is gettin’ real!») vor vier Tagen zu dem beatlastigen Song verarbeitet, der per Video auf Twitter und Instagram verbreitet wurde.

Einige Fans hatten daraufhin Tanz-Clips zu dem Hit gedreht und online veröffentlicht. Auch in Clubs wurde er aufgelegt. Die Top-Rapperin äußerte daraufhin ihren Zuspruch auf Twitter und auf Instagram. Cardi B, mit bürgerlichem Namen Belcalis Almanzar, ist seit 2017 mit ihrem Rapper-Kollegen Offset (bürgerlich: Kiari Kendrell Cephus) verheiratet und hat mit ihm eine fast zweijährige Tochter namens Kulture Kiari Cephus.

US-Talker Jimmy Fallon sendet von zuhause - Familie inklusive

NEW YORK: Für viele Medienschaffende ist derzeit Homeoffice angesagt. Auch für manche US-Talker bedeutet das, ihre Shows von Zuhause aus zu senden. Dabei lassen sie sich so einiges einfallen - etwa Jimmy Fallon.

US-Talkmaster Jimmy Fallon (45) sendet seine Nachtshow wegen der Corona-Krise von zuhause - und bezieht seine Familie gleich mit ein. Auf YouTube präsentierte er am Dienstagabend (Ortszeit) «The Tonight Show: At Home Edition (The First One)» aus seinem improvisierten Heimstudio und erklärte zu Beginn des etwa zehnminütigen Clips: «Mein Kameraoperator ist meine Frau. Hi Honey, danke dir, dass du das machst!»

Dann stellte er den Zuschauern seinen ersten Gast vor: Familienhund Carrie. Wenig später brachte sich seine Tochter Franny ins Spiel, als sie auf den Labrador zustürmte und ihn vor der Kamera umarmte. Als Fallon die Fünfjährige fragte, ob sie die Gitarre spielen werde, die vor ihm lag, sagte sie zu, verabschiedete sich dann aber durch eine Rutsche, die aus dem Raum führt. Erst kürzlich hatte sich Fallon ein Lied für seine Töchter ausgedacht. Der Text: «Wascht Eure Hände, fasst Euch nicht ins Gesicht».

Mit seiner «Home Edition» ist der US-Talker nicht allein. Auch sein Kollege Trevor Noah, Moderator der «Daily Show», meldete sich aus der Heim-Isolation in New York und appellierte an sein Publikum, solidarisch zu sein: «Versucht Euch daran zu erinnern, dass wir Menschen sind, die mit anderen Menschen zusammenleben, und dass wir zur Abwechslung mal alle gemeinsam für etwas kämpfen.»

Kollege Stephen Colbert meldete sich in einem Video der «Late Show» sogar aus der Badewanne: «Ich bin zuhause, alle meine Mitarbeiter sind zuhause», sagte Colbert - und warb dafür, genau das weiterhin zu machen. «Jetzt stellt sich heraus, dass die Amerikaner niemals nur faule Couch Potatoes waren. Dieses ganze Rumsitzen und Fernsehen war doch eigentlich nur Training, um die Welt zu retten.»

Bamberger singen in der Coronakrise für Italiener

BAMBERG: Mit einem Lied will eine Reihenhaussiedlung in Bamberg den Italienern Mut zusprechen, die von der Coronakrise besonders betroffen sind. Ihre Aufnahme des italienischen Partisanenlieds «Bella Ciao» auf der Videoplattform Youtube hat schon mehr als 300.000 Aufrufe. «Das war eine ganz spontane Idee unter Nachbarn», erzählte der Initiator. «Ich find’s total überraschend, wie sehr das die Leute berührt.»

Das Video beginnt mit einer emotionalen Ansprache auf Italienisch: Ein Nachbar erzählt, wie sehr sie die Bilder aus Italien berührten. Aus Solidarität hätten sie sich entschlossen, «das Lied der Freiheit per Exzellenz» zu spielen. «Also, singen wir!», fordert er seine Nachbarn auf und setzt sich an sein Keyboard.

Die Nachbarn schauen mit Notenblättern aus ihren Fenstern oder sitzen auf ihren Vordächern. Sie singen, manche spielen Gitarre oder trommeln. Ein Mann nutzt seine Mülltonnen als Pauke, ein kleines Mädchen hält eine italienische Fahne hoch.

In Italien haben in den vergangenen Tagen Menschen von ihren Balkonen aus über die verlassenen Straßen hinweg musiziert, um sich in der Isolation aufzuheitern und sich bei den Helfern zu bedanken. Seit dem 10. März gilt dort eine Ausgangssperre.

Kumail Nanjiani warnt vor Schuldzuweisungen wegen Corona-Krise

In der Corona-Krise steht das öffentliche Leben still. Viele Menschen sind frustriert. In dieser Situation plädiert Schauspieler Kumail Nanjiani dafür, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

BERLIN: Der US-amerikanische Schauspieler und Komiker Kumail Nanjiani (42) hat zur Besonnenheit in der Corona-Krise aufgerufen. Man solle sich auf das Wesentliche konzentrieren, anstatt den Frust an China auszulassen. «Bitte schluckt nicht den Köder offensichtlich koordinierter Bemühungen, die Schuld für das Virus auf sein Herkunftsland zu verschieben», schrieb er auf Twitter. Man solle sich eher darauf konzentrieren, mehr Tests und mehr Hilfe bei der Verbesserung des US-Gesundheitssystems zu bekommen.

Bekannt wurde Nanjiani mit seiner Rolle in der HBO-Comedyserie «Silicon Valley», in der eine Gruppe junger IT-Experten ein erfolgreiches Start-up aufbaut. Der 42-Jährige spielt darin den aus Pakistan stammenden «Java»-Entwickler. 2017 war er als Hauptdarsteller in der romantischen Komödie «The Big Sick» zu sehen.