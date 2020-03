Coronavirus: Aktuelle Kurzmeldungen aus Deutschland

Eine Mitarbeiterin am Institut für Virologie der technischen Universität München (TUM) bereitet Proben von Menschen mit Covid-19 Verdacht in einem Labor für die weitere Analyse vor. Foto: Sven Hoppe/Dpa

In Deutschland sind bislang mehr als 27.700 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit mehr als 8.200 sowie Bayern mit mehr als 5.700 und Baden-Württemberg mit mehr als 4.300 Fällen. Mehr als 115 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Zwei weitere Deutsche starben nach Auskunft des Robert Koch-Instituts während einer Reise in Ägypten.

Scheuer fordert bei Warenverkehr mehr europäische Abstimmung

BERLIN: Angesichts der Corona-Pandemie hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer mehr europäische Zusammenarbeit beim grenzüberschreitenden Verkehr gefordert. Ziel sei ein reibungsloser Warenverkehr und die Sicherung der Grundversorgung, sagte der CSU-Politiker am Dienstag im Deutschlandfunk. Seit den neuen Grenzkontrollen und -schließungen sei das mitunter ein Problem, wie die Staus an der polnischen Grenze vergangene Woche gezeigt hätten. «Wir haben bei der EU-Verkehrsministerkonferenz nicht so bahnbrechende Beschlüsse gefasst. Da muss Europa an Tempo zulegen», sagte der Minister.

Scheuer würdigte zudem die Leistung von Lkw-Fahrern während der Corona-Krise. «Ich weiß, dass die Brummifahrer brutal unter Druck sind.» Praktische Fragen seien nun wichtig. So habe Scheuer mit Rasthof-Betreibern und den Bundesländern über eine ausreichende Versorgung mit Toiletten und Waschräumen an Autobahnen beraten.

Saar-Uniklinik nimmt fünf Corona-Patienten aus Grand Est auf

SAARBRÜCKEN: Fünf Corona-Notfallpatienten aus der ostfranzösischen Region Grand Est werden nun im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg behandelt. Sie seien am Montag eingeliefert worden, nachdem das Saarland der benachbarten Region Unterstützung zugesagt hatte, teilte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Dienstag in Saarbrücken mit. Weitere Covid-19-Patienten aus Grand Est würden nicht erwartet. Das Saarland habe sich zur Aufnahme von fünf Kranken bereiterklärt.

Grand Est hat als Corona-Risikogebiet mit zahlreichen Fällen zu kämpfen. Am Montag wurden laut regionaler Gesundheitsbehörde 2.348 Menschen in Krankenhäusern behandelt, davon 526 auf Intensivstationen. Seit dem Beginn der Pandemie sind dort 335 Menschen gestorben. Am Montag wurde bekannt, dass auch drei Ärzte darunter waren.

Aufnahme-Angebote für französische Notfallpatienten aus Grand Est waren aus den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie aus der Schweiz und Luxemburg gekommen.

Deutschland nimmt Corona-Patienten aus Italien und Frankreich auf

DÜSSELDORF/SAARBRÜCKEN: Mehrere deutsche Bundesländer nehmen Corona-Patienten aus dem europäischen Ausland auf. Das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen akzeptiert zehn Corona-Patienten aus dem besonders von dem Virus betroffenen Norditalien, wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags sagte.

Fünf Corona-Notfallpatienten aus der ostfranzösischen Region Grand Est werden unterdessen im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg behandelt. Sie seien am Montag eingeliefert worden, nachdem das Saarland der benachbarten Region Unterstützung zugesagt hatte, teilte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Dienstag in Saarbrücken mit.

Grand Est hat als Corona-Risikogebiet mit zahlreichen Fällen zu kämpfen. Am Montag wurden laut regionaler Gesundheitsbehörde 2348 Menschen in Krankenhäusern behandelt, davon 526 auf Intensivstationen. Seit dem Beginn der Pandemie sind dort 335 Menschen gestorben. Am Montag wurde bekannt, dass auch drei Ärzte darunter waren.

Aufnahme-Angebote für französische Notfallpatienten aus Grand Est waren aus den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie aus der Schweiz und Luxemburg gekommen.

Nach NRW werden die Patienten aus Italien indes von der italienischen Luftwaffe gebracht. «Das ist ein kleiner Tropfen», sagte Laschet zu der Hilfe. «Aber wir wollen signalisieren: Ihr seid nicht allein.» Jedes Leben, das man retten können, sei es wert. Italien ist in Europa bisher das am stärksten von der Pandemie betroffene Land.

RWI: Containerumschlag im Februar eingebrochen

ESSEN/BREMEN: Der weltweite Containerumschlag ist im Februar laut einer aktuellen Schätzung von Wirtschaftsforschern deutlich eingebrochen. Der entsprechende Index fiel um 10,9 auf 102,5 Punkte, gaben das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) und das Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) am Dienstag in Bremen bekannt. Das ist der stärkste jemals beobachtete monatliche Rückgang.

Auch der Wert für Januar wurde um 2,2 auf 113,4 Punkte nach unten korrigiert. Die beteiligten Institute machten vor allem den Handelskonflikt zwischen den USA und China für die Rückgänge verantwortlich. Die Folgen der Corona-Pandemie waren den Angaben zufolge bislang noch gering.

«Der Februar brachte einen noch nie da gewesenen Absturz des Containerumschlags», sagte RWI-Konjunkturchef Roland Döhrn. Für den März seien weitere Rückgänge zu erwarten. Aus Sicht des Leibniz Instituts spiegeln die bisherigen Daten aber nur die Anfänge der Virus-Krise wieder. Wegen bereits zu diesem Zeitpunkt aktiver Quarantäne-Maßnahmen in China seien viele Arbeiter nach dem chinesischen Neujahrsfest verspätet in die Häfen zurückgekehrt. Dies habe dort zu einem Mangel an Verladekapazitäten geführt, hieß es in er Analyse.

Für die für Ende April angekündigten Daten zum Monat März gingen die Autoren bereits von einem weiteren Rückgang beim weltweiten Containerumschlag aus. Die aufgrund der Corona-Krise gesunkene Industrieproduktion und die deshalb sinkenden Ein- und Ausfuhren dürften sich laut RWI dann «voll bemerkbar machen».